Астролог рассказал, что можно и нельзя делать в сентябре

Сентябрь по амплитуде влияния планетных конфигураций – настоящие качели, когда ряд гармоничных и напряжённых аспектов могут выдать в результатах событийно нечто неожиданное.

Но нужно сразу сказать, что месяц вполне деловой, по многим параметрам позитивный, но со своим астральным туманом и резкими переменами.

Основные перекрёстки месяца

4 сентября – развороты Венеры и Юпитера на прямое и ретроградное движение соответственно.

15 сентября – Новолуние в 23 градусе знака Дева в тригоне к Урану и разворот Меркурия на прямое движение. Появление новых идей, пересмотр мнений и прошлых решений, разработка новых планов.

17-20 сентября – уточнение вирусной и обманчивой оппозиции Солнца с Нептуном.

23 сентября – День осеннего Равноденствия, переход Солнца в кардинальный знак Весы (новая сезонная карта).

29 сентября – полнолуние в 7 градусе Овна.

Сентябрь можно вполне определённо поделить на три разноликих периода.

Первая декада месяца (до 11-го включительно), на фоне продуктивных аспектов Меркурия (4 сентября) и Солнца к Юпитеру (8 числа), даже несмотря на попятный ход Меркурия и развороты в движении Венеры с Юпитером, выглядит периодом конструктивным и перспективным. Особенно в сферах образования, контактов с учителями и юристами, издателями.

Явно более проблематичной и переменчивой по разным оценкам ожидается вторая декада. Довольно неэффективным для каких-то начинаний и в деловой сфере, слишком нестабильным окажется отрезок перед новолунием (15 сентября) и разворотом Меркурия с 12 по 15 сентября. На этот период лучше не планировать какие-то важные мероприятия и покупки. В дальнейшем с 17 по 20 сентября сомнения и сумятицу в процессы внесёт конфликтная оппозиция Солнца с Нептуном, несущая дезинформацию и подтасовки, повышенную эмпатию в чувствах и снижение логики, вред от водной среды, различных химикатов и алкоголя. Как всегда это время усиленной профилактики здоровья, защиты от вирусов, воров и мошенников.

Более ровной и позитивной, без серьёзных напряжённых аспектов выглядит третья декада. Тригон Солнца с Плутоном 20-21 сентября может дать энергию для принятия/пробития важных решений, преодоления каких-то длительных разногласий, яркие события в публичном пространстве, заявления политических лидеров. Союзы Меркурия с Юпитером и Венеры с Марсом 24-27 сентября создадут благоприятную атмосферу для партнёрских контактов и поездок. И только концовка сентября на фоне полнолуния 29-30 числа и конфликта Венеры с Ураном оставит место для необдуманных решений, разногласий в парах и дружеских связях, разрыву контактов.

Наиболее напряжённые дни сентября – 1, 3, 12-13,19, 22, 26, 29.

Более благоприятные дни – 2,4, 6, 9, 11, 14 (условно), 23, 25.