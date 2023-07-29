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Не прыгаем выше головы — финансовый гороскоп на 30 июля

29 июля 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит заниматься насущными и легкими делами, не браться за что-то неподъемное.

Не прыгаем выше головы — финансовый гороскоп на 30 июля
Фото: Image by drobotdean on Freepik

Наш гороскоп предоставляет полезные рекомендации для достижения успеха в работе, любви, отношениях и здоровье.

Овен

Сегодня Овнам, вероятно, не следует рассчитывать на поддержку со стороны начальства. Старайтесь вообще не пересекаться с начальством без крайней производственной необходимости. Это особенно связано со случаями, если не успеваете своевременно выполнить поручения. При проведении коммунальных и строительных работ вы можете столкнуться с техническими проблемами.

Телец

Сегодня Тельцы могут сталкиваться с мелкими неприятностями, из-за которых вам будет нелегко добиться позитивных результатов. Торгово-закупочная деятельность переживает не лучшие времена: может упасть спрос на товары, нарушаются поставки, возникают сложности с людьми, которые не желают идти вам навстречу. Пока лучше воздержаться от деловых поездок и контактов.

Близнецы

Сегодня у Близнецов, вероятно, не лучшее время для принятия финансовых решений. Несмотря на интенсивный труд и большие трудозатраты денег больше не становится. Дело в том, что могут резко вырасти расходы, и они не всегда смогут быть компенсированы соответствующими доходами. Как бы ни было вам сложно, воздержитесь от финансовых заимствований – иначе создадите себе новые проблемы.

Рак

Сегодня у Раков могут осложниться отношения с деловыми партнерами. Ваши энергичные действия и готовность брать ответственность на себя не получат адекватной поддержки со стороны партнера, чье поведение будет казаться вам легкомысленным. Основные сложности могут возникать при выстраивании делового взаимодействия с партнерами. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют не относиться к коллегам и подчиненным с личностных позиций. Оценивайте людей за их профессиональные качества и воздерживайтесь от критических замечаний, даже если для этого есть основания. В противном случае вы можете получить ответную критику и тем самым можете быть выведены из состояния эмоционального равновесия. Обходите стороной закулисные тайные интриги.

Дева

Сегодня у Дев могут часто возникать нештатные ситуации, связанные с техническими сбоями. Не следует браться за работу, для успешного выполнения которой вам может не хватить квалификации. Делайте только то, что хорошо знаете, и в чем у вас имеется большой опыт. В любой работе полагайтесь только на свои знания и силы - на помощь со стороны коллег пока лучше не рассчитывать.

Весы

Сегодня Весы могут иметь осложнения в карьере. Одной из вероятных причин этого может стать отставание от графика работы. Начальство может выражать недовольство тем, что вы недостаточно энергично, по его мнению, работаете. У руководящих работников дела идут с трудностями. Старайтесь не принимать важных управленческих решений под влиянием эмоционального импульса.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не рекомендуется отправляться в служебные командировки и устанавливать новые деловые связи. Новые контакты сейчас могут оказаться не настолько прочными, чтобы делать на них ставку при ведении дел. Не давайте никому обещаний и сами не верьте даваемым вам обещаниям. Прежде чем принять к сведению новую информацию проверьте ее на степень достоверности.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют не торопиться тратить деньги при первой же потребности в этом. Попробуйте переждать и подумайте, можно ли обойтись без тех или иных покупок. Дело в том, что ваши финансовые расходы могут превысить критически важные значения, нарушающие баланс бюджета. Финансовые операции этого дня могут оказаться неудачными, и вы рискуете понести убытки.

Козерог

Сегодня у Козерогов день может быть отмечен разногласиями в деловом партнерстве. Если вы работаете в сфере услуг, то клиенты могут попадаться по большей части раздражительные и агрессивные. А ваша нервная система может быть сегодня крайне восприимчивой и чувствительной к разным раздражителям. Старайтесь окружить себя доброжелательными людьми.

Водолей

Сегодня у Водолеев этот день может быть связан с осложнениями. Старайтесь сосредоточиться на выполнении текущих обязанностей и не поддавайтесь на разного рода провокации, интриги, не давайте втягивать себя в тайную деятельность. Вы можете чувствовать психологический дискомфорт при общении с коллегами. Поэтому старайтесь самостоятельно справляться со своей работой.

Рыбы

Сегодня у Рыб день может сложиться крайне неблагоприятно для спекулятивной деятельности любого рода. Бизнесменам не рекомендуется делать оптовые закупки с целью перепродажи. Нежелательно браться за новые дела, в которых у вас недостаточно опыта. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо.
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