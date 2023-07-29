Не прыгаем выше головы — финансовый гороскоп на 30 июля

29 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам стоит заниматься насущными и легкими делами, не браться за что-то неподъемное.

Фото: Image by drobotdean on Freepik