Думаем только о будущем — гороскоп на 9 февраля

28-29 лунные сутки. Гороскоп на сегодня советует нам забыть о прошлом и думать только о будущем

Так что строим планы и открываемся всему новому – получим и опыт, и крутые эмоции. Гороскоп на сегодня говорит, что захочется стать ребенком и немного покапризничать, но лучше глушить это желание – оно ни к чему хорошему не приведет. Особенно в такой непростой рабочий день. Лучше поддерживать в себе статус взрослого, принимая ответственные решения. Сейчас наше отношение ко многому начнет меняться – возможно, мы увидим окружающих в другом свете и вытесним их из нашей жизни. Только прежде нужно это обмозговать, не рубить сплеча. Читайте личный гороскоп и ищите новых друзей.

Овен

Сегодня у Овнов будет непреодолимое желание поговорить. С кем – без разницы, главное – получить побольше свежей информации и эмоций. Ну, что же, звезды дают добро: можно болтать налево и направо. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует думать наперед, и тогда перед вами смогут открыться головокружительные перспективы. И еще – стройте планы, ведь почти все они могут сбыться.

Телец

Сегодня Тельцы услышат много важных новостей – почти все из них будут связаны с карьерой. Возможно, некоторая информация поможет продвинуться аж на несколько ступеней вверх. Говорить на тему работы не бойтесь – вам дадут хорошие советы. Гороскоп на сегодня для знака Тельца рекомендует отвечать на знаки внимания – ваша идеальная половинка совсем рядом.

Близнецы

Сегодня для Близнецов все поменяется – как снаружи, так и внутри. Новые мысли и цели полностью сменят прошлые, и, возможно, захочется отказаться от каких-то важных дел или даже дружбы. Главное – понимать, делает ли вас это счастливым или нет. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов обещает судьбоносную встречу – вы можете познакомиться с невероятным человеком.

Рак

Сегодня Ракам стоит отказаться от трясины прошлого, которая их засосала. Думайте о будущем и открывайтесь всему новому – это будет крутой опыт, который не раз вам пригодится. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует меньше интровертничать – не бойтесь общаться с разношерстными людьми, они могут вас здорово удивить, а некоторые даже станут хорошими друзьями.

Лев

Сегодня Львы могут стать марионетками – многие будут ваши манипулировать. Но старайтесь не слушать чужое мнение – ориентируйтесь только на свое, и тогда вами будет сложно управлять. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует воспользоваться минутой славы, которая настанет именно в этот день – покажите все свои таланты и не бойтесь критики – она вряд ли будет конструктивной.

Дева

Сегодня Дев ждут грандиозные перемены, и под них придется подстроиться. Эта новая глава жизни будет долго радовать, если вы не будете сопротивляться. Так что открывайтесь всему новому и пользуйтесь шансами. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует прислушиваться к самым близким – сейчас они могут рассказать свою страшную тайну, поддержите их.

Весы

Сегодня Весам нужно творить – создайте что-то прекрасное и подарите это близким. Им будет ну очень приятно. Да и вы в процессе сможете отдохнуть душой и телом. В этот день ваше отношение к вещам будет меняться, и, возможно, вы захотите «забить» на все старое и наконец двигаться дальше, вперед. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует провести больше времени с детьми, если они есть, а если нет – задуматься о них со второй половинкой.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов многое трансформируется, и это хорошо – они давно грезили о переменах. Рассмотрите в своей жизни новые шансы и скорее воспользуйтесь ими. Получите крутой опыт и расшевелитесь. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует быть душой компании и лидером – к вам сейчас будут прислушиваться, в вас поверят. А это заметно поднимет самооценку.

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут просто повернуты на информации – им нужно больше и больше новостей. Но стоит уметь отделять важное от фейков. Так что включайте критическое мышление – оно поможет. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца обещает судьбоносную встречу – вы можете столкнуться с интересным человеком, которые многому научит. Не стесняйтесь говорить.

Козерог

Сегодня у Козерогов поменяется отношение ко многому, и это круто – вы сможете переоценить ценности, составить новые планы. Они, кстати, могут исполниться до мельчайших подробностей, если вы, конечно, приложите много сил. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует купить то, что порадует вас. Вы много работали, и пришло время наградить себя за это.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит показать себя во всей красе – не скрывайте свои таланты. Это удивит начальство и, возможно, вас ждет новое местечко в компании. Но пока не раскатывайте губу – это долгий процесс. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует общаться с друзьями и любимыми осторожнее – сейчас они могут неправильно понять вас и затаить обиду.

Рыбы