Любим изо всех сил — романтический гороскоп на 28 августа-3 сентября

На этой неделе мы должны рассказать о всех своих чувствах второй половинке.

Овен

Эта неделя может начаться для влюбленных Овнов неожиданно, но обнадеживающе. В середине недели возможны помехи, но уик-энд имеет шансы стать приятным. Условием гармоничных выходных во многом станет поведение самих Овнов, им важно не давать воли своим случайным негативным эмоциям и дурным привычкам.

Телец

События этой недели напомнят Тельцам, что их любовная удача имеет границы, например, не все их надежды могут исполниться быстро. К счастью, это не означает отсутствия приятных минут и закрытия хороших возможностей. Яркие романтичные впечатления вполне возможны во вторник, субботу и воскресенье.

Близнецы

На этой неделе у Близнецов станет больше возможностей встречаться с любимым человеком, но целиком посвятить себя любви они вряд ли смогут. Вероятны периоды уныния, занятости или внешних препятствий. Для романтики неплохи суббота, воскресенье и интервал с вечера понедельника по вечер вторника.

Рак

На этой неделе Ракам стоит начать вести себя осмотрительнее, если они надеются на долгий гармоничный союз. Звезды советуют стать дипломатичнее и подсказывают, что отличный повод для практики в любовной дипломатии может подвернуться уже в пятницу вечером (а возможно, поводом станет и весь уик-энд).

Лев

На этой неделе Львы могут лишиться возможности концентрироваться на своих романтических переживаниях с полной самоотдачей, но свою потребность в любви сохранят на прежнем уровне. Новую порцию волнующих ярких впечатлений от своей личной жизни они смогут получить во вторник, субботу и воскресенье.

Дева

На этой неделе влюбленным Девам предстоит преодолеть препятствие. Возможно, это будет неуверенность в себе, дистанция, созданная партнером или внешний барьер, мешающий паре воссоединиться. Если бессильны слова, то в выходные дело спасет мини-кризис, в результате которого чувства вспыхнут вновь.

Весы

На этой неделе Весы займут в любви чуть более энергичную позицию, но не обязательно будут стремиться к явному лидерству. Некоторые Весы предпочтут слегка спровоцировать своего партнера на активность и затем подхватить его инициативу. Для таких игр особенно подходят вторник, суббота и воскресенье.

Скорпион

События этой недели вынудят Скорпионов вести себя в личных отношениях немного иначе и это добавит им взаимопонимания с любимым человеком на данном этапе романа. Но в глубине души многие Скорпионы будут мечтать о другом сценарии и даже, возможно, попытаются поговорить на эту тему со своей пассией.

Стрелец

На этой неделе звезды рекомендуют Стрельцам выбирать для своих романтических мероприятий вторник, субботу или воскресенье. Самым неудачным выбором окажется интервал с вечера среды по утро пятницы: желательно отменить свидание под любым предлогом, а лучшим решением будет не планировать его вовсе.

Козерог

События этой недели могут заставить влюбленных Козерогов действовать радикальнее или ждать активных шагов от партнера. Новый импульс получат временные романы и союзы, где идет попытка снова зажечь огонь чувств. Для многих Козерогов новая динамика отношений обернется психологическим напряжением.

Водолей

На этой неделе для влюбленных Водолеев критичен интервал с вечера понедельника по вечер вторника. В это время они будут склонны остро реагировать на обаяние любимого человека и их реакции многое скажут об их истинных, а не скрываемых чувствах. Не самой плохой идеей будет романтический уик-энд.

Рыбы

На этой неделе для влюбленных Рыб будет непростым интервал с вечера среды по утро пятницы. Они могут создать между собой и пассией стену, эмоционально закрыться и дистанцироваться, уйти от разговора. Причиной может оказаться субординация, скромность, недоверие, тайный страх или давний предрассудок.