Всматриваемся в реальность — гороскоп на 21 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что аспект Луны в Рыбах к Меркурию не способствует ясности. Возможна рассеянность, неуверенность, нечестность или небрежность. Есть риск заблудиться, опоздать, стать жертвой путаницы. Вероятны неточности в расчетах и документах, задержки известий, утечки данных, слухи и сплетни, помехи связи, ошибки навигации или памяти, трудности с пониманием чужой речи, неверные толкования знаков. Могут приходить ложные послания, теряться посылки и денежные переводы. Не лучший день для переводчиков, экскурсоводов, путешественников, лекторов, преподавателей.
Овен
Сегодня у Овнов опоры — чутье, скрытность или умение использовать как драйвер свои тайные эмоции. Не стоит терять время, если пора завершить секретное дело или подвести черту под прошлым. Проблемы дня — неточность информации, плохая связь и недопонимание, особенно при общении на чужом языке и с людьми издалека. Нежелательно отправляться в вояж, выбирать маршрут, транспорт, попутчика, гида, учителя.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не советуют возлагать слишком большие надежды на свое общение с иностранцами и друзьями издалека, а также с учениками и наставниками. Разговоры на свободные темы приветствуются, а вот с важной установочной встречей, обсуждением планов, началом учебного процесса или отправкой в долгую командировку желательно повременить: в таких случаях велика вероятность заминок и путаницы.
Близнецы
Сегодня Близнецов звезды предупреждают о слабой эффективности контактов. Любой диалог способен утонуть в интригующих, но туманных аргументах. Есть вероятность отмены урока, переноса встречи, опоздания, путаницы, провала экзамена или собеседования. Может подвести плохое знание языка или неготовность к серьезному разговору. Не исключено, что попытки договориться окажутся преждевременными.
Рак
Сегодня Раки в любой момент рискуют столкнуться с неясностью, особенно в путешествиях и при контактах с чужестранцами, но у них есть надежный лоцман в море догадок — природное чутье. Многие Раки очень удачно дополнят его профильным образованием или творческим воображением. Но все же не стоит выбирать этот день для начинаний, например, для отправки в путь, для начала работы или лечения за рубежом.
Лев
Сегодня у Львов успехи во многом зависят от эмоционального состояния, проницательности и духовных ориентиров. В деловой и житейской сферах пригодится умение хранить тайны, распознавать обман или «читать между строк». Главные помехи — низкий тонус, уныние и небрежность, особенно допущенная в прошлом. Имеет смысл снизить нагрузки, заниматься лишь завершением дел и закрытием жизненно важных вопросов.
Дева
Сегодня Девам необходимо быть внимательнее в ситуациях общения и ничего не брать на веру: высок риск недомолвок, путаницы и обмана. Имеет смысл проверить информацию о партнере, работодателе, арендаторе, посреднике или госте, о жилье, товаре или услуге. Желательно избегать общения на серьезные темы, официальных визитов и подписания документов. Не стоит давать собеседнику аргументы против себя.
Весы
Сегодня Весы не в самом комфортном положении. Многие Весы будут зависимы от каких-то обстоятельств, например, от самочувствия, служебного расписания, семейного долга, забот и переживаний о подопечных. Добавить проблем может неясность с лекарствами или нужными мелочами, с маршрутами или каналами связи. День создает почву для утечки данных, для слухов, путаницы, рассеянности, сомнений и опозданий.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют сбавить темп и снизить суету, но не забывать о чувстве долга: если есть неоконченные дела, важно не тянуть с их завершением. Если срочных хлопот нет, можно взять паузу, чтобы отдохнуть и подготовиться к новому образу действий. Не стоит рассчитывать в эти сутки на достоверную информацию и полную искренность. В важных выводах лучше полагаться на собственное чутье.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит полагаться на свое красноречие и интеллектуальные таланты. Логика в эти сутки начнет конфликтовать с фантазией. Возможны пробелы в памяти, промахи в аргументации или ошибки в расчетах. Лучше повременить с важным собеседованием, договором, смелым заявлением. Также этот день побуждает к одностороннему или взаимному лукавству. Возможно, будут не слишком честны домочадцы.
Козерог
Сегодня Козерогов, которые ждут известий, собрались в путь, ищут информацию или планируют заняться расчетами, звезды вынуждены разочаровать. Сообщения могут задерживаться, в дороге ожидается путаница, факты могут подменяться слухами, а в любой интеллектуальной работе неизбежны ошибки. Есть риск утечки данных. Имеет смысл отложить переписку, целевую поездку, регистрацию, оформление документов.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют отложить сделки, платежи и шопинг, а также отказаться от точного планирования финансовых дел на будущее: велика вероятность ошибок, которые в обозримой перспективе могут обернуться нехваткой средств и вынужденной экономией. Не будет лишней общая внимательность в текущих делах и контактах из-за высокого риска недоразумений, обмана, доверчивости и рассеянности.
Рыбы
Сегодня Рыбы — заложники своих привычек, настроений и самочувствия. Их эмоции не всегда постоянны, а цели не всегда ясны. Многие Рыбы будут не прочь слукавить, но и сами могут стать жертвой чужого лукавства. Склонность витать в облаках может дополняться неясностью обстановки, например, профессиональных перспектив или планов лечения. Не стоит спешить с собеседованием и оформлением документов.