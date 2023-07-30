Важен каждый шаг — финансовый гороскоп на 31 июля

Наш гороскоп поможет принять взвешенные решения и успешно преодолеть предстоящие испытания.
Овен
Сегодня Овнов могут увлекать творческие преобразования и поиск наиболее оптимальных и эффективных методов работы. Однако стремление к новому, современному и перспективному сыграет с вами злую шутку. Ваши изобретения и новшества, при попытке их внедрения в практику, могут привести к нарушению рабочего ритма. Сосредоточьте усилия на привычной работе, где все предсказуемо.
Телец
Сегодня у Тельцов день может быть связан с осложнениями в отношениях с вышестоящим начальством и представителями власти. Если вы искали с ними контакта, то сейчас это может оказаться нецелесообразным. Бизнесменам важно строго придерживаться норм закона. Нежелательно подавать в государственные учреждения документы на регистрацию объектов недвижимости.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может сложиться напряженно. Основная проблема может заключаться в большом количестве информации, которая может отнять у вас много времени. Дело в том, что большая часть информации будет для вас бесполезна и потребуется потратить немало сил, чтобы отсеять все лишнее. Не лучшее время для деловых контактов, поездок и заключения торговых сделок.
Рак
Сегодня у Раков день может быть связан с усилением финансовых трудностей. Возрастает вероятность материальных потерь в результате ошибок при принятии решений о расходовании денег. Бизнесмены могут ощутить нехватку оборотных средств. Звезды советуют воздержаться от финансовых заимствований, открытия банковских счетов, денежных переводов и покупок за безналичный расчет.
Лев
Сегодня Львам будет сложно добиться взаимопонимания в деловом партнерстве. Дело в том, что на все ваши доводы и инициативы вы можете получать весьма эмоциональные ответные реакции, которые напрочь исключают компромиссы. Есть риск отказа от предварительных договоренностей и разрыва переговорного процесса.
Дева
Сегодня Девам советуют, прежде всего, беречь свою нервную систему и воздерживаться от разговоров на посторонние темы в рабочее время. Дело в том, что сегодня вы будете склонны излишне эмоционально реагировать на трудности и ошибки, возникающие в ходе выполнения текущей работы. Даже если вы во всем правы, не торопитесь делать критические замечания коллегам — так вы только еще больше разнервничаетесь из-за ответной критики.
Весы
Сегодня у Весов может усилиться творческий потенциал, что побудит многих искать авантюрные и спекулятивные решения. Желание придумать и провернуть некую выгодную сделку может обернуться для вас в лучшем случае впустую потерянным временем, а в худшем – финансовыми потерями. Неблагоприятное время для обмена валюты.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, потребуется много сил и времени израсходовать на урегулирование внутрисемейных отношений. Перед вами могут быть сстро поставлены некоторые вопросы, которые уже давно ждут своего решения. Без урегулирования хозяйственных проблем вам вряд ли удастся плодотворно поработать на своей основной работе. Старайтесь следовать графику работ.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может быть связан с нестабильностью в деловых связях. Звезды не советуют назначать деловые встречи и проводить производственные совещания. Обещания и договоренности этого дня вряд ли будут исполнены в дальнейшем. В поле вашего зрения часто будут попадать ненадежные люди. Воздержитесь от крупных торгово-закупочных сделок.
Козерог
Сегодня Козерогам не рекомендуется принимать финансовые решения, касающиеся крупных покупок и оформления банковских ссуд. Доходы могут резко упасть, а расходные статьи бюджета – вырастут. Не соглашайтесь на предложения вложить деньги в высокодоходные инвестиционные проекты. Бизнесменам будет сложно привлечь внешних инвесторов в свои проекты.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, требуется научиться контролировать свои эмоции, перед тем как принимать решения и начинать контактировать с деловыми партнерами. Именно вспыльчивость и несдержанность может повредить вашему бизнесу больше всего. Некоторые договорные обязательства могут быть нарушены. Будьте деликатнее и предусмотрительнее при контактах с клиентами.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют воздерживаться от тайной деятельности и не полагаться на свою интуицию при принятии решений. Многие из вас почувствуют ограничивающие влияния, когда вам сложно будет действовать в свободном режиме. Просчитывайте каждый свой шаг, чтобы точнее представлять, к чему приводят ваши поступки.Отношения с коллегами по трудовому коллективу оставляют желать лучшего.