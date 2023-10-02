Говорим всем вокруг комплименты — гороскоп на 3 октября

2 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах побуждает к общению, подвижности и поиску разнообразия, но реализовать эти порывы в полной мере вряд ли удастся.

Фото: rambler