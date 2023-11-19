Эмоции подогреют решительность — финансовый гороскоп на 20 ноября

Сегодня нам захочется рисковать и экспериментировать.

Наш гороскоп может дать ценные советы и подсказки, чтобы справиться с вызовами или использовать возможности, которые принесет этот день.

Овен

Сегодня у Овнов , занимающих руководящие должности или работающих в непосредственном контакте с начальством, могут успешно складываться дела. Вам могут предложить повышение в должности, причем особенно это относится к тем, у кого есть влиятельный тайный покровитель. Также вам может поступить важная информация, благодаря которой вы сможете составить себе правильное представление и принять взвешенные решения.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться благоприятный день для обмена опытом с коллегами из других стран и регионов. Успешно проходят дальние командировки и контакты через Интернет. Прекрасным стимулом в развитии может стать участие в международных научно-технических выставках. Преподаватели вузов, студенты и ученые могут рассчитывать на получение грантов.

Близнецы

Сегодня Близнецам , имеющим свой бизнес, звезды советуют активнее вступать в конкурентную борьбу. Решительно избавляйтесь от того, что мешает вам двигаться вперед, что доказало свою неэффективность. Можно проводить рискованные финансовые операции с короткими деньгами, сулящими быстрый оборот и высокую прибыль. Возможны выгодные сделки с оптовыми партиями товара.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют ориентироваться, прежде всего, на запросы клиентов и деловых партнеров. Это удачный день для работников сферы услуг, привлечения клиентских заказов и популяризации своих услуг посредством рекламной деятельности. Вежливое и тактичное обращение с клиентами позволит вам добиться успеха. При выполнении услуг старайтесь привнести в работу частичку своей индивидуальности.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют заниматься практическими вопросами, связанными с использованием технических приспособлений для повышения качества и производительности труда. Успешно идет приобретение навыков работы с инструментами у учащихся, проходящих стажировку. При работе на компьютере старайтесь глубже вникать в тонкости программного обеспечения.

Дева

Сегодня Девы могут преуспеть в тех делах, которые требуют внимательного отношения к запросам клиентов и партнеров по бизнесу. Необходимо понимать тонкие нюансы в их поведении. Усиливаются ваши творческие способности. Деятели искусства успешно продемонстрируют свои способности на публике. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков может вырасти.

Весы

Сегодня Весы могут преуспеть в наведении порядка на рабочем месте. За счет этого вы сможете быстро и эффективно решать текущие вопросы. Это особенно касается тех, кто работает с большим количеством деталей, документов - для того чтобы найти нужную вещь, вам не потребуется много времени. Наибольший эффект могут получить те, кто работает на складе, когда требуется быстро найти нужный товар.

Скорпион

Сегодня Скорпионы , работающие в сфере торговли и посреднических услуг, могут повысить продажи. Это особенно относится к тем, кто специализируется на торговле модными вещами, украшениями, предметами быта и продуктами питания. Старайтесь творчески подходить к своей работе. Успешно проходит обучение, овладение новыми знаниями.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться прекрасный день для увеличения доходов за счет повышения профессионального мастерства и умения работать руками. Вы можете рассчитывать на свои силы и на поддержку со стороны близких родственников и членов семьи. Офисные служащие могут улучшить условия труда на рабочем месте. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия.

Козерог

Сегодня Козероги , вероятно, смогут успешно решать многие вопросы за счет своего обаяния и внимания к людям. Мягкие и ненавязчивые манеры поведения могут расположить к вам нужных людей, и они охотно будут помогать вам. Внимательно отслеживайте информационный фон и поступающие известия - в этот день к вам может приходить много полезной информации.

Водолей

Сегодня Водолеи могут быть сосредоточены на увеличении уровня доходов. Помимо основной работы вам может представиться случай для выполнения дополнительной подработки. Например, вам могут предложить поработать какое-то время, замещая кого-то из коллег. Также на основной работе могут попросить выйти на подмену заболевшего коллеги во внеурочное время.

Рыбы