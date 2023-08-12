Заводим разговоры первыми — гороскоп на 13 августа

12 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке подчеркивает ценность эмоциональной и духовной мотивации: она добавит энергии.

Фото: rambler