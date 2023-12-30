Поближе к семье — гороскоп на 31 декабря

Гороскоп на сегодня говорит, что «Доводить до ума» вчерашние идеи лучше утром, а к непосредственной подготовке новогодних мероприятий приступать ближе к вечеру. Стоит заранее смириться с неизбежными ограничениями и помехами, неоконченными спорами: если обращать на них много внимания, не останется сил оценить счастливые стороны момента, порадоваться помощи, удаче или находке. Вступление Луны в знак Девы напомнит о важности контроля за здоровьем. Выбирая меню, стоит учитывать особенности персональной диеты, не всегда стоит увлекаться блюдами экзотической иностранной кухни.
Овен
Сегодня Овнам желательно избегать новых авантюр и не медлить, если ждут завершения вчерашние креативные идеи. Вечером стоит сбавить темп и вместо игр, романтики и творчества сосредоточиться на практических деталях: возможно, для спокойной встречи Нового года не хватает каких-то мелочей. Лучше не встречать бой курантов в дороге: не исключены проблемы со здоровьем, связью или сервисом.
Телец
Сегодня для Тельцов первая половина дня может стать хлопотной, но к вечеру у них появится «второе дыхание», они окажутся в более подходящей для себя обстановке или роли. Ситуация может оставаться неидеальной, но дискомфорт и помехи с лихвой искупит какой-то важный фактор. Многие Тельцы в новогоднюю ночь будут пользоваться авторитетом, смогут отпраздновать свой успех или окончание затяжного сюжета.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит начать день с активного контакта с внешним миром, не тянуть с поездкой, перепиской, совместными делами. Вечером желательно сократить общение, взять под контроль эмоции и расходы. Новогоднюю ночь лучше провести дома, в семье, среди близких друзей или коллег. Уместен праздник «на широкую ногу, но в узком кругу». Важно быть дипломатичнее и дружелюбнее, обходить спорные темы.
Рак
Сегодня для Раков последний день декабря не очень комфортен, но это обстоятельство не помешает им отлично встретить Новый год, если они умело организуют свои дела. В эти сутки лучше не ввязываться в новые авантюры, заранее минимизировать контакты, суету, поездки и денежные траты. Важно запастись нужными мелочами: инструментами, лекарствами, ингредиентами для кулинарного креатива, товарами для питомцев.
Лев
Сегодня Львам стоит включиться в активный режим утром, если они хотят сделать что-то для себя. Лучше не откладывать тренировки и другие энергозатратные занятия. Во второй половине дня желательно уточнить список трат: ради важной покупки вполне можно пожертвовать мелочами. Встречать бой курантов будет приятнее, если в полном порядке ваше здоровье, бюджет и карьера, вы ладите с помощником или начальником.
Дева
Сегодня Девам не стоит переутомляться утром, так как для них важнее вторая половина дня. Девы, сделавшие вечером ставку на великодушие и мудрость, встретят Новый год хорошо, несмотря на все помехи. У Дев, остро реагирующих на ограничения, дискомфорт и разногласия, проблем будет куда больше, в том числе дома, в семье и браке. Испытанием и экзаменом может стать встреча Нового года на чужбине или в гостях.
Весы
Сегодня для Весов этот день начнется неплохо, но с приближением вечера что-то может пойти не так. Велик риск системных помех, вынуждающих отменить планы или сократить намеченную ранее программу. Причиной может стать самочувствие, внешнее ограничение, комплекс служебных или иных обязанностей. Некоторым Весам придется отложить поездку, развлечение или визит, встретить Новый год дома или в узком кругу.
Скорпион
Сегодня Скорпионам желательно оставить в своих новогодних планах небольшой люфт и место для импровизаций. К вечеру не исключены заминки с деньгами, дорогами или связью, те или иные погрешности, нехватка мелочей. Чем меньше играют роли такие детали, тем счастливее пройдет встреча Нового года. Важнее всего будет дружба. Материальная сторона может выровняться благодаря состоятельному другу или спонсору.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит строить грандиозных планов на вечер, возможности будут ограничены. Не исключено, что придется снизить потребности, держать дистанцию, выполнять долг, контролировать чувства или расходы, соблюдать диету или дресс-код. Не стоит недооценивать важность момента: бой курантов не только позволяет проводить старый год, но и знаменует окончание какого-то дела, разговора или периода.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит развивать бурную суету утром, исключение — срочные дела. Заниматься организацией новогодних мероприятий желательно ближе к вечеру. Чтобы все успеть, важно расставить приоритеты. Звезды советуют ценить хорошие стороны момента и философски принимать его трудности. У многих Козерогов будет повод для оптимизма или гордости собой, в новогоднюю ночь судьба может сделать им подарок.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит вести себя осмотрительно с будущими союзниками и тщательнее организовывать материальную часть своих новогодних мероприятий. Не стоит увлекаться посещением шумных компаний — лучше встретить бой курантов с одним верным другом или даже в одиночестве: момент важный и есть о чем поразмышлять. Не самый удачный день для планирования и загадывания желаний.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит уделить внимание здоровью и убедиться, что не осталось срочных забот. Ближе к вечеру пора позаботиться о хорошем спутнике для встречи Нового года: если рядом настоящий друг, многие проблемы будут восприниматься с юмором (а если нет, то наоборот). Несмотря на сложность ситуации, новогодние события совпадут для многих Рыб с неким положительным моментом в их собственных делах.