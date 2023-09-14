Вдохновляющие свидания — любовный гороскоп на 15 сентября

Наш гороскоп подскажет, как устроить и провести это свидание, чтобы запомнилось надолго.
Овен
Сегодня Овнам не стоит перехватывать у любимого человека инициативу, а также пытаться каким-либо образом ее подстегнуть и ускорить. Если никаких шагов от партнера нет, не спешите брать все на себя и проявите долю терпения, новый виток активности с его (ее) стороны не заставит себя долго ждать.
Телец
Сегодня Тельцам обстоятельства позволяют занимать в любви выгодное или даже главенствующее положение. Многие представители знака будут иметь на своих любимых сильное идейное влияние, притягивая их к себе не только флюидами страсти, но и своей харизмой, оригинальностью взглядов на мир и авторитетом.
Близнецы
Сегодня Близнецы склонны пребывать в мечтах и иллюзиях, не всегда отличаются прямотой, искренностью и последовательностью. Романтические планы, построенные на сегодня, могут провалиться. Вечером настрой станет бодрее, некоторые Близнецы будут не прочь окунуться в ночные приключения.
Рак
Сегодня для Раков день может пройти в атмосфере неопределенности, недомолвок или догадок. Многие Раки будут скучать в событийном «болоте» и страстно желать нового поворота романа. Звезды говорят, что это возможно вечером или завтра и намекают, что все может пойти не совсем так, как хочется.
Лев
Сегодня у Львов любовный пыл реализуется вполсилы, а некоторые Львы и вовсе могут оказаться не расположены к романтическому общению. Однако их потребность в любви останется сильной и они будут ждать подходящего момента, чтобы ее утолить. К сожалению, вряд ли это удастся им до наступления вечера.
Дева
Сегодня Девы могут позволить себе в любовных отношениях немного здорового эгоцентризма, думая в первую очередь о себе, например, об удовлетворении своих желаний или подпитке своего самолюбия. С приближением ночи гармония отношений окажется для них важнее собственного комфорта.
Весы
Сегодня Весы проявят активность в делах сердечных не сразу. Возможно, это произойдет ближе к ночи, когда надежда на перемены будет уже потеряна. Именно в конце дня их ждет новый всплеск собственных страстей или внешний стимул к романтической инициативе, на который они не смогут не отреагировать.
Скорпион
Сегодня Скорпионы имеют в любви свободу маневра и могут использовать ее по своему усмотрению. Они могут непринужденно поддерживать контакт с любимым человеком в удобном для себя стиле или без всяких последствий для гармонии отношений исчезнуть на время с его горизонта, создав интригу.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов на втором плане могут оставаться любовные переживания, часто вопреки их желанию. Но забыть любимого человека они вряд ли смогут и будут постоянно о нем вспоминать. В качестве компенсации за проведенный в разлуке день звезды могут предложить им романтическое свидание ночью.
Козерог
Сегодня для Козерогов основная часть этого дня удачна. Это время душевного равновесия и правильных ориентиров. Можно пользоваться плодами вчерашних позитивных событий. Если не затягивать свидание допоздна, оно будет очень вдохновляющим. Чем ближе полночь, тем выше риск нового поворота событий.
Водолей
Сегодня Водолеи будут чувствовать себя нелюбимыми и брошенными. Мнительных Водолеев могут преследовать старые подозрения и опасения насчет партнера. Если планируется свидание, желательно сделать его интимным и скромным, без приключений. К ночи настроение начнет меняться.
Рыбы
Сегодня Рыбы остаются под впечатлением недавних слов любимого человека или его поведения. Вплоть до ночи им будет трудно выбросить из головы его речи или действия. Может вступить в силу механизм бессознательной психологической проекции или переноса. В конце дня возможен небезопасный импульс.