Отдаемся на растерзание лени — гороскоп на 15 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что лучше не спешить с начинаниями и не форсировать партнерские инициативы. Луна в Деве советует уделить внимание здоровью, рутинной подготовке, помощникам и техническому инструментарию: это добавит уверенности и поможет минимизировать сомнения. Не помешает уточнить программу действий на предстоящие несколько недель. Утром сохранится возможность пользоваться положительным стечением вчерашних обстоятельств. Ближе к ночи может появиться новый стимул для действий.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют заниматься несложными рутинными мелочами, а также уделить внимание своему здоровью. Прогресс в делах, особенно совместных, в этот день под вопросом. Наиболее разумная тактика — не форсировать события и не стремиться взять все в свои руки, а ждать инициативы от нужных людей, за которой дело не станет: вероятно, она будет проявлена ближе к ночи или на следующий день.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что это подходящий день для отдыха, который можно провести с пользой, например, укрепиться в своих взглядах или спланировать задачи на ближайшие недели. Пока не настал вечер, ничто не будет мешать свободе мысли и полету фантазии. К ночи напомнят о себе рутинные заботы и контакты с другими людьми, может потребоваться помощь или наметиться срочное дело на завтра.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют задержать взгляд на своих владениях и еще раз окинуть их хозяйским глазом: возможно, не завершены какие-то работы, не окончена уборка или оголены уязвимые места. Не стоит торопиться с новыми начинаниями и утверждением планов: в этот день остаются в силе иллюзии и сохраняется доля самообмана, вплоть до вечера возможны лень, непоследовательность и рассеянность.
Рак
Сегодня у Раков есть время заново осмыслить имеющуюся информацию и выстроить на ее основе дальнейшие планы. Если их реализация зависит от коллективной воли, желательно вплоть до вечера поддерживать контакт с нужной группой людей. Не стоит перетруждаться, так как в конце дня могут потребоваться силы, ближе к ночи могут появиться срочные домашние дела или напомнить о себе партнерские обязательства.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сохранять фокус внимания на своих вчерашних задачах, проверять имеющиеся сомнения и не забывать о финансовой стороне своих дел. Лучше отказаться от важных покупок и сделок: они могут иметь тайные изъяны, «бонусом» к выгоде давать те или иные скрытые проблемы. Львам, жаждущим сменить обстановку на более динамичную и приятную, придется подождать вечера или даже ночи.
Дева
Сегодня Девам звезды дарят дополнительное время для собственных нужд. Можно использовать основную часть дня для планирования своих дел, оценки ситуации и своих возможностей, забот о своем здоровье. Преодолеть сомнения поможет позитивный духовный заряд вчерашнего дня. Но не стоит тянуть до ночи: в конце дня концентрация на своих интересах может оказаться неуместной и со стороны выглядеть эгоизмом.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что им лучше не спешить с инициативой, чтобы не оказаться в ситуации фальстарта или не зайти в тупик. Пока не настал вечер, желательно заниматься не самими делами, а подготовкой к ним, например, проверкой технического состояния инструментов, поиском помощников, тренировками или поправкой здоровья. Самые нетерпеливые Весы получат импульс к действию в конце дня.
Скорпион
Сегодня Скорпионов могут посетить сомнения относительно будущего. Чтобы вернуть уверенность, им важно не отказываться от наследия своего прошлого и всячески его беречь, например, не забывать полученные в прежние годы профессиональные навыки или искать новые поводы для сотрудничества со старыми друзьями. Спокойный период вероятнее утром, чем ближе вечер, тем больше оснований для осмотрительности.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что им важно не пренебрегать своими обязанностями и оставаться в тех рамках, которые предписывают им долг и необходимость. Пока не настал вечер, не стоит без веских причин уходить с совещаний и терять контакт с нужными людьми. Начинания не рекомендуются, но полезно уточнить план на ближайшие недели. Если назрело срочное дело, лучше заняться им ближе к ночи.
Козерог
Сегодня Козероги на протяжении всего дня могут оставаться прилежными исследователями, планировать свои дела или вести пассивный созерцательный образ жизни. Основную часть этих суток им лучше использовать для укрепления своих взглядов и духовных позиций. Важно не терять связь с далеким учителем, другом или образцом для подражания, с выстраданными ценностями прошлого. К ночи может появиться срочное дело.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют сочетать спокойствие с вниманием к практическим мелочам и минимальными мерами предосторожности. В ответственной ситуации лучше потратить время на дополнительную проверку: не исключено, что те или иные критичные детали выпали из поля зрения и грозят стать источниками скрытых проблем. Переключать внимание на более приятные стороны жизни лучше в самом конце дня.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут на протяжении всего дня оставаться зависимыми от обстоятельств или от мнений отдельных людей. Зависимость может быть психологической, духовной или технической, например, может сохраняться потребность в помощнике или консультанте. Некоторые Рыбы примут близко к сердцу критику, могут быть мнительными. Вечером не повредит осторожность, если речь идет о рисках партнерства или конкуренции.