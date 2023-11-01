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Препятствий не будет — любовный гороскоп на 2 ноября

1 ноября 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы можем ликовать — в любви наступает пора гармонии и баланса.

Препятствий не будет — любовный гороскоп на 2 ноября
Фото: Кадр из фильма "Светская жизнь"

Наш гороскоп расскажет, какие изменения произойдут в вашей личной жизни сегодня.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что им лучше использовать для свидания укромное тихое место или психологически защищенную обстановку. Это лучший выбор, если хочется доверительного общения или чувственного сближения. Если позволяют обстоятельства, можно устроить встречу с любимым человеком дома.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют быть на связи: от любимого человека могут прийти новости, с его стороны возможно заманчивое приглашение или настойчивое лестное предложение. Тельцам, чье сердце остается свободным, желательно активнее контактировать с представителями противоположного пола.

Близнецы

Сегодня Близнецов обстоятельства этого дня побуждают стать более эмоциональными, сочетать сексуальный пыл с душевностью. Излишне легкомысленные разговоры в эти сутки неуместны. Не тот момент, когда стоит шутить над своими и чужими чувствами и усилиями, так как это равносильно их обесцениванию.

Рак

Сегодня Раки имеют преимущество перед своими соперниками в делах сердечных, или, по крайней мере, играют с ними на равных. Звезды советуют им не молчать о своих чувствах и не стесняться проявлять инициативу. Шаг, сделанный в этот день, непременно даст хорошие результаты, если не сейчас, то позже.

Лев

Сегодня Львов обстоятельства вынуждают к скрытности. Многие представители знака согласятся держать «покер-фейс», но это ничего не скажет постороннему наблюдателю об их истинных чувствах: за фасадом мнимого хладнокровия будут кипеть тайные страсти и может быть развита бурная активность.

Дева

Сегодня Девам в любви «зеленый свет» дают обстоятельства, но сигнал к действию не всегда будет явным. Некоторым Девам придется проявить немного сообразительности и проницательности, чтобы убедиться, что путь открыт. Звезды советуют не упускать хорошие возможности, так как вскоре их станет меньше.

Весы

Сегодня Весы могут стереть все границы между собой и любимым человеком, но им стоит выбрать для этого подходящие время и место. В более удачном положении окажутся Весы, которые связаны со своей пассией не только романтическими отношениями, но и другими узами, например, деловыми или бытовыми.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит подавлять свои страстные порывы. Их импульсивность и тяга к лидерству будут удачно уравновешены чувствительностью. Они будут инстинктивно выбирать момент, когда нужно отбросить все условности. Многие Скорпионы будут неотразимы именно благодаря этой комбинации качеств.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день способен сделать чувства более сильными и страстными, а их сердечные привязанности более глубокими. Возможно, им придется заглянуть в прошлое и вновь разбередить старую душевную рану. Ради любви многим Стрельцам предстоит проявить скрытность и тайную предприимчивость.

Козерог

Сегодня Козерогов звезды обеспечивают всем необходимым для развития отношений и любовной взаимности, но лидерство оставляют за их партнерами. Козероги, которые не пожелают прислушаться к своим любимым и подстроиться под их привычки, могут потерять часть великолепных возможностей в личной жизни.

Водолей

Сегодня для Водолеев дела сердечные связаны не только с праздничной или романтической стороной. Не исключено, что им придется сделать трудный шаг, заняться не самым приятным для себя делом или даже чем-то рискнуть, чтобы доказать истинность своих чувств и безусловную преданность любимому человеку.

Рыбы

Сегодня Рыбы и их любимые могут отбросить сомнения и смело двигаться навстречу друг другу: на их пути ожидается мало препятствий, а иногда их не будет вовсе. Не стоит пропускать этот момент. Если нет возможности встретиться, звезды советуют активнее задействовать средства дистанционной связи.
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