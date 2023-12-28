Революционные идеи — финансовый гороскоп на 29 декабря

Наш гороскоп расскажет, какие возможности или вызовы ждут вас сегодня в области отношений, работы, здоровья и личного развития.
Овен
Сегодня для Овнов, занимающих руководящие должности или являющихся учредителями фирм, благоприятно может сложиться этот день. В течение всего дня вам может поступать ценная информация. Благодаря этому вы сможете составить себе правильное представление о реальном положении в делах. Это поможет принять правильные управленческие решения.
Телец
Сегодня у Тельцов, имеющих свой бизнес, может сложиться благоприятный день для расширения географии бизнеса. Удачно пойдут дела у тех, кто находится в поездке с целью изучения рынков. Можно расширять ассортимент предлагаемых услуг, открывать филиалы фирмы, расширять сеть партнеров. Очень эффективными будут рекламные акции. Берегите свою деловую репутацию.
Близнецы
Сегодня от Близнецов, занимающих руководящие должности, звезды ждут смелых и решительных поступков в деле оптимизации и реформирования структуры управления. Обновление бизнеса — вот что требуется вам сегодня, и что вы сумеете успешно реализовать. Финансовый риск может быть оправдан и может принести вам доход. Решительно избавляйтесь от всего устаревшего и утратившего былую эффективность.
Рак
Сегодня у Раков один из лучших дней для публичной деятельности и урегулирования юридических вопросов. Можно подавать исковые заявления и брать консультацию у юриста. Положительные влияния дня особенно почувствуют политики, рекламные агенты, курьеры, преподаватели вузов, консультанты. Хорошее время для публикации статей, методических пособий.
Лев
Сегодня для Львов, ориентированных на практическую работу с техникой, инструментами, механизмами, может сложиться благоприятный день. Хороших результатов добьются люди рабочих профессий, занимающихся главным образом физическим трудом. Если вы подумывали о смене работы, то сегодня самое время активизировать поиски новой работы. Вы сможете произвести хорошее впечатление при собеседовании.
Дева
Сегодня для Дев, профессии которых дарят людям красоту, радость и здоровье, удачно может сложиться этот день. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений, а также работающих в сфере услуг, или кто имеет творческие профессии. Количество клиентов в салонах красоты заметно вырастет и выручка вырастет тоже.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться хороший день для наведения порядка на рабочем месте и в своих документах. Когда вы будете знать, где лежат те или иные вещи, инструменты, бумаги, то любая работа пойдет быстрее и эффективнее. Бизнесменам звезды советуют поинтересоваться условиями труда своих работников и сделать все, чтобы их улучшить. Хорошо поработают строители, коммунальщики и офисные служащие.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, чья работа связана с торговлей, посреднической деятельностью, контактами с большим количеством людей, консультациями, короткими поездками, может сложиться удачный день. Вокруг вас может сложиться гармоничный информационный фон. Благодаря возросшей коммуникабельности вам удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может повезти в деньгах. Уровень доходов может находиться в прямой зависимости от того ресурса недвижимой собственности, которым вы располагаете. Наибольших результатов добьются риелторы, строители, ремонтники, коммунальщики. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Козерог
Сегодня у Козерогов, привыкших действовать самостоятельно, брать ответственность на себя и проявлять инициативу, может сложиться вполне успешный день. Благоприятное время для установления деловых контактов и работы с информацией. Быстрым темпом может пойти обучение, приобретение профессиональных навыков проходящими стажировку на новом месте работы. Удачно проходят консультации.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться благоприятное время для поисков дополнительной подработки. Можете рассчитывать на помощь и содействие в этих поисках некоего тайного покровителя, благодаря которому доходы вырастут. Звезды советуют отказаться от работы по плану и действовать по обстановке, полагаясь на свою интуицию. Не афишируйте на публике свои намерения — в этом случае вам никто не сможет помешать.
Рыбы
Сегодня Рыбам могут помочь добиться хороших результатов в работе оптимизм и чувство коллективной ответственности. Рекомендуется заниматься проектно-конструкторской деятельностью и перспективным планированием. Процесс написания бизнес-плана будет содержать в себе много революционных идей. В целом, любая работа, предполагающая получение результата в будущем, может быть вполне оправдана.