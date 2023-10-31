Бережем силы перед рывком — гороскоп на 1 ноября

31 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах предлагает не относиться к жизни слишком серьезно, не цепляться за жесткие правила или расписание.

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Гороскоп на сегодня говорит, что день хорош для тех, кто умеет наслаждаться случайными впечатлениями, но также умеет вовремя их отпускать. Не стоит рассчитывать на прочность чувств и постоянство планов. Обстановка располагает к мимолетным симпатиям, идеализму, романтизму, невинному обману. Фоном дня могут быть тайные соблазны, заманчивые фантазии, любовные и другие иллюзии. Возможны отдельные удачи, например, нечаянные красивые кадры при съемке. Нежелательно делать покупки и распоряжаться деньгами. Овен Сегодня Овнам не стоит рассчитывать на полную ясность, на искренность чувств и точность деталей. Окружающая обстановка может вплоть до ночи оставаться романтичной и интригующей, но малоинформативной. Фоном этого дня могут стать сомнения или приятные фантазии. Возможно лукавство со стороны женщин. Не стоит выбирать эти сутки для целевых командировок, выполнения сложных работ, посещения учреждений. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что они рискуют поддаться иллюзиям и свернуть с удобного надежного пути на сомнительную ложную тропинку. Из-за рассеянности, излишней романтичности, доверчивости или неясных обстоятельств легко промахнуться с покупкой, неверно распорядиться деньгами или сделать ошибку в делах сердечных. Лучше отложить целевые беседы и поездки, в этот день они малопродуктивны. Близнецы Сегодня Близнецам стоит учесть, что эти сутки не способствуют дисциплине, мешают работособности и ясности мысли. Те или иные факторы могут вплоть до ночи уводить в приятные мечты, склонять к лени, тайным удовольствиям или поиску легких сомнительных путей. Будет трудно устоять против соблазна и не поддаться иллюзиям. Стоит отложить трудоемкие дела и новые шаги, избегать совещаний и утверждения планов. Рак Сегодня Ракам звезды советуют отдыхать, фантазировать, пополнять банк впечатлений или заниматься свободным творчеством, ловя вдохновение в случайных минутах. Можно отдать дань любовной романтике, тайным мечтам или духовной жизни. Хорошо побыть на природе или затеряться в толпе в качестве наблюдателя. Не тот момент, когда стоит высказывать свое мнение или проявлять персональную инициативу. Лев Сегодня Львы окажутся идеалистами — особенно, если дело касается денег, любви или дружбы. Там, где невозможна полная уверенность, в ход могут пойти приятные фантазии и заманчивые надежды, а иногда и коллективные фантомы. Это вполне подходящий момент для того, чтобы потешить себя мечтами, но чтобы они превратились в реализуемые планы, придется очистить их от шелухи иллюзий. Дева Сегодня Девам звезды напоминают, что для них длится фаза приятных иллюзий, которые могут выглядеть невинно сейчас, но дорого обойтись впоследствии. В числе прочего, этот день может склонить к излишней доверчивости, самообольщению, идеализму, чрезмерной уступчивости и снисходительности, неразумному распоряжению вещами и деньгами. Стоит воздержаться от планирования, собеседований и важных решений. Весы Сегодня Весам стоит использовать день для отдыха и поиска приятных впечатлений. Он помогает сгладить «острые углы» любого рода, приглашает закрыть глаза на отдельные сомнительные детали ситуации, на нюансы чужой культуры или на погрешности в обслуживании. Однако в некоторых сферах беспечность и снисходительность чреваты, особенно там, где дело касается самочувствия или качества выполняемой работы. Скорпион Сегодня Скорпионов день не сможет лишить уверенности в себе, энергии и красноречия, однако способен добавить им отдельных сомнений. Также есть риск столкнуться с обманом или неувязкой. Звезды советуют отложить важные встречи и действия, не торопиться с поездкой, сделкой, подачей документов. Лучше использовать эти сутки для проверки догадок: скорее всего, они верны, но подтверждение не помешает. Стрелец Сегодня для Стрельцов мало что изменится по сравнению с днем вчерашним. Обстоятельства все так же приглашают к взаимно приятному общению, но при этом продолжают мешать ясности, честности и прозрачности диалога. Это подходящий день для свободных контактов, романтических встреч, вечеринок. Не стоит планировать на него ответственные мероприятия. Лучше перенести выступления, визиты и соглашения. Козерог Сегодня Козерогам звезды напоминают, что этот день не подходит для серьезных мероприятий и для повышенных нагрузок, не располагает к точности и дисциплинированности. Он способствует лени, рассеянности и небрежности, поиску легких решений в ущерб качеству работы, лечения или общения. Если речь идет о подчиненных, подопечных или близких людях, сегодня стоит отнестись снисходительнее к их мелким слабостям. Водолей Сегодня Водолеям стоит использовать эти сутки для отдыха или свободного общения. Обстоятельства мешают сосредоточиться на важных делах и ответственных планах, зато помогают окунуться в творческие фантазии, любовную романтику или в шуточные интеллектуальные игры, не связанные с какими-либо реальными рисками. Не стоит заниматься финансовыми вопросами, так как в них велика вероятность ошибок и иллюзий. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют избегать новых дел и плыть по течению. Вплоть до ночи продлится период неясности, лени, идеализма, соблазнов, романтичных фантазий, взаимного или одностороннего обмана. Хорошей стороной этого дня может стать отсутствие зацикленности на одной теме или эмоции, разнообразие нюансов. Среди негативных сторон — небрежность в быту и дипломатия, построенная на лукавстве.