Запасаемся терпением — гороскоп на 3 августа

2 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Сатурна способно принести сомнения или уныние, напомнить о долге, терпении, смирении.

Фото: rambler