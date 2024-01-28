Отдаем долги — финансовый гороскоп на 29 января

Сегодня стоит вернуть все одолженное.

Наш гороскоп дает рекомендации и советы, основанные на позиции звезд, чтобы принимать осознанные решения и успешно справиться с вызовами дня.

Овен

Сегодня Овны могут иметь неплохие шансы укрепить свои позиции в деловом партнерском сотрудничестве и в группе единомышленников. Если вы организуете встречу с основным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более дружеским и стабильным. При работе в сфере услуг может повыситься ваша популярность у клиентов.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться исключительно удачный день для наведения порядка в повседневных делах на работе. Рекомендуется энергично браться за текущие дела и действовать весьма целеустремленно. Могут складываться деловые конструктивные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Можете рассчитывать на взаимопонимание и поддержку начальства. Успешно пойдут дела у работников офиса и ремонтных мастерских.

Близнецы

Сегодня у Близнецов , имеющим свой бизнес, могут открыться новые перспективы. Звезды советуют заняться укреплением деловой репутации и имиджа фирмы. Для этого лучше воспользоваться методами рекламной раскрутки бизнеса: публиковать объявления, участвовать в выставках-продажах и т.п. Увеличат доходы те, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют сосредоточить усилия на укреплении безопасности бизнеса недвижимого имущества. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Успеха также могут добиться те, кто связан с семейным бизнесом, строительством и коммунальными услугами. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Лев

Сегодня у Львов , связанных с торговлей, это может быть один из лучших дней. Он принесет вам множество контактов самого разного свойства, но обязательно имеющих позитивный характер. Вашей сильной стороной сейчас может стать умение находить с людьми взаимопонимание и выстраивать систему взаимодействия. При необходимости можно делегировать часть своих полномочий.

Дева

Сегодня для Дев , кто сосредоточен на практической деятельности и привык добиваться всего за счет трудолюбия, мастерства и профессионализма, благоприятно может сложиться этот день. Индивидуальный труд или работа на подчиненных ролях для вас сейчас выгоднее, чем организаторская и руководящая работа управленцев. Можно принимать финансовые решения относительно инвестиций и крупных покупок.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать себя намного увереннее. Повышение уровня самооценки может привести к усилению оптимизма и пробивных способностей. Ваша инициатива может найти полное понимание и поддержку. Особенно это относится к тем, кто работает в творческой среде или связан со спортом, воспитанием детей, индустрией моды и развлечений.

Скорпион

Сегодня Скорпионов день может располагать к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Прежде всего, речь идет о фрилансе, удаленной работе, научных исследованиях, писательстве, а также о работе в семейном бизнесе. Другое позитивное направление может быть связано с оформлением выплаты субсидий, компенсаций, пособий и пенсий.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют заниматься повышением своего образовательного и профессионального уровня. Могут активизироваться деловые поездки и встречи. Многие вопросы, возможно, удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить общий язык с людьми. Счастливый случай может помочь вам в решении сложного вопроса.

Козерог

Сегодня у Козерогов звезды могут открыть новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Владельцы бизнеса смогут заручиться поддержкой представителей официальной власти или получить выгодный госзаказ. Можете рассчитывать на помощь со стороны влиятельного покровителя.

Водолей

Сегодня Водолеям , имеющих свой бизнес, звезды советуют сосредоточиться на тех вопросах, которые могут открыть для вас новые перспективы в бизнесе. Рекомендовано заниматься расширением сферы услуг и поиском новых рынков сбыта продукции. Хорошо могут пойти дела у тех, кто причастен к дальним перевозкам грузов, высшему образованию, дизайнерским студиям.

Рыбы