Доходы возрастут — финансовый гороскоп на 22 октября

Читатели нашего гороскопа найдут советы и рекомендации по различным аспектам жизни, включая личные отношения, работу, финансы и саморазвитие.
Овен
Сегодня у Овнов, настроенных на поиск новых путей в бизнесе, благоприятно может сложиться этот день. Благодаря творческому и новаторскому подходу вы можете быть способны увидеть и продвинуть вперед наиболее перспективные направления. Ваши инициативы могут получить поддержку и развитие при работе в составе коллектива. Ищите поддержку у единомышленников.
Телец
Сегодня для Тельцов, занимающих руководящие должности или работающих в плотном контакте с начальством, успешно может сложиться этот день. В течение дня вам может поступить ценная информация, после анализа которой, вы сможете принять верные решения. Благоприятен день для представителей творческих и морских профессий, медицины, научных исследований, гостиничного бизнеса. Также вас могут попросить поработать во внеурочное время.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют активнее проявлять себя в общественной работе. Не обязательно ставить перед собой цель заработать больше денег. Вы можете преуспеть совсем в другом. Например, вы можете познакомиться с людьми, которые откроют перед вами новые перспективы в бизнесе. Хорошее время для научных исследований и коллективной работы. Рекомендуется посещать выставки, конференции.
Рак
Сегодня для Раков, занимающих руководящие должности, день может сложиться успешно. Ваши действия по реформированию структуры управления и по техническому переоснащению производственного процесса будут весьма успешными. Также вам удается найти дополнительные источники финансирования за счет привлечения новых инвесторов в ваши проекты.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют заниматься раскруткой бизнеса, проводить выставки-продажи, презентации, давать рекламные объявления в средствах массовой информации. Можно успешно вести переговоры с иностранными партнерами. Договор, подписанный сегодня о полудня, положит начало успешному и взаимовыгодному сотрудничеству.
Дева
Сегодня Девы, занятые практическими видами деятельности, могут добиться больших успехов. Особенно преуспевают работники промышленного производства, ремонтных мастерских и жилищно-коммунального хозяйства. У вас хорошо пойдет любая сложная техническая работа. Также вы сможете успешно осваивать навыки работы с инструментами и оборудованием.
Весы
Сегодня Весы творческих профессий проявят свои таланты наилучшим образом. Особенно это относится к тем видам деятельности, которые требуют эмоциональной самоотдачи: артисты, музыканты, преподаватели и консультанты. Успешно пройдут выставки художников, дизайнеров. День пройдет удачно для тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют начать этот день с наведения порядка на своем рабочем месте. Чем скорее вы разложите по полочкам и папочкам деловые бумаги, инструменты и прочее, тем успешнее и результативнее поработаете сегодня. Хороших результатов добьются те, кто работает в строительстве, коммунально-бытовом хозяйстве, ремонтных мастерских.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют активизировать усилия, направленные на расширение и укрепление деловых связей. Именно в этом вы будете черпать ресурсы для роста и развития своего бизнеса. Ускорится товарно-денежный оборот у торговцев. Рекомендовано заключать сделки на оптовую закупку товара. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить количество заказчиков и подписчиков.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут вырасти доходы от использования недвижимой собственности в том или ином виде. Можно сдавать жилье и офисы в аренду. Это хорошее время для строительства, отделочных работ внутри помещений, дизайна интерьера и коммунально-бытовых служб. Неплохие доходы получат те, кто зарабатывает деньги за счет индивидуального труда и личного мастерства.
Водолей
Сегодня Водолеи могут многого добиться благодаря своему оптимизму и общительности. Любым вашим инициативам может сопутствовать удача. Разговоры по телефону, знакомства на транспорте, короткие поездки, переписка по электронной почте, деловые встречи – все эти дела пойдут успешно. Также можно заниматься среднесрочным планированием.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут рассчитывать на рост доходов. Особенно это касается фрилансеров и тех, кто занимается частной подработкой. Удачное время для освоения компьютерных технологий. При необходимости можно обращаться за помощью к влиятельным покровителям.