Не стоит выяснять отношения – любовный гороскоп на 9 января

Сейчас непростые разговоры могут закончиться конфликтом.

В нашем гороскопе представлены предсказания для различных знаков зодиака, описывающие особенности дня и рекомендации по поведению, принятию решений и взаимодействию с окружающим миром.

Овен

Сегодня Овнам придется принять как должное заминки, загадки и интригующие моменты. Вероятность недоразумений выше, если их разделяет с пассией разница культурных кодов или часовых поясов. Возможны задержки или пропажи личных писем, проблемы при попытке поддержать дистанционную связь.

Телец

Сегодня Тельцам стоит помнить, что обстоятельства этого дня не отличаются ясностью и многие дороги ведут в тупик. Избежать промаха нелегко, зато любую ситуацию в личной жизни можно рассматривать как обучающую. Возможно, вам удастся избавиться от каких-то иллюзий в личной жизни, мешающих счастью.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды не обещают полной ясности и честности в общении с объектом симпатий. Велика вероятность той или иной формы лжи, лукавства и недомолвок. Возможны взаимные иллюзии, интригующие намеки и вопросы без ответов. Даже при благих намерениях легко обмануть и запутать друг друга.

Рак

Сегодня Раков обстоятельства чаще запутывают, чем проясняют им истину. Возможны странные сообщения, нечаянные встречи и переменчивые чувства. Не принимайте романтические нотки момента за твердые гарантии, получайте от них мимолетное удовольствие и не придавайте им особого значения.

Лев

Сегодня Львов может не на шутку захватить любовная переписка или поиск информации о любимом человеке. Возможно, им захочется рассеять свои тайные сомнения или раскрыть какой-то секрет. Одной из опасностей на этом пути для них могут оказаться чужие сплетни или собственные красочные домыслы.

Дева

Сегодня Девам не стоит рассчитывать на откровенный разговор с любимым человеком. Важно не огорчаться из-за этого: попытки выяснить правду пока не очень уместны, лучше закрыть на что-то глаза или ограничиться интригующим намеком. Это не самый удачный момент для нового знакомства и начала романа.

Весы

Сегодня Весов поджидают помехи при попытке установить бесперебойную связь с любимым человеком или донести до него свою мысль. Если к общению не будет внешних препятствий, возможны разговоры ни о чем, за беседами о пустяках, намеками и шутками есть риск забыть о главном. Не стоит верить сплетням.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно знать, что этот день полон случайностей и недоразумений, способных отразиться на их личной жизни не лучшим образом. Мимолетные приключения не принесут вреда и даже позабавят, но серьезными искренними чувствами лучше не рисковать. Не стоит поспешно отвечать на странные сообщения.

Стрелец

Сегодня Стрельцы общительны и болтливы. Впечатляя свою пассию остроумием, они одновременно способны озадачить ее своими туманными намеками. Многим Стрельцам будет сложно выразить свои чувства и сказать правду. Отношения, начатые в этот день, чреваты постоянным непониманием и сомнениями.

Козерог

Сегодня для Козерогов это день тотальной путаницы или сильных сомнений. Попытки пролить свет истины на создавшуюся ситуацию не только не принесут им нужного результата, но и могут их окончательно запутать. Лучше не заводить знакомств, не вступать в переписку, не отвечать на странные сообщения.

Водолей

Сегодня Водолеи могут помечтать вместе с любимым человеком о счастливом совместном будущем, но им не стоит относиться к подобным фантазиям слишком серьезно. Не исключено, что пока это всего лишь воздушные замки, способные рухнуть от дуновения ветра. Не стоит давать твердых обещаний и верить им.

Рыбы