Тратим деньги осторожнее — финансовый гороскоп на 20 января

Сегодня наш кошелек может заметно опустеть.

Независимо от вашего знака, наш гороскоп поможет вам лучше понять свой день и принять более информированные решения.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют не планировать деловые встречи, поездки и обмен опытом. Дело в том, что сейчас вам трудно будет находить взаимопонимание с людьми. Старайтесь сохранить те деловые связи, которые прежде были вами наработаны, но не следует заводить новые знакомства. Торговцам и водителям транспорта рекомендуется быть осмотрительнее при расчетах с клиентами.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть сосредоточены на поиске источников дохода, но это вряд ли принесет им пополнение кошельков. Одной из причин может стать неконтролируемое расходование финансовых ресурсов. По большей части ваши расходы сегодня не будут экономически оправданы, поэтому постарайтесь урезать их максимально. Прежде чем сделать крупную покупку, подумайте, насколько она необходима вам именно сейчас.

Близнецы

Сегодня у Близнецов , чей бизнес плотно связан с деловым партнерством, этот день может сложиться неблагоприятно. Дело в том, что вы будете склонны действовать самостоятельно и учитывать только свои интересы. И вам может быть не свойственно прислушиваться к мнению деловых партнеров. Решения о тех или иных поступках могут вами приниматься под влиянием эмоционального импульса, что может привести к неудаче.

Рак

Сегодня Раки могут почувствовать, что их активность пытаются ограничить внешние обстоятельства. Могут усиливаться противоречия с коллегами по трудовому коллективу. Вы можете оказаться в изоляции или чувствовать психологическое давление. Бизнесмены почувствуют торможение в делах. Возможны проверки со стороны представителей фискальных властей.

Лев

Сегодня Львам звезды не советуют принимать участие в коллективных видах деятельности. То же самое относится к вопросам долгосрочного планирования. Ошибка, допущенная при составлении бизнес-плана, может дорого обойтись вам в дальнейшем. Творческие работники могут переживать состояние, близкое к кризису из-за отсутствия интересных идей и поддержки со стороны единомышленников.

Дева

Сегодня Девы могут испытывать двойственное чувство. С одной стороны, у вас может быть большое желание как-то заявить о себе, своих амбициях в карьере и проявить себя на профессиональном поприще. Однако не менее сильно вас могут мучить сомнения в том, сумеете ли вы обосновать свои претензии на значимость. Это может быть связано с нестабильной самооценкой.

Весы

Сегодня Весы могут столкнуться с препятствиями в деловых поездках. Может быть затруднен процесс профессионального обучения и обмен информацией с коллегами. Вы можете так и не дождаться важных сведений от партнеров по бизнесу. Деловые встречи лучше отложить - они либо внезапно сорвутся по независящим от вас причинам, либо пройдут по невыгодному для вас сценарию.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. В этом смысле нежелательно оформлять документы к получению кредитов и брать деньги взаймы. Бизнесмены могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Поиск внешних инвесторов может окончиться безрезультатно.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов наиболее острой темой может стать состояние дел в партнерском сотрудничестве. Ваша осторожная и консервативная позиция может столкнуться с динамичным и активным поведением партнера. Не рекомендуется делегировать свои полномочия партнеру. С другой стороны, вы сами можете стать причиной упущенных возможностей.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют излишне личностно воспринимать трудности, возникающие в повседневной работе. У многих из вас может быть ложная психологическая установка отношения к коллегам по трудовому коллективу как к членам семьи. И это может привести в какой-то момент к разочарованию в людях. Старайтесь браться за ту работу, которую сможете выполнить самостоятельно.

Водолей

Сегодня Водолеям творческих профессий, возможно, придется нелегко. Состояние эмоционального подъема может сочетаться у вас с невозможностью добиться реального результата. Вы будете нуждаться в поддержке со стороны друзей и единомышленников, однако не всегда сможете её получить в достаточном количестве. Не пытайтесь что-либо переделывать и усовершенствовать. Старайтесь не трогать то, что и так пока неплохо работает.

Рыбы