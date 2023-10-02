Говорим всем вокруг комплименты — гороскоп на 3 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что день может начаться с препятствия, ограничения, ошибки или недостатка ясности. Возможны те или иные задержки, колебания и недоразумения, минуты уныния, сомнений или слабости. Может сдерживать вынужденная дисциплина, чувство долга или внешний контроль. В эти сутки нежелательно приступать к новым делам, отправляться в путешествия, утверждать планы и маршруты. Полезно собирать информацию, помогающую преодолеть тайный страх, навести ясность и рассеять сомнения.
Овен
Сегодня для Овнов станет ценным подспорьем правдивая информация, но доступ к точным данным может быть ограничен. Высока вероятность получить ложные или неполные сведения перед дорогой или встречей, столкнуться с задержкой в пути или запаздыванием сообщений. Желательно отложить работу с документами и целевые командировки, повременить с делами, требующими уверенности, аккуратности и оперативности.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют быть внимательнее в общении, тщательнее проверять любые расчеты, искать возможные погрешности в составленных планах и предполагаемых сделках. Это день, когда лучше проявить осторожность и не слишком стремиться вперед: небольшая задержка сейчас будет выгоднее, чем поиск и исправление ошибки потом. Не всегда стоит доверять близким единомышленникам из числа коллег.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут оказаться на распутье, в сомнениях или недоумении. Этот день может начаться для многих из них с отказа, отсрочки, проверки, опоздания или ошибки. Добавить проблем (или создать их) может непонимание с начальством или нужными людьми либо их отсутствие. Есть риск оказаться «перед закрытой дверью». Не лучший момент для взятия ответственности, например, вступления в должность.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что для них возрастает вероятность тайных препятствий и скрытых разочарований, а также неправильной информации и духовных заблуждений. Те или иные затруднения ожидаются в целевой поездке. Могут напомнить о себе хронические недуги. Нежелательно приступать к учебному процессу, системному лечению болезни, новой работе, сотрудничеству с иностранной организацией.
Лев
Сегодня Львы могут смотреть в будущее с долей сомнения, пессимизма или тайного страха. Не исключены временные препятствия и в текущих делах — особенно, если те связаны с поездками и контактами, ведением документов или обработкой важной информации. В этот день лучше не заниматься долгосрочным планированием и критичнее относиться к любым предсказаниям: в любой план и прогноз может вкрасться ошибка.
Дева
Сегодня Девам звезды рекомендуют избегать важных решений, особенно связанных с работой, карьерой, официальным общением и профессиональным сотрудничеством. Лучше подождать с оформлением контракта, прохождением собеседования, визитом в учреждение. Если подобные шаги обязательны, стоит удвоить осторожность и дальновидность: возможна проверка, отсрочка, критика, отказ, опоздание или отмена встречи.
Весы
Сегодня Весам день может принести частичное разочарование в идеалах. Возможно, придется столкнуться с реалиями путешествий, работы, лечения, учебы или проживания в другой стране. Могут возникнуть препятствия или ограничения в связи с получением услуг или признанием профессионального образования. Также возможны задержки известий. Звезды советуют отложить прояснение недоразумений на несколько дней.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют стать осмотрительнее в поездках и контактах, а также в работе с важными документами. От необязательных разъездов и встреч, новых знакомств и начинаний в этот день лучше отказаться, так как они могут принести больше неприятностей, чем пользы. Возможна проверка, например, на терпение, сдержанность, умение соблюдать правила или действовать в стесненных условиях.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют стать дисциплинированнее в профессиональных и других ответственных ситуациях, а также разборчивее в любом общении. Не тот момент, когда стоит всецело кому-то доверять и посвящать посторонних в свою частную жизнь. Не стоит спешить с важным контактом, оформлением договора (особенно долгосрочного), выбором помощника или партнера, назначением доверенного лица.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют тщательнее планировать свои текущие дела и не ослаблять контроль за ними, особенно в мелочах. Этот день располагает к неточностям и небрежности, создает предпосылки для непрофессионализма, недисциплинированности и некомпетентности в деталях. Нуждается в уточнении и проверке любой маршрут, расчет и диагноз. Не лучший момент для выбора помощника, работы, врача.
Водолей
Сегодня Водолеев день изначально настраивает на гармоничный лад, но обстоятельства не дают им проявить эту гармонию в полную силу. Возможно, им придется сократить до минимума свою профессиональную программу, планы на личную жизнь, общение с детьми или расходы на задуманное мероприятие. Чтобы не разочароваться, лучше сознательно снизить ожидания и требования и удовольствоваться скромным результатом.
Рыбы
Сегодня для Рыб может представить сложность открытое полноценное общение. Многим Рыбам будет трудно конструктивно общаться с коллегами, партнерами или домочадцами. Этот день создает почву для ошибок, отсрочек, отказов и недоразумений. Есть риск оказаться в неудачной роли, проявить слабость или некомпетентность. Лучше отложить начинания и решения, быть осмотрительнее в плановых обязательных делах.