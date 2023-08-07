Работаем до седьмого пота — гороскоп на 8 августа

7 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце поощряет трудолюбие, повышение мастерства, полезные обновления и оказание полезных услуг.

Фото: rambler