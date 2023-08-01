Что можно и что нельзя делать в августе, чтобы не накликать на себя беду

Августовский график влияния планет не отличается стабильностью в целом и явно хромает в плане коммуникаций, поездок, контактов и переговоров.

Кроме того, месяц обещает стать сложным и неожиданным для многих из лиц, наделённых властью, государственных, авторитетных и публичных личностей. Именно об этом говорят несколько напряжённых аспектов Солнца и Венеры с Юпитером, Ураном и Сатурном.

Ещё один явный негативный фон месяца – отсутствие планет в знаках воздушной стихии и ретроградность природных коммуникаторов Венеры и Меркурия, что создаст напряжение в сфере общения и диалогах, предпосылки к разрывам контактов.

Третий заметный фронт августа – мощное влияние Урана. Планета, связанная с глобальными сетями, WWW и СМИ, авиацией и космосом – может не только начудить во всех типично своих сферах, но и принести в погоду ураганы, бури и грозы, неожиданные явления погоды, прежде всего начиная со второй декады августа.

Основные события, главные точки месяца

Редко бывает, когда месяц содержит три так называемые «сизигии» – два полнолуния 1 и 31 августа и очень яркое по конфигурациям планет Новолуние 16 августа.

Разворот Меркурия в ретроградное движение и переход Солнца в знак Девы 22-23 августа

27 августа – переход Марса в Весы и «квадратура» Солнца с Сатурном

Месяц начнётся полнолунием в 10 градусе Водолея во вторник, 1 августа. Оба точных аспекта этого дня между парами Марс/Юпитер и Меркурий/Сатурн – будут помогать ставить задачи и добиваться практических результатов. Однако уже среда, 2 августа, для достижения успехов может заставить вкладывать больше усилий. В целом первая половина августа, за исключением отдельных дней, всё-таки имеет более высокий потенциал в деловой сфере, чем вторая, в основном по причине усиленного торможения и разворота Меркурия в ретроградное движение (с 23.08), а также непредсказуемой конфигурации новолуния 16 августа и конфликтов Солнца с Ураном и Сатурном.

Новолуние в среду, 16 августа, судя по рисунку и мажорным аспектам Солнца и Марса к Урану – может принести какое-то яркое и неожиданное событие, связанное с небесной канцелярией, авиацией или всемирными сетями интернета. Возможны и резонансные перемены во властных структурах (предполагаемый период – 25-28 августа).

Вся вторая половина августа может изобиловать ураганными ветрами, а оппозиция Марса с Нептуном 21-23 августа во время поворота Меркурия – может создать проблемы навигационным приборам на транспорте. Третья декада августа, по известным причинам на практике принесёт много возвратов к прошлым ошибкам и недоделкам, нерешённым вопросам и многим это пойдёт на пользу. Работа, связанная с корректировками, улучшениями и анализом текущих процессов будет более эффективной, чем новые начинания.

Полнолуние в Рыбах (8 градус) в последний день августа по расстановке планет имеет какой-то свой пока скрытый смысл. Но сам день полнолуния четверг, 31 августа, может принести прозрения и инсайты, высокую степень интуиции и постижения истин, намёков из прошлого.

Более напряжённые, в том числе для здоровья дни августа – 2-3, 10, 14, 16-17, 22, 24, 26 (первая половина дня), 29-30 августа.

Более благоприятные дни – 1 (условно),6, 12-13, 18, 20, 25, 26 (вторая половина дня).