Продвигаем свои идеи — финансовый гороскоп на 7-13 августа

Овен
У Овнов эта неделя может ложиться неоднозначно. Основной темой, вокруг которой будет все вращаться, могут стать финансовые вопросы. Представители творческих профессий в этот период рискуют распылить свои силы на множество мелких дел и в итоге так ничего и не добиться. Спешка и опрометчивость в принятии решений — вот наиболее уязвимые ваши качества. Желание заработать деньги на игре и спекуляциях может привести противоположному результату — фортуна сейчас играет против вас. Работники ресторанов и гостиниц могут столкнуться с фактами мошенничества и неадекватного поведения клиентов. Не рекомендовано тратить деньги на транспортные средства и заниматься обменными операциями. Вместе с тем это благоприятный период для деловой активности при методичной работе в составе трудового коллектива. Вы способны прекрасно видеть перспективу и умеете принимать оптимальные решения по текущим вопросам. Такой труд скорее приведет вас к росту доходов. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы способны добиться хороших результатов в работе. Хороший период для урегулирования отношений с коллегами и подчиненными.
Телец
У Тельцов на этой неделе многое будет зависеть от умения правильно распорядиться своими инициативами. Иногда следует усилить активность, а иногда лучше придержать себя. Те, кто работают удаленно на дому могут испытать трудности, поскольку можете вступить в конфликт с близкими родственниками и членами семьи. В результате вы будете вынуждены поменять свои планы и искать более комфортные условия для работы. В зону неудач попадают все те, кто имеет хоть какое-то отношение к сделкам с недвижимостью, работе в строительной индустрии. Не советуют брать на себя ответственность и настаивать на своим решениях в этих сферах деятельности. Офисные служащие могут испытывать неудобства на своем рабочем месте. Отлично сложится этот период у тех, кто имеет свободный график и причастен к творческим профессиям. У вас могут быть прекрасные шансы проявить свою инициативу и реализовать намерения. Благодаря удачливости вы сможете провернуть ряд выгодных сделок в сфере финансов. Например, бизнесмены могут сделать выгодную покупку оптовой партии товара, предназначенного для перепродажи.
Близнецы
Рак
Основным предметом для беспокойства Раков на этой неделе может стат фактор финансовой нестабильности. У бизнесменов этот период может быть связан с не совсем удачными финансовыми инвестициями. Это особенно касается тех, кто планирует открыть акционерное общество. Капиталовложениями по указанным направлениям лучше в этот период не заниматься — в противном случае деньги могут быть потрачены впустую. Работа с прицелом на перспективу, на получение результата в отдаленном будущем, может оказаться нерациональной тратой времени. Не ловите журавля в небе, и держите крепче синицу в своих руках. Звезды советуют активнее проявлять себя при работе в составе группы единомышленников. Ваш авторитет и роль в коллективе значительно вырастет. Ваши возросшие интеллектуальные способности в этот период позволяют легко учиться, осваивать сложную информацию и оперативно принимать решения. Вам, вероятно, удастся укрепить деловые связи, заручиться поддержкой нужных людей. Хороший период ожидает тех, кто по роду работы много контактирует с людьми, делает частые поездки.
Лев
Дева
Весы
Очень беспокойно может сложиться эта неделя для Весов, активно работающих в сфере финансов. Будьте готовы к неприятным сюрпризам в виде форс-мажорных обстоятельств. Возможно, вам придется в оперативном порядке заниматься решением вопросов, которые ранее не были запланированы. Звезды советуют не совершать финансовых операций и не делать инвестиций в коллективные проекты без крайней на то необходимости. Не делайте скоропалительных выводов. Чтобы уменьшить вероятность форс-мажора, отложите испытание новой техники, и не делайте ничего, что может увеличить риск материального ущерба. Соблюдайте правила техники безопасности при работе в промышленности. Звезды советуют заниматься мерами по укреплению безопасности бизнеса. Сюда относится установка систем видеоконтроля, заключение договора на обслуживание в охранном предприятии, оформление страховки. Удачный в этот период для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы: ученые-исследователи, писатели, криминалисты, ремонтники сложной бытовой техники.
Скорпион
Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для деловой активности Скорпионов. У бизнесменов может обостриться конкурентная борьба. Будет нелегко найти взаимопонимание у деловых партнеров и представителей власти. Некоторые договоренности могут быть нарушены, что повлечет неприятные последствия для вашего бизнеса. Если встречаете большое сопротивление своим инициативам, то лучше отложить их на другой период. Причастные к оказанию услуг, могут столкнуться с неприятностями. Не всегда удастся договориться с клиентами, что может привести к появлению жалоб на вас начальству. Удачно складывается неделя для составления планов и контактов с партнерами в неформальной обстановке.. ищите опору в сотрудничестве с друзьями и единомышленниками. Успешно проходит переговорный процесс, и вы оказываетесь на пороге подписания взаимовыгодного договора. Возможно, имеет смысл делегировать некоторые свои полномочия партнеру — он будет более удачлив в делах.
Стрелец
У Стрельцов эта неделя может сложиться в целом благоприятно для деловой активности. Прежде всего это прекрасный период для плодотворного взаимодействия между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то можете быть уверены, что подчиненные все сделают так, как вы им сказали и ничего не перепутают. Сотрудники, занимающие подчиненное положение, успешно решат текущие дела и при необходимости могут рассчитывать на поддержку начальства. Возможно, вам дадут более ответственное задание, с которым вы успешно справитесь. Старайтесь действовать последовательно и не отступать от своих планов. При возможности выбирать работу отдавайте предпочтение наиболее простой работе, в которой у вас имеется большой опыт. Более сложная и трудоемкая работа может вызвать у вас затруднения. Поскольку имеющейся квалификации может оказаться недостаточно для успешного выполнения работы.
Козерог
Водолей
Рыбы
У Рыб на этой неделе может быть аврал в текущей работе. Если вы работаете по свободному графику, то сроки могут начать поджимать, и вы вынуждены будете прикладывать большие усилия, чтобы успеть сделать все, что обещали. На помощь и поддержку коллег и подчиненных рассчитывать не приходится. Старайтесь не пренебрегать качеством работы, несмотря на напряженные сроки. В противном случае многое придется переделывать и это ведет к еще большей потере времени и ресурсов. Избегайте ненужных выяснений отношений и критических замечаний. Этот период может быть связан с трениями в трудовом коллективе, когда вместо непосредственного выполнения текущей работы вы вынуждены тратить время на споры и выяснение отношений. Чтобы работа шла продуктивнее, старайтесь изолировать себя от информационных помех. Успешное время для развития делового партнерского сотрудничества. Вы сможете многого добиться, используя ресурс деловых связей и оперируя информационными потоками. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Удачно проходят консультации и переговоры.