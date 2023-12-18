Доходы могут увеличиться — финансовый гороскоп на 19 декабря

Наш гороскоп поможет планировать день, учитывая влияние планет и звезд на вашу жизнь.
Овен
Сегодня Овны могут рассчитывать на получение дополнительных доходов от работы по совместительству или на полставки. Также хорошо заниматься оформлением к получению полагающихся вам по закону разного рода льгот, компенсаций, субсидий, пособий и налоговых вычетов. Обращение к работодателю по поводу организации бесплатных обедов или оплаты проезда до работы не останутся без внимания.
Телец
Сегодня для Тельцов может быть наиболее актуальной и успешной тема делового партнерства. Звезды советуют не уходить от обсуждения острых и принципиальных вопросов, а всесторонне их проанализировать. Полезные советы могут дать друзья и единомышленники — прислушайтесь к ним. Этот день может позволить не только вскрыть партнерские противоречия, но и найти им оптимальное решение.
Близнецы
Сегодня у Близнецов это, возможно, один из лучших дней для выстраивания отношений с коллегами по трудовому коллективу. Благодаря внимательности и такту вы легко сможете добиться взаимопонимания с коллегами и подчиненными. Также это хороший день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Поэтому это наиболее удачный день для слаженной и продуктивной работы.
Рак
Сегодня Раки могут преуспеть в вопросах перспективного планирования и проектирования. Возможно, вы сможете интуитивно ощущать наиболее перспективные направления в бизнесе и составите вполне реалистичные планы. Если в сферу вашей деятельности это не входит, то хотя бы мысленно попытайтесь подумать о своих перспективах в работе. Это хорошее время для тестирования и совершенствования методов работы.
Лев
Сегодня Львы смогут повысить финансовую отдачу от своей работы, если будут доводить начатые дела до завершения. Решая вопросы с недвижимостью и обеспечивая безопасность своей фирме, вы скорее добьетесь поставленных целей. Успешно проходит инвентаризация движимого и недвижимого имущества. Бизнесменам удастся провести структурные реформы и обновить кадровый состав фирмы.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться весьма насыщенный день в плане информационного обмена и контактов. Многие возникающие проблемы вы сможете решить с помощью своего основного делового партнера. Если вам предстоит деловая поездка, то возьмите с собой партнера — это обеспечит вам успех. Старайтесь активнее вовлекать окружающих людей в сферу своих экономических интересов.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться удачное время для решения вопросов по широкому спектру деятельности. Ключом к успеху дня станет ваша способность правильно распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами. Звезды советуют вам быть предельно расчетливыми при расходовании денег. Прежде чем купить нужный вам товар, проведите мониторинг цен и выбирайте товар с хорошей скидкой и по акции.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать эмоциональный подъем и желание действовать самостоятельно. Наибольшего успеха вы сможете добиться в любой творческой и публичной деятельности. Звезды советуют в это время проводить презентации, выставки-продажи, конкурсы. Это благоприятный день всех тех, кто причастен к индустрии моды и развлечений. При участии в кастинге есть шанс занять призовое место.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может благоприятствовать любым видам деятельности, которые, так или иначе, предполагают получение дополнительных доходов. Хорошо идут ремонтные работы, строительство и благоустройство рабочего места. Поиски удаленной работы и частных заказов вполне могут увенчаться успехом. Возможно, вас попросят выйти на замену заболевшего коллеги во внеурочное время.
Козерог
Сегодня для Козерогов, занятых торгово-закупочной деятельностью и предоставлением транспортных услуг, удачно может сложиться этот день. Вы сможете приумножить свои доходы за счет расширения деловых связей и развития партнерских отношений. Консультанты сетевого маркетинга могут провести успешную рекламную акцию, увеличив количество подписчиков и заказчиков.
Водолей
Сегодня Водолеи могут увеличить свое влияние на происходящие события. Могут повыситься ваши шансы для карьерного роста. Вы можете стать более заметной и популярной фигурой. Этот день может принести увеличение доходов. Особенно это касается руководящих работников. Государственные служащие могут рассчитывать на поддержку со стороны начальства и на материальное поощрение в виде премии.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут реализовать свои деловые качества сразу по нескольким направлениям. У бизнесменов могут успешно проходить дальние деловые поездки с целью изучения рынков сбыта, обмена опытом, и заключения пробных тестовых сделок. Контакты с иностранцами могут оказаться наиболее перспективными. Другим направлением может стать повышение уровня квалификации.