Заводим разговоры первыми — гороскоп на 13 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что важными мотивами будут домашние дела, семейные планы, заботы о близких. Работа и обучение пойдут лучше при помощи родни или наставников, а лечение при участии семейного доктора. Это день удачи для тех, кто расторопен, общителен и не ленив. Дадут пользу новости, совещания, тренировки, короткие поездки. Хорошо заниматься ремонтом, хозяйством, уборкой, кулинарией, пополнением запасов. Среди актуальных тем дня — бытовые услуги, опека, патронаж, дела жилищные. Лучшей рекламой будет «сарафанное радио».
Овен
Сегодня для Овнов важными моментами будут работа и забота. Это подходящий момент для хлопот, связанных с домом и хозяйством, семейным бизнесом (особенно в сфере услуг), а также обсуждения связанных с этими областями жизни деталей, особенно конкретных и практических. Хорошо заниматься ремонтом, строительством, дачными планами, бытом и медицинским уходом, помогать родителям и другим членам семьи.
Телец
Сегодня Тельцов звезды приглашают к обсуждению многочисленных текущих дел, а также к поездкам и прогулкам. Звезды советуют не сидеть без дела, так как в эти сутки можно многое успеть благодаря удачному стечению обстоятельств. Возрастает вероятность полезных новостей, дельных подсказок, интересных встреч в дороге. Может активизироваться общение с друзьями, родней, соседями, попутчиками.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что это подходящий день для хозяйственных дел и связанных с ними множественных расходов. Хорошо приобретать продукты, инструменты, мелкую бытовую утварь, средства гигиены, лекарства, товары для питомцев. Одновременно, сегодня возрастают возможности заработать, развить бизнес или заключить полезную сделку. Дела пойдут успешнее, если привлечь к ним родню или друзей.
Рак
Сегодня Ракам звезды помогут ловко преследовать свои личные интересы, вплоть до ночи оставаться деловитыми, расторопными, общительными, любознательными и осведомленными. Оживленная обстановка будет способствовать развитию бизнеса и полезных связей, удачным командировкам и поиску нужной информации. Можно расширить поток сведений и шансы на получение помощи, подключившись к коллективным каналам связи.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют стремиться на передний план и искать удовольствий, что вовсе не означает призыва к пассивности — наоборот, в эти сутки может требоваться активный образ жизни. Часто хлопоты будут вынужденными, например, придется заниматься текущими домашними делами, здоровьем или скрытой рутиной бизнеса. Соображения комфорта и эстетики могут уступить соображениям долга и пользы.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют работать не только на нужды момента, но и на будущее, например, поддерживать близкие эмоциональные или деловые связи. Большинству Дев это будет нетрудно, жизнь даст им для этого немало возможностей. Многие Девы окажутся заботливыми, дружелюбными, великодушными и услужливыми, будут охотно помогать своим родственникам, клиентам, единомышленникам или землякам.
Весы
Сегодня у Весов в приоритете может оказаться работа, череда житейских или деловых хлопот. Звезды советуют не уклоняться от выполнения обязательств: это тот самый момент, когда дорогу осилит идущий и усилия непременно дадут плоды. Если список дел выглядит слишком длинным или задача кажется сложной, стоит делегировать часть нагрузки помощникам, для этого желательно постоянно быть с ними на связи.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды говорят, что для них это продуктивный день, советуют не останавливаться на достигнутом и извлечь из стечения обстоятельств максимум пользы. Если вчера шанса действовать не было, сегодня можно легко наверстать упущенное. Вплоть до ночи сохранятся подходящие условия для поездок, контактов, совместных работ и обмена услугами. Возможны важные новости издалека, интересные встречи.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют не бежать от трудностей и не бояться работать со сложными задачами: это день, когда «дело мастера боится». Успех ожидается благодаря трудолюбию, скрупулезности и подходящей мотивации. Весьма эффективным мотивом для хлопот, тренировок или неприятных процедур может стать желание позаботиться о своем доме, здоровье или семье, отдать долги или укрепить систему защит.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что это хороший день для сотрудничества. Не стоит пропускать эти сутки, если нужно скооперироваться с домочадцами или друзьями, получить услугу, провести совместную акцию или наладить взаимодействие с людьми издалека. Однако стоит учитывать вероятность ловушки, если у вас есть «слабое место». Лучше избегать двойственных ситуаций, когда вас могут осмеять или задеть.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это хлопотный, но потенциально продуктивный день. Если не лениться и не бояться неприятных участков работы, можно добиться прогресса в домашних делах, производственных задачах или лечении недомоганий. Заодно, этот день помогает развивать нужные контакты и получать полезную информацию. Не стоит уклоняться от мини-командировок и совещаний по насущным поводам.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды предоставляют отличные возможности и им лучше не сидеть сложа руки, если они хотят подвижек в своих делах. В зависимости от целей и планов, это возможность действовать в одиночку или в связке с другими людьми, получая от них практическую помощь, подсказки или ценные дружеские услуги. Есть надежда расширить круг полезных знакомств или применить на деле несколько своих талантов.