Слишком много эмоций — гороскоп на 8 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что любые отношения могут стать менее комфортными по психологической причине, например, из-за злопамятности. Решая личными или совместными силами поставленные задачи, желательно приступать к делу как можно раньше, так как в течение дня может расти утомляемость или нагнетаться эмоциональная неприязнь. Важно помнить, что многие поводы для раздоров изживают себя и вскоре станут неактуальными. От вступления в новый союз и начала партнерской работы с нуля лучше воздержаться.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют чутко следить за настроением нужных людей и прекращать совместные работы, если психологическая атмосфера начала ухудшаться. В течение дня может копиться усталость или расти подозрительность. Не стоит затрагивать без причины старые болевые точки отношений, чтобы не подпортить плоды новых усилий. Нежелательно начинать совместные действия с нуля и подписывать договор.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что не все пойдет гладко. Тотальных катастроф ждать не стоит, но вполне возможны мелкие недочеты в текущих делах или признаки небольшого психологического дискомфорта в отношениях с людьми. Это не самый подходящий момент для поиска работы, посещения учреждений, согласования планов, выполнения эстетических процедур, обращения за юридической или иной услугой.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут надеяться на гармоничный исход событий в целом, но ситуация не лишена для них негативных деталей. Многие Близнецы чувствительны к следам прошлого, к вопросам безопасности в интересующей их сфере, к признакам эстетического, финансового или другого дисбаланса. Они могут быть недовольны плодами своего творчества, налоговой историей, поведением детей или нюансами личной жизни.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют дипломатично обходить старые сложные темы в доме, семье и брачном союзе, а также в общении с давними деловыми партнерами. Не стоит поддаваться искушению возобновить болезненный спор. Психологические затруднения в этот день могут сопровождаться бытовыми. Лучше не планировать на эти сутки важные дела, прием гостей, собеседование, выбор жилья, заключение договора.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не медлить с продолжением вчерашних занятий и с текущими мелкими делами: с каждым часом может падать энтузиазм и расти число помех. Подпортить ситуацию может недомогание, скрытая неприязнь или гложущее душу незавершенное дело. Не исключены неприятные моменты в близком окружении. Это не лучший момент для важной переписки, приятной прогулки, целевой командировки.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют отложить необязательные дела и не рисковать понапрасну там, где требуются срочные меры. Стоит помнить, что в этот день могут быть не слишком удачными приобретения. Возможны помехи при сделках, невыгодные компромиссы, мелкие нарушения закона, неоднозначные сомнительные моменты. Не исключено препятствие при попытке продемонстрировать свой талант или заработать на нем.
Весы
Сегодня Весы могут столкнуться с бытовыми неприятностями, деловыми заминками или беспричинным снижением настроения — особенно, если они рождены в середине октября. На фоне уныния или раздражения возможно ухудшение самочувствия. Это не тот момент, когда стоит активно выяснять отношения с близким окружением и начинать новые дела, особенно совместные. Даже в успешных занятиях лучше взять перерыв.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что у них не самый гармоничный день и им лучше воздержаться от важных шагов. Причиной неудачи может стать неподходящая обстановка или негативная внутренняя реакция на нее. Возможны недомогания или тайные колебания. Могут подводить партнеры или интриговать недоброжелатели. Многие Скорпионы будут все еще привязаны к идеалам, целям и принципам своего прошлого.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстоятельства могут напомнить о теневой стороне их дружеских или партнерских отношений. Это не лучший момент для поиска единомышленников и вступления в новую группу: прогрессивным устремлениям могут мешать старые шаблоны, неотданные долги или не до конца улаженные противоречия. Нежелательно делать взносы в общий проект и пытаться решать материальные проблемы за счет друзей.
Козерог
Сегодня Козерогов звезды предостерегают от важных решений и необратимых действий. Даже верный шаг будет преждевременным из-за потакания давним негативным эмоциям. Трудности этого дня покажут, какие шаблоны прошлого стали критичной преградой к новой жизни и требуют трансформации. В частности, день вскроет просчеты и устаревшие опасные привычки в общении с партнерами, клиентами или руководством.
Водолей
Сегодня для Водолеев общий тренд событий остается удачным, но их может что-то смущать. Велика вероятность столкнуться со следами прошлого, создающими в любом деле остаточные осложнения. Могут возникнуть помехи в юридических делах, в контактах с иностранцами или в значимых отношениях. Возможны тайные подозрения, основанные на опыте. Будет подан знак, как подготовиться к завтрашним событиям.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше воздержаться от начинаний и от перегрузок любого рода, а также от покупок, сделок и финансовых операций. Работать на пределе возможностей и рисковать своими ресурсами звезды советуют лишь в экстренных случаях, например, когда близок дедлайн и есть партнерские обязательства. Если на завтра назначено ответственное мероприятие, этот день поможет устранить последние сомнения.