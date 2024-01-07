Романтический настрой – любовный гороскоп на 8 января

Наш гороскоп предлагает читателям понимание тонкостей и возможных событий, ожидаемых в их жизни в соответствии с астрологическими прогнозами.
Овен
Сегодня у Овнов романтический настрой может оказаться чем-то подпорчен, но серьезных проблем ждать не стоит. Возможно, на время прервется контакт с любимым человеком или возникнут сомнения в его искренней ответной симпатии. Ситуации недопонимания будут скорее забавными, чем драматичными.
Телец
Сегодня Тельцы могут пережить легкий вариант любовного кризиса. Их ожидания от текущего момента могут быть частично обмануты. Возможно, им придется отложить какие-то планы, связанные с личной жизнью, или признать их несостоятельность. Полезно найти в ситуации смешную или поучительную сторону.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут попасться в сети чужого очарования, вступить в приятный, но сомнительный по смыслу диалог, поддаться на лесть. Вероятно препятствие к сближению, недопонимание или легкое охлаждение чувств. Звезды советуют быть критичнее к речам партнера и разборчивее в личных знакомствах.
Рак
Сегодня Раков ситуации этого дня незаметно заманивают на ложный или сомнительный путь. Они могут попасться в ловушку своей симпатии к коллеге, помощнику или подчиненному, либо к тому, кому помогают сами. Начинать серьезные отношения на такой основе не стоит: скорее всего, это иллюзия или тупик.
Лев
Сегодня у Львов любовные планы сталкиваются с помехами. Если внешних преград нет, они могут сомневаться в своих или чужих чувствах, находить изъяны в своем романе. Их может преследовать тайный страх не понравиться партнеру, потерять его или разочароваться в нем. Не исключены моменты самообмана.
Дева
Сегодня Девы получат от свидания больше удовольствия, если снизят запросы и будут радоваться малому. Обстоятельства этих суток мешают сближению и откровенности, вносят в отношения холодок, напоминают про обиды или вынуждают соблюдать формальности. Встреча может быть отложена или перенесена.
Весы
Сегодня для Весов обстоятельства этого дня умеренно благоприятны. Катастрофы в делах сердечных не случится, но существует большая вероятность помех, дискомфорта и частичных ограничений. Хорошо, если в запасе будет дополнительный вариант действий, а у партнеров окажется одинаковым чувство юмора.
Скорпион
Сегодня Скорпионов день подталкивает к компромиссам, которые лишь на первый взгляд кажутся удачными. На деле, они способны принести их любовным планам гораздо больше вреда, чем пользы, например, создать повод для лишней путаницы или недоверия. Не торопитесь выбирать подарки в знак любви.
Стрелец
Сегодня Стрельцы очаровательны, но не всегда могут пустить свое очарование в ход или включить его на полную мощность. Открыто проявить симпатию и подчеркнуть свое обаяние им может помешать домашняя обстановка или профессиональный этикет, который они вынуждены соблюдать в ущерб своим чувствам.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не поддаваться искушению открыть свое сердце или выстроить в любви четкие планы. Надежды, рожденные в эти сутки, вряд ли оправдаются. Воздушный замок может рухнуть, чувства и симпатии могут вести в тупик. Если есть внешние препятствия, не стоит с ними бороться.
Водолей
Сегодня Водолеев что-то порадует и обнадежит. Воодушевленные открывшимися горизонтами, они могут не заметить препятствий на пути к реализации своих надежд. Однако отказываться от вероятного счастья им тоже не следует. Возможно, их желание реализуется чуть позже или несколько иначе.
Рыбы
Сегодня Рыбам может не хватать смелости для искренних проявлений любви, что иногда будет к добру. Это не лучшее время для свиданий, знакомств или сближения. Может иметь место отчуждение, дистанция, разочарование, сомнение в своей привлекательности, подавление чувств из профессиональных соображений.