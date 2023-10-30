Не тревожимся по пустякам — гороскоп на 31 октября

30 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Близнецов советует не принимать события близко к сердцу.

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Гороскоп на сегодня говорит, что если что-то не дает покоя, стоит отвлечься от радикальных взглядов и посмотреть на события с другой стороны. Общий фон этого дня может оказаться приятным, но переменчивым и не всегда внушающим доверие. Возможны сомнения, элементы самообмана, просчеты, непостоянство симпатий. Поиск разнообразия и легкости может обернуться поверхностностью. Лучше не заниматься серьезными делами, не делать важных покупок, отложить углубленную аналитику. Можно позволить себе небольшие слабости и поблажки, например, погрешности в диете. Овен Сегодня Овны могут отвлечься от напряженной и рискованной стороны своих дел, позволить себе колебания, альтернативный взгляд на ситуацию или немного легкомыслия в поведении. Это подходящее время для сбора дополнительной информации, коротких поездок и сравнения вариантов. День повышает общительность и многие данные могут быть получены в процессе общения с окружением, включая соседей и попутчиков. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют не торопиться с договоренностями, включая финансовые, не спешить с оформлением документов, утверждением планов и расчетов. Не исключено, что данные будут неполными или не совсем верными, потребуются дополнительные согласования или исправления. Прежде чем останавливаться на той или иной покупке, не помешает собрать о ней компетентные отзывы из надежных источников. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют ставить на первое место собственные нужды, а если верх берет повседневная суета, то хотя бы не забывать о них. В зависимости от ситуации, это может быть здоровье, работа или поддержка нужных связей. День не сулит полной ясности, возможны недоразумения, сомнения, заминки в личной жизни и финансовых делах. Лучше не принимать важных решений, не спешить с покупками. Рак Сегодня Ракам звезды советуют отвлечься от собственных мыслей, пусть даже интересных и важных, и проникнуться атмосферой вокруг. Однако стоит помнить, что психологический фон этих суток не отличается определенностью, а планы не всегда надежны. Сообщения могут нуждаться в проверке, ощущения могут быть обманчивыми. Возможно, подведут некоторые люди и именно те, что казались самыми симпатичными. Лев Сегодня Львам звезды рекомендуют отдохнуть или оказаться там, где можно сбросить лишнее психологическое напряжение. Это хороший способ избавиться от начинающейся депрессии или от избыточных надежд. По возможности, в эти сутки лучше жить минутой и не строить слишком подробных планов, поскольку будущее может быть покрыто дымкой загадки - в том числе там, где замешаны финансы и материальные дела. Дева Сегодня Девам стоит помнить, что они могут совершить стратегическую ошибку, поддавшись иллюзии или тайной слабости. Причиной просчета может стать лень, непостоянство чувств, доверчивость, недооценка чужих скрытых мотивов или излишняя уверенность в собственной привлекательности. Это не лучшее время для важных решений и ответственных начинаний, особенно влияющих на брак, финансы, статус и карьеру. Весы Сегодня для Весов любой сюжет может начинаться удачно, что не защищает их от загадок или противоречий. Иногда почву для этого будут создавать сами Весы, например, имея какие-то тайны, проявляя небрежность в деталях или идеализм. К недоразумениям и слабостям этого дня можно отнестись с юмором, если они не влияют на здоровье и не создают проблем в отношениях с помощниками, особенно иностранцами. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что события этого дня способны заманить их на довольно шаткую почву, в том числе в делах финансовых и в любви. Это не тот день, когда можно быть полностью уверенным в своих и чужих симпатиях или материальных возможностях. Не самый удачный момент для важных долгосрочных инвестиций и для того, чтобы «инвестировать» свои душевные силы в какие-то постоянные отношения. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют быть внимательнее в общении. Это подходящий день для развлечений, визитов в гости и легкого флирта, но не самый удачный для ответственных встреч и диалогов на серьезные темы, в том числе профессиональные. Велика вероятность поддаться обаянию собеседника и пропустить важную скрытую деталь, которая впоследствии сведет на нет пользу от заключенного соглашения. Козерог Сегодня Козерогам звезды рекомендуют быть внимательнее в деталях. День позволяет мелкие поблажки, например, отступления от строгой диеты или снисходительность к подчиненным, особенно женщинам. Но это не должно идти во вред важным делам и стратегическим планам. Небрежность может плохо отразиться на движении к цели или на здоровье. Не самый удачный момент для выбора помощника, работы, лекарства. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют отдыхать или заниматься несложными делами, избегать лишней ответственности. Это подходящее время для необременительных романтических контактов, свободного творчества, непринужденного общения с детьми. Стоит помнить, что многие детали в этот день кажутся несерьезными и некритичными. Возможны финансовые просчеты, любовные иллюзии, бесплодные фантазии, беспечность. Рыбы Сегодня Рыбам стоит учитывать, что фоном этого дня могут оставаться неясность, неуверенность и непостоянство. Любые переживания и опасения будут смягчены, но есть и «обратная сторона медали»: спасительный самообман, ложное утешение. Приятные отношения с долей взаимной симпатии сегодня не гарантируют серьезных договоренностей. В общении с домочадцами и партнером по браку стоит проявить снисходительность.