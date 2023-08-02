Запасаемся терпением — гороскоп на 3 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны неприятные вести, задержки, путаница, вынужденные контакты и поездки, поломки, протечки, осечки при лечении и ремонте. Не впасть в уныние помогут посильные полезные дела, в их процессе придет доля удачи. Актуальна работа со следами прошлого: поиски скрытых уязвимостей, расшифровки текстов, изучение архивов, посещение забытых или закрытых мест. Возможны приватные совещания. Насыщенный день для групп помощи, сервисов поддержки и слежения, младшего обслуживающего персонала.
Овен
Сегодня Овнам стоит иметь в виду скрытые ловушки, часто вызванные былой небрежностью или забывчивостью. Возможна вынужденная командировка, приватное совещание, тайное извещение, посещение закрытой или забытой территории. Что-то может портить настроение, но нет худа без добра: кропотливые поиски и вовремя распознанные трудности помогут росту мастерства, поправке здоровья или повышению доходов.
Телец
Сегодня Тельцов день делает чуть консервативнее и напоминает им о некоторых суровых гранях текущей реальности, например, о вынужденной отсрочке в реализации их планов. Его возможные негативные стороны — пессимизм, неверие в дружбу или в хорошие перспективы, в том числе профессиональные. Самые полезные качества — терпение, предусмотрительность, реализм. Важно делать то, что позволяют обстоятельства.
Близнецы
Сегодня Близнецам день может напомнить о профессиональном долге, семейной обязанности или долгосрочном плане. Многим Близнецам будет действовать на нервы извилистный путь к выбранной цели, на котором их ждут те или иные трудности. Может потребоваться домашнее или производственное совещание, целевая командировка, контакт с учреждением, работа с документами. Есть риск неудачи, обмана, отказа, отмены.
Рак
Сегодня Ракам день напоминает о важности плана, порядка и дисциплины: это лучший способ минимизировать неудачи, осечки и путаницу, избежать напрасных надежд. Не помешает заранее проверить выбранный маршрут, средство связи, список контактов или ингредиентов. Залогами психологического спокойствия будут умеренность, вера и чувство долга. Поможет чутье. Возможна поддержка от друзей, особенно моральная.
Лев
Сегодня Львов звезды предупреждают, что для них это не самый гармоничный день. Он может стать некомфортным психологически или втянуть в череду хлопот и контактов, не всегда приятных, но необходимых. На первое место в эти сутки желательно ставить долгосрочные программы и системную заботу об их безопасности, включая тайные аспекты. В минуты упадка духа важно помнить о цели, ради которой прилагаются усилия.
Дева
Сегодня Девы рискуют столкнуться с внешней системной преградой: молчанием, обидой, отчуждением, критикой. Чтобы ее сломать, не стоит действовать «в лоб» (дразнить, вызывать на полемику, навязывать услуги). Лучше опираться на сходство мировоззрений, взывать к дружелюбию, профессионализму или благородству: в этом случае вполне может сложиться диалог, сотрудничество или конструктивная конкуренция.
Весы
Сегодня Весам придется вспомнить о повседневном расписании дел или чувстве долга. Многим представителям знака ситуация напомнит о необходимости поберечь собственное здоровье или позаботиться о чужом. В зависимости от обстановки, на первый план может выйти скрытность, поиск помощи, смирение, гигиена, тщательность проработки деталей. Сочувствие важно выражать и словом, и делом.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов день окажется продуктивным и удачным, если у них есть надежная опора. Это может быть моральная или материальная поддержка друзей или покровителей, четкая система убеждений или ясная программа действий. Вкупе с чутьем она подскажет, когда можно форсировать события, а когда лучше проявить терпение, когда предпочтительнее контакты, а когда скрытность и сознательное одиночество.
Стрелец
Сегодня Стрельцов обстоятельства этого дня могут на время лишить свободы или сделать их менее жизнерадостными, напомнить о здоровье, работе, зависимости или долге. Многим Стрельцам предстоит остаться дома или в офисе, оказаться на закрытой территории или в заброшенном месте. Возможно, им напомнит о себе непростая семейная ситуация, ветхое жилье или оборудование, требующее ремонта. Есть надежда на помощь.
Козерог
Сегодня у Козерогов продуктивность зависит от психологического фона. Главное — избегать обстановки и информации, заставляющей опускать руки и погружаться в пучину пессимизма. Исключив триггеры уныния и найдя скрытый источник моральной поддержки, вы сможете продвинуться в реализации своих планов или создать для этого предпосылки (сделать небольшое открытие, устранить с пути часть препятствий).
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют тщательнее следить за материальной стороной своих дел. Этот день способствует запутанным ситуациям, обману, забывчивости, потерям, порче вещей, утечке средств и информации. Есть надежда на помощь со стороны друзей или близкого круга, но полагаться на нее чревато: чем она крупнее, тем больше проблем может создать позже. Покупки рекомендуются лишь по необходимости.
Рыбы
Сегодня у Рыб успехи зависят от их настроя, самочувствия и привычек, а также от встречного поведения других людей и внешней поддержки. Создать проблемы им могут уныние, страх и недостаток профессионализма. Пригодятся осторожность и сдержанность, понимание границ своих текущих возможностей, умение вовремя уходить от ссор и полемики, контролировать свои эмоции, не обижаться, грамотно давать отпор.