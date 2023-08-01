Неудачно для стрижки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Что можно и что нельзя делать в августе, чтобы не накликать на себя беду

1 августа 2023ГороскопыСерж Кораблев

Августовский график влияния планет не отличается стабильностью в целом и явно хромает в плане коммуникаций, поездок, контактов и переговоров.

Что можно и что нельзя делать в августе, чтобы не накликать на себя беду
Фото: Image by andreas on Freepik

Кроме того, месяц обещает стать сложным и неожиданным для многих из лиц, наделённых властью, государственных, авторитетных и публичных личностей. Именно об этом говорят несколько напряжённых аспектов Солнца и Венеры с Юпитером, Ураном и Сатурном.

Ещё один явный негативный фон месяца – отсутствие планет в знаках воздушной стихии и ретроградность природных коммуникаторов Венеры и Меркурия, что создаст напряжение в сфере общения и диалогах, предпосылки к разрывам контактов.

Третий заметный фронт августа – мощное влияние Урана. Планета, связанная с глобальными сетями, WWW и СМИ, авиацией и космосом – может не только начудить во всех типично своих сферах, но и принести в погоду ураганы, бури и грозы, неожиданные явления погоды, прежде всего начиная со второй декады августа.

Основные события, главные точки месяца

Редко бывает, когда месяц содержит три так называемые «сизигии» – два полнолуния 1 и 31 августа и очень яркое по конфигурациям планет Новолуние 16 августа.

Разворот Меркурия в ретроградное движение и переход Солнца в знак Девы 22-23 августа
27 августа – переход Марса в Весы и «квадратура» Солнца с Сатурном

Месяц начнётся полнолунием в 10 градусе Водолея во вторник, 1 августа. Оба точных аспекта этого дня между парами Марс/Юпитер и Меркурий/Сатурн – будут помогать ставить задачи и добиваться практических результатов. Однако уже среда, 2 августа, для достижения успехов может заставить вкладывать больше усилий. В целом первая половина августа, за исключением отдельных дней, всё-таки имеет более высокий потенциал в деловой сфере, чем вторая, в основном по причине усиленного торможения и разворота Меркурия в ретроградное движение (с 23.08), а также непредсказуемой конфигурации новолуния 16 августа и конфликтов Солнца с Ураном и Сатурном.

Новолуние в среду, 16 августа, судя по рисунку и мажорным аспектам Солнца и Марса к Урану – может принести какое-то яркое и неожиданное событие, связанное с небесной канцелярией, авиацией или всемирными сетями интернета. Возможны и резонансные перемены во властных структурах (предполагаемый период – 25-28 августа).

Вся вторая половина августа может изобиловать ураганными ветрами, а оппозиция Марса с Нептуном 21-23 августа во время поворота Меркурия – может создать проблемы навигационным приборам на транспорте. Третья декада августа, по известным причинам на практике принесёт много возвратов к прошлым ошибкам и недоделкам, нерешённым вопросам и многим это пойдёт на пользу. Работа, связанная с корректировками, улучшениями и анализом текущих процессов будет более эффективной, чем новые начинания.

Полнолуние в Рыбах (8 градус) в последний день августа по расстановке планет имеет какой-то свой пока скрытый смысл. Но сам день полнолуния четверг, 31 августа, может принести прозрения и инсайты, высокую степень интуиции и постижения истин, намёков из прошлого.

Более напряжённые, в том числе для здоровья дни августа – 2-3, 10, 14, 16-17, 22, 24, 26 (первая половина дня), 29-30 августа.

Более благоприятные дни – 1 (условно),6, 12-13, 18, 20, 25, 26 (вторая половина дня).

Рамблер: последние новостиЧто можно и что нельзя делать в августе, чтобы не накликать на себя бедуПолучат мешок денег: какие знаки разбогатеют в августеГороскоп на 1 августа 2023 года — Рамблер/гороскопы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Выплескиваем эмоции — гороскоп на 1 августа
Выплескиваем эмоции — гороскоп на 1 августа
Гороскопы
Дарим все свое внимание — любовный гороскоп на 1 августа
Дарим все свое внимание — любовный гороскоп на 1 августа
Гадания
Три вещи, которые привлекут в ваш дом удачу и богатство
Три вещи, которые привлекут в ваш дом удачу и богатство
Предсказания
Астролог назвал причину мирового апокалипсиса
Астролог назвал причину мирового апокалипсиса
Зодиак
Знаки зодиака, которые сами портят себе жизнь
Знаки зодиака, которые сами портят себе жизнь
Зодиак
Астрологи назвали знаки зодиака, которые жестоко шутят
Астрологи назвали знаки зодиака, которые жестоко шутят
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Работаем на высоких оборотах — финансовый гороскоп на 1 августа
Работаем на высоких оборотах — финансовый гороскоп на 1 августа
Нумерология
Зарабатываем хорошие деньги и репутацию: нумерологический прогноз на август 2023 года
Зарабатываем хорошие деньги и репутацию: нумерологический прогноз на август 2023 года
Зодиак
Астролог рассказала, для кого эта неделя будет особенной в любви и страсти
Астролог рассказала, для кого эта неделя будет особенной в любви и страсти
[object Object][object Object]