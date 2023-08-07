Работаем до седьмого пота — гороскоп на 8 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что в то же время она усилит стремление к чувственным радостям, может спровоцировать капризы, переедание, расточительность, подтолкнуть к финансовому или кулинарному эксперименту. Деньги будут легко уходить и приходить. Вероятны сюрпризы при покупках. Есть риск неудачно распорядиться подарком, выигрышем, призовым фондом. Возможны ситуации любви-дружбы, оригинальные повороты в романах. Идеальный вариант — найти время и для работы, и для получения удовольствий, свободного творчества.
Овен
Сегодня для Овнов день станет насыщенным, если они заинтересованы в доходах, особенно за счет кропотливой ручной работы или оказания услуг. Он может принести им дополнительные деньги либо шанс на рост благосостояния. Наименее прогнозируем заработок за счет свободного творчества и фриланса. И полученные случайно, и добытые в поте лица средства могут уйти на развлечения, на прихоти детей или любимых.
Телец
Сегодня в Тельцах день может подчеркнуть противоположные качества. Например, трудолюбие, выносливость, изобретательность могут соседствовать в их поведении с тягой к роскоши, престижу, излишествам. Они будут склонны к росту запросов, широким жестам, странным прихотям. Порой их будет подводить вкус. Они могут покупать вычурные вещи, готовить экзотические блюда и экстравагантно выражать свои чувства.
Близнецы
Сегодня Близнецов день приглашает к полезной, кропотливой, порой самоотверженной работе, нацеленной на получение конкретного наглядного результата. Например, это может быть благоустройство дома. Не исключено, что ради достижения желаемого эффекта придется изыскивать дополнительные средства или оригинальные материалы. Многих Близнецов выручит денежное накопление или доступ к коллективным ресурсам.
Рак
Сегодня Ракам советуют не действовать в одиночку и чаще кооперироваться с друзьями: это умножит шансы на получение толкового совета и практической помощи, сделает удачнее поездку и продуктивнее обучение, увеличит надежды на хорошее будущее, поможет сделать заново полезное открытие. Не слишком предсказуема материальная сторона этого дня: возможны и ценные находки, и непредвиденные расходы.
Лев
Сегодня у Львов будет выбор между работой и удовольствиями, удовлетворением своих личных прихотей. Многие представители знака, поддавшись соблазну, сделают его в пользу приятного, а не полезного. Они перестанут считать деньги и видеть границы нормы, если речь идет о личной популярности, любви, карьерном взлете или реализации навязчивой идеи. Возможны экстравагантные траты и оригинальные сделки.
Дева
Сегодня для Дев — особенно, если представители этого знака намерены упорно работать, учиться или тренироваться во имя своей цели или идеи, готовы повышать свое мастерство и расширять горизонты, открыты к сотрудничеству с людьми издалека, обстоятельства складываются благоприятно. Результаты будут еще более впечатляющими, если не отвлекаться на побочные искушения, например, на романтические эмоции.
Весы
Сегодня Весов могут привлечь коллективные ресурсы, крупные инвестиции, щедрые спонсоры, проценты с прежних вкладов, необычные кредитные предложения. Если к ним получен доступ, стоит избегать злоупотребления ими: расточительность может негативно отозваться в отдаленной перспективе (например, поссорить с другом, инвестором). Лучше тратить такие средства на полезные дела, а не на развлечения.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов имеет большое значение «группа поддержки» в лице их друзей, клиентов или авторитетных людей. Это подходящий день для делового сотрудничества, если к работе не будут примешиваться личные чувства, амбиции и финансовые вопросы. В любви, браке и творческой области возможны неожиданные повороты и эксперименты, не исключена попытка вернуть прошлое или трансформировать общение.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит приготовиться к сюрпризам в любой работе и рутинной ситуации. Возможны и неожиданные прогрессивные обновления, и внезапные откаты в прошлое. Велика вероятность столкнуться с неожиданным поворотом событий за рубежом, при заказе дорогих товаров или вип-услуг. Ради хорошего результата придется постараться. Важно быть мастером своего дела или иметь команду друзей-помощников.
Козерог
Сегодня Козероги могут надеяться на удачу, но с бонусом в виде тех или иных непредвиденных волнующих событий. Сюрпризы особенно вероятны в финансовых делах, в любви и общении с иностранцами, а также в моменты, связанные с отдыхом и творчеством. Возможно, это будут добавочные внеплановые расходы, счастливые выигрыши, оригинальные находки, капризы детей и любимых, экстравагантные дары или угощения.
Водолей
Сегодня Водолеев могут отвлекать от полезных дел яркие переживания, связанные с браком, любовью, детьми или творчеством. Волнующие отношения с привлекательным человеком могут стать важнее насущных хлопот. Могут отнимать внимание домашние события, например, обновления, расширение территории, присутствие гостей. Не всегда будет легко согласовать взгляды, привычки и финансовые интересы.
Рыбы
Сегодня Рыб ждут удачные моменты в дороге, в совместных практических делах и в общении с непосредственным окружением. Есть надежда на дружескую помощь, на удачное сотрудничество. Благоприятные моменты будут осложнены долей дискомфорта. Сосредоточиться на главном могут мешать шумы, сюрпризы, недомогания или слишком яркие краски. Возможны не только счастливые находки, но и дополнительные расходы.