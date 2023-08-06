Продвигаем свои идеи — финансовый гороскоп на 7-13 августа

На этой неделе нам не стоит бояться рекламировать себя и свои идеи.

Овен

У Овнов эта неделя может ложиться неоднозначно. Основной темой, вокруг которой будет все вращаться, могут стать финансовые вопросы. Представители творческих профессий в этот период рискуют распылить свои силы на множество мелких дел и в итоге так ничего и не добиться. Спешка и опрометчивость в принятии решений — вот наиболее уязвимые ваши качества. Желание заработать деньги на игре и спекуляциях может привести противоположному результату — фортуна сейчас играет против вас. Работники ресторанов и гостиниц могут столкнуться с фактами мошенничества и неадекватного поведения клиентов. Не рекомендовано тратить деньги на транспортные средства и заниматься обменными операциями. Вместе с тем это благоприятный период для деловой активности при методичной работе в составе трудового коллектива. Вы способны прекрасно видеть перспективу и умеете принимать оптимальные решения по текущим вопросам. Такой труд скорее приведет вас к росту доходов. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы способны добиться хороших результатов в работе. Хороший период для урегулирования отношений с коллегами и подчиненными.

Телец

У Тельцов на этой неделе многое будет зависеть от умения правильно распорядиться своими инициативами. Иногда следует усилить активность, а иногда лучше придержать себя. Те, кто работают удаленно на дому могут испытать трудности, поскольку можете вступить в конфликт с близкими родственниками и членами семьи. В результате вы будете вынуждены поменять свои планы и искать более комфортные условия для работы. В зону неудач попадают все те, кто имеет хоть какое-то отношение к сделкам с недвижимостью, работе в строительной индустрии. Не советуют брать на себя ответственность и настаивать на своим решениях в этих сферах деятельности. Офисные служащие могут испытывать неудобства на своем рабочем месте. Отлично сложится этот период у тех, кто имеет свободный график и причастен к творческим профессиям. У вас могут быть прекрасные шансы проявить свою инициативу и реализовать намерения. Благодаря удачливости вы сможете провернуть ряд выгодных сделок в сфере финансов. Например, бизнесмены могут сделать выгодную покупку оптовой партии товара, предназначенного для перепродажи.

Близнецы

Близнецам звезды советуют быть осмотрительнее в деловых контактах и при работе с информацией. По возможности старайтесь ограничить круг делового общения. Дело в том, что среди новых знакомых вам часто могут попадаться люди с нечестными намерениями. Опасайтесь обмана, дезинформации и мошенничества. Объем поступающей информации может резко вырасти и вам будет нелегко отделить важные сведения от бесполезной информации. В связи с этим вам станет сложнее принимать взвешенные решения. Если остаются сомнения в собственной правоте, то лучше отложить решение на другой период Вам может быть выгоднее держаться в тени и не делать публичных заявлений. Сохранение в секрете своих намерений является немаловажным фактором успеха. В выигрыше оказываются те из вас, кому удастся создать подходящие условия и отстраниться от помех и суеты. Успешно идет частная подработка и удаленная работа на дому. Хорошо могут пойти дела у строителей, риелторов, коммунальщиков.

Рак

Основным предметом для беспокойства Раков на этой неделе может стат фактор финансовой нестабильности. У бизнесменов этот период может быть связан с не совсем удачными финансовыми инвестициями. Это особенно касается тех, кто планирует открыть акционерное общество. Капиталовложениями по указанным направлениям лучше в этот период не заниматься — в противном случае деньги могут быть потрачены впустую. Работа с прицелом на перспективу, на получение результата в отдаленном будущем, может оказаться нерациональной тратой времени. Не ловите журавля в небе, и держите крепче синицу в своих руках. Звезды советуют активнее проявлять себя при работе в составе группы единомышленников. Ваш авторитет и роль в коллективе значительно вырастет. Ваши возросшие интеллектуальные способности в этот период позволяют легко учиться, осваивать сложную информацию и оперативно принимать решения. Вам, вероятно, удастся укрепить деловые связи, заручиться поддержкой нужных людей. Хороший период ожидает тех, кто по роду работы много контактирует с людьми, делает частые поездки.

Лев

Львам звезды не советуют на этой неделе предпринимать действия, направленные на продвижение в карьере. Старайтесь находиться в тени и держите при себе свои амбиции. По возможности старайтесь дистанцироваться от контактов с вышестоящим руководством. Дело в том, что вы в этот период склонны действовать самостоятельно и не считаться с чужим мнением. Это может привести к трудности во взаимопонимании с начальством. Если вы сами занимаете руководящую должность, то воздержитесь от принятия решений под действием эмоционального импульса. Старайтесь держать под контролем свои эмоции и не показывать окружающим своего недовольства. Эта неделя благоприятствует тем, кто без лишних слов методично и упорно работает над поставленной целью. Те, кто ориентирован на карьерный рост, могут добиться цели и получить долгожданное повышение в должности за счет того, что начальство обратит свое внимание на ваше умение быстро и эффективно решать практические вопросы. Старайтесь действовать строго по плану и не допускать отставания от графика.

Дева

Девам в своей работе на этой неделе важно строго соблюдать правила и нормы закона. Не рекомендовано заниматься неофициальной деятельностью, направленной на уход от налогов. Любая ваша тайная деятельность вскоре может стать известна и может привести к ущербу для вашей репутации. Возрастает вероятность проверок и контрольных закупок со стороны представителей фискальных властей. Бизнесменам рекомендуется использовать свои незаурядные интеллектуальные способности для поисков новых рынков сбыта и наиболее выгодных вариантов поставок продукции. Успешно проходит рекламная компания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами, легко решаются юридические проблемы. Успешно проходят служебные командировки и профессиональное обучение.

Весы

Очень беспокойно может сложиться эта неделя для Весов, активно работающих в сфере финансов. Будьте готовы к неприятным сюрпризам в виде форс-мажорных обстоятельств. Возможно, вам придется в оперативном порядке заниматься решением вопросов, которые ранее не были запланированы. Звезды советуют не совершать финансовых операций и не делать инвестиций в коллективные проекты без крайней на то необходимости. Не делайте скоропалительных выводов. Чтобы уменьшить вероятность форс-мажора, отложите испытание новой техники, и не делайте ничего, что может увеличить риск материального ущерба. Соблюдайте правила техники безопасности при работе в промышленности. Звезды советуют заниматься мерами по укреплению безопасности бизнеса. Сюда относится установка систем видеоконтроля, заключение договора на обслуживание в охранном предприятии, оформление страховки. Удачный в этот период для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы: ученые-исследователи, писатели, криминалисты, ремонтники сложной бытовой техники.

Скорпион

Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для деловой активности Скорпионов. У бизнесменов может обостриться конкурентная борьба. Будет нелегко найти взаимопонимание у деловых партнеров и представителей власти. Некоторые договоренности могут быть нарушены, что повлечет неприятные последствия для вашего бизнеса. Если встречаете большое сопротивление своим инициативам, то лучше отложить их на другой период. Причастные к оказанию услуг, могут столкнуться с неприятностями. Не всегда удастся договориться с клиентами, что может привести к появлению жалоб на вас начальству. Удачно складывается неделя для составления планов и контактов с партнерами в неформальной обстановке.. ищите опору в сотрудничестве с друзьями и единомышленниками. Успешно проходит переговорный процесс, и вы оказываетесь на пороге подписания взаимовыгодного договора. Возможно, имеет смысл делегировать некоторые свои полномочия партнеру — он будет более удачлив в делах.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя может сложиться в целом благоприятно для деловой активности. Прежде всего это прекрасный период для плодотворного взаимодействия между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то можете быть уверены, что подчиненные все сделают так, как вы им сказали и ничего не перепутают. Сотрудники, занимающие подчиненное положение, успешно решат текущие дела и при необходимости могут рассчитывать на поддержку начальства. Возможно, вам дадут более ответственное задание, с которым вы успешно справитесь. Старайтесь действовать последовательно и не отступать от своих планов. При возможности выбирать работу отдавайте предпочтение наиболее простой работе, в которой у вас имеется большой опыт. Более сложная и трудоемкая работа может вызвать у вас затруднения. Поскольку имеющейся квалификации может оказаться недостаточно для успешного выполнения работы.

Козерог

Козерогам на этой неделе, вероятно, следует побеспокоиться о сохранности своих финансовых ресурсов. Прежде всего речь идет об инвестициях в спекулятивные проекты. Противопоказаны любые рискованные финансовые операции, связанные с инвестициями в финансовые пирамиды. Возрастает вероятность потери денег в азартных играх, поэтому рекомендовано обходить стороной игровые клубы, казино и прочие злачные места, в том числе через интернет. Оптовые закупки товара могут пройти не так благополучно как вы рассчитывали. Возможно, вы опрометчиво закупите бракованный товар или цена его будет намного выше. При этом, благоприятное время для урегулирования имущественных юридических споров и приходу к компромиссным мировым соглашениям. Благоприятно сложится этот период для Козерогов, имеющих свободный график работы или связанных с творческой деятельностью. У бизнесменов хорошее время для рекламной раскрутки своих товаров и услуг. Ваша личная популярность в этот период также возрастет.

Водолей

Водолеи , активно взаимодействующие с деловыми партнерами, могут запомнить эту неделю как проблемное время. В зону риска могут попасть те, чья деятельность плотно связана с деловым партнерством и договорными обязательствами. Срыв договоренностей может привести к серьезным последствиям. Строителей и коммунальщиков могут подвести поставщики, смежники. От сотрудничества с вами могут отказаться некоторые прежние клиенты. При выполнении клиентских услуг вам, возможно, придется столкнуться с не вполне адекватными людьми. У бизнесменов хороший период для капиталовложений в недвижимость, в приобретение и монтаж технического оборудования для производственных цехов и мастерских. Можно заниматься оформлением документов на получение ипотечного кредита, договариваться о приобретении пакетов акций компаний. Успешно решаются вопросы о наследовании недвижимого имущества.

Рыбы

У Рыб на этой неделе может быть аврал в текущей работе. Если вы работаете по свободному графику, то сроки могут начать поджимать, и вы вынуждены будете прикладывать большие усилия, чтобы успеть сделать все, что обещали. На помощь и поддержку коллег и подчиненных рассчитывать не приходится. Старайтесь не пренебрегать качеством работы, несмотря на напряженные сроки. В противном случае многое придется переделывать и это ведет к еще большей потере времени и ресурсов. Избегайте ненужных выяснений отношений и критических замечаний. Этот период может быть связан с трениями в трудовом коллективе, когда вместо непосредственного выполнения текущей работы вы вынуждены тратить время на споры и выяснение отношений. Чтобы работа шла продуктивнее, старайтесь изолировать себя от информационных помех. Успешное время для развития делового партнерского сотрудничества. Вы сможете многого добиться, используя ресурс деловых связей и оперируя информационными потоками. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Удачно проходят консультации и переговоры.