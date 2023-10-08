Взвешиваем все "за" и "против" — гороскоп на 9-15 октября

На этой неделе на небе формируются два значимых планетных аспекта.

10 октября оппозиция Венера — Сатурн. Этот аспект может проявиться в виде трудностей в романтических и партнерских отношениях. Субъективно аспект может восприниматься как отсутствие любви, как холод и безразличие в отношениях. Человеку может казаться, что его никто не любит. В супружестве аспект может привести к кризису в отношениях между мужем и женой. Потому что кроме отсутствия любви, также нет и ответственного отношения друг к другу. Другое проявление аспекта может быть связано с финансовыми проблемами. Отсутствие необходимого количества денег, безденежье, может вынудить вести экономный режим расходования денег, отказывая себе во многих покупках. У бизнесменов этот аспект может привести к задержке в поступлении доходов и к возрастанию вероятности убытков.

13 октября трин Марс — Сатурн. Этот аспект способствует взвешенным и последовательным поступкам, что само по себе может привести к результативной деятельности. Под влиянием этого аспекта человек вначале думает о последствиях и только после этого действует, просчитывая досканально свои шаги. Как правило, под этим аспектом человек не делает лишних движений, поэтому способен проявить выносливость в течение длительного времени. Хорошо для спортсменов, которым важно правильно рассчитать свои силы, чтобы прийти первыми на финиш и одержать победу.

Овен

В начале недели у Овнов могут обостриться партнерские отношения. Возможно, вы столкнетесь с отсутствием взаимопонимания и ревностью. Старайтесь не торопиться с выводами и проявлять сдержанность. Также рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью. Ваш организм может обладать высоким иммунитетом и сможет быстрее преодолеть недуги. Это прекрасное время для начала посещения фитнеса, бассейна, перехода на здоровый образ жизни с правильным питанием, диетой. Вторая половина недели благоприятствует урегулированию тайных вопросов, не подлежащих широкой огласке. Те, кто занимается восточными практиками, могут получить максимальный эффект в тантрическом сексе. В любом случае физическая близость с партнером усиливается наличием психологической близости, готовностью сонастраиваться с любимым человеком. Также это благоприятное время для иных духовных практик в обстановке тишины и уединения. Вы сможете лучше управлять функциями своего тела и поддерживать состояние психического равновесия.

Телец

В начале недели у Тельцов может ослабнуть иммунитет. Старайтесь не переохлаждаться и не допускайте больших физических перегрузок – это может сделать вас более уязвимыми к болезням. Здоровый образ жизни в сочетании с воздушными ваннами способствует укреплению здоровья. Могут активизироваться контакты с друзьями и знакомыми, способствуя решению актуальных вопросов. Это может привести к полезному и взаимовыгодному сотрудничеству. В результате вы сможете справиться с важными делами, и кроме того, приобрести много полезных деловых связей. Вторая половина недели может сложиться благоприятно для супружеских отношений. В это время ваши отношения в браке могут строиться на усиливающемся чувстве любви. Хорошо вместе с партнером проводить все свободное время, ходить в гости, на светские мероприятия, на юбилеи и свадьбы. Это удачное время для завязывания новых знакомств, предполагающих их переход в личное или деловое партнерство.

Близнецы

В начале недели у Близнецов может усилиться напряженность в отношениях с любимым человеком. Вы можете почувствовать ревность и недоверие к партнеру. Особенно это вероятно на фоне неблагополучия в сексуальных отношениях. Воздержитесь от излишней требовательности и проявлений агрессии. Контролируйте себя и ситуацию вокруг. Вторая половина недели складывается благоприятно для карьерного продвижения и решения текущих вопросов. За какое бы дело вы не взялись, все будет получаться с необычайной легкостью и высоким качеством. Ваша сила может быть связана с умением концентрироваться на одном главном направлении. Потребность в наведении порядка может увлечь вас и привести к генеральной уборке, глобальной перестановке мебели и чистке шкафов и полок. Параллельно с этим звезды советуют вам активнее заниматься своим здоровьем, возведя своеобразный культ тела. Посещение бани, фитнеса, тренажерных залов вместе с процедурами по закаливанию и диетой – все это будет мобилизовать вас, придавая сил.

Рак

В начале недели Ракам рекомендуется укреплять свои контакты с окружающими людьми. Успешно проходят встречи, новые знакомства. Вы сможете успешно урегулировать некоторые свои вопросы благодаря содействию окружающих. Вместе с тем в отношениях с партнером по браку и по бизнесу у вас могут быть осложнения. Не следует подключать родственников к спорам с партнером – это может привести к эскалации конфликта. Семейные неурядицы могут быть связаны с отказом кого-то из членов семьи выполнять свои обязанности. Звезды советуют обходить стороной людей с агрессивными намерениями. Вторая половина недели благоприятствует творчеству и романтическим отношениям. Если у вас уже имеются романтические отношения, то сейчас они могут достигнуть необычайного расцвета. Любимый человек может казаться вам идеалом красоты, ума, манер, и всего, что только можно подвести под эту категорию. Эффект «розовых очков», впрочем, может оказаться недалек от истины.

Лев

В начале недели звезды не советуют Львам планировать встречи и поездки. Общение с окружающими людьми может проходить в агрессивной манере из-за вероятности споров и конфликтных ситуаций. Будьте осмотрительнее в отношениях со знакомыми, родственниками, соседями и теми, с кем вы постоянно общаетесь в повседневной жизни. Поэтому, чем меньше у вас будет подобных контактов, тем спокойнее и гармоничнее пройдет это время. В противном случае вы рискуете расшатать свою нервную систему и почувствовать ухудшение состояния здоровья. Вторая половина недели благоприятствует урегулированию вопросов с родственниками. Например, можно обсуждать на семейном совете вопрос о наследовании недвижимой собственности старших родственников. Семья способна стать центром притяжения вашего внимания, источником сил, источником вдохновения и радости. Делая что-то для своей семьи, проявляя заботу о близких вам людях, вы получите взамен намного больше положительных эмоций и будете вполне удовлетворены существующим положением.

Дева

В начале недели Девы, возможно, будут нуждаться в поддержке со стороны дружеского окружения. Перед вами могут стоять сложные вопросы и советы друзей и подруг могут оказаться очень кстати. В романтических отношениях не стоит тратить слишком много денег на подарки и развлечения. Обсуждение финансовых вопросов с любимым человеком может привести к разногласиям. В отношениях с партнером по браку может сложиться нестабильная обстановка. Во много это может быть обусловлено неуправляемым и непредсказуемым поведением партнера и необходимостью как-то на все это реагировать. Вторая половина недели благоприятствует контактам и поездкам. Вы сможете настроиться на психологическое состояние собеседника, сказать ему именно те слова поддержки и понимания, которых он так ждет от вас. Эта неделя поможет вам открыть сердца окружающих людей и настроить их предельно доброжелательно к вам. Также может произойти примирение со знакомыми и партнерами.

Весы

В начале недели Весы могут быть склонны к принятию поспешных решений, отчего могут часто попадать в сложные ситуации. Наибольшие противоречия у вас могут возникнуть с близкими родственниками в семье. Постарайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. Личная инициатива в это время может быть наказуемой. Возможно ухудшение самочувствия из-за нервных перегрузок. В бытовой повседневной жизни старайтесь вести тихий уединенный образ жизни. Контакты с окружающими людьми могут внести дискомфорт в ваше психологическое состояние. Сейчас лучше не заводить новых знакомств и воздерживаться от коротких загородных поездок. Вторая половина недели может быть связана с укреплением финансового положения. Перед вами могут открыться новые перспективы, однако чтобы увидите их, нужно что-то делать самостоятельно, не ожидая, что к вам придут, позовут, предложат. Личная инициатива сейчас способна поднять огромные ресурсы в вашу поддержку. Хорошее время для принятия финансовых решений о крупных покупках.

Скорпион

В начале недели Скорпионам рекомендуется воздерживаться от контактов с сомнительными людьми из числа незнакомцев. Не стоит заводить знакомства во время поездок с попутчиками. В этом случае вы сможете обезопасить себя от посягательств людей с нечестными намерениями. В эти дни у вас могут быть неприятности, связанные с активизацией тайных недоброжелателей. Возможно, до вас могут дойти неприятные слухи и сплетни, источник которых может остаться неизвестен. Также это непростое время для дружеских контактов и романтических отношений. Воздержитесь от праздного времяпрепровождения и посещения увеселительных заведений. Вторая половина недели благоприятствует личным инициативам. Усиливается потребность в творческой самореализации. Стремление к самореализации может ограничиться внешними косметическими эффектами, типа сменить стрижку или перекрасить цвет волос. Смена имиджа – это как раз то, на что готовы будут пойти многие Скорпионы.

Стрелец

В начале недели у Стрельцов может быть неблагоприятное время для посещения увеселительных заведений, игровых и ночных клубов, ресторанов и дискотек. Находясь среди большого скопления людей, вы можете попасть в неприятную историю. Кроме того, в эти дни вы можете понести финансовые убытки. Будьте осмотрительнее в личных инициативах – они не всегда бывают успешными. Наибольшее беспокойство может представлять тема взаимоотношений в семье. Для урегулирования семейных вопросов может потребоваться дополнительное время и силы, которые у вас не безграничные. Возможны споры в семье из-за вашей работы, точнее, из-за того, что работа отнимает слишком много времени у семьи. Вторая половина недели может быть связана с усилением любознательности, желанием учиться, обмениваться знаниями, узнавать что-то новое, расширяя горизонты собственного мировоззрения. Ваша склонность к перемене мест в поисках новых впечатлений может реализоваться.

Козерог

В начале недели звезды советуют Козерогам воздерживаться от инициативного поведения. В первую очередь речь идет о профессиональной деятельности. При отсутствии ясного понимания сложившейся ситуации лучше ничего не предпринимать, чем сделать что-то не так, а потом переделывать. Возможно, вы будете ощущать давление со стороны людей, наделенных властью и влиянием. И чтобы чего-то добиться вам потребуется прилагать больше усилий для преодоления неблагоприятных внешних обстоятельств. Не лучшее время для новых знакомств и взаимоотношений с людьми из своего окружения. Не исключены внезапные ссоры с соседями или знакомыми по самым незначительным поводам. Вторая половина недели благоприятствует дружеским контактам. Вы сможете найти единомышленников и вместе добиваться желаемого результата. Ориентируйте себя на перспективу и составляйте планы. В эти дни может исполниться одно из ваших заветных желаний.

Водолей

В начале недели Водолеям рекомендуется воздерживаться от контактов с незнакомыми людьми. Особенно это относится к контактам с иностранцами и представителями иной культурной традиции. Также строго соблюдайте правила дорожного движения. Не исключены проблемы с законом. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с нехваткой денег. Чтобы купить желанный товар вам может потребоваться расходовать кредитные ресурсы. Вторая половина недели может быть связана с усилением ваших пробивных способностей. Вы сможете добиться поставленной цели. Тем более, что внешние обстоятельства благоприятствуют вам в карьере и во всем том, что вы сами считаете для себя в первом приоритете. Будьте готовы к тому, что вас будут чаще замечать окружающие, и в какой-то степени вы можете стать знаменитыми. Например, вы можете занять призовое место в конкурсе или в спортивном состязании.

Рыбы

В начале недели Рыбы могут столкнуться с неожиданным изменением обстоятельств и вам придется оперативно реагировать. Возможно, вы будете вынуждены корректировать свои планы, занимаясь совсем другими вопросами. Воздержитесь от участия в спортивных состязаниях с элементами силовой борьбы. Также вы, возможно, будете вынуждены много времени уделять партнерским отношениям. Ваше поведение и личные инициативы могут не понравиться партнеру, и это может привести к спорам. Особенно это относится к супружеским отношениям. Чтобы добиться более гармоничных отношений старайтесь учитывать мнение партнера и обязательно обсуждать с ним наиболее важные вопросы, касающиеся вас обоих. Вторая половина недели благоприятствует личностному развитию. Настало время проявить здоровый эгоизм и позаботиться о своих личных интересах. Это прекрасное время для учебы и спортивных тренировок.