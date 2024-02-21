Тратим меньше — финансовый гороскоп на 22 февраля

Гороскоп расскажет, какие возможности и вызовы могут ожидать их сегодня, а также даст советы по тому, как максимально использовать энергию планет в свою пользу.
Овен
Сегодня у Овнов некоторые дела могут прийти в такое состояние, когда вам самим может быть трудно разобраться, в чем вы правы и где заблуждаетесь. В этом запутанном состоянии звезды не советуют вам принимать важные решения. Лучше переждать и ничего не сделать, чем сделать и потом исправлять ошибки. Опасайтесь сомнительных сделок, а также интриг, клеветы, обмана и мошенничества.
Телец
Сегодня у Тельцов может появиться большое желание обменяться мнениями с единомышленниками относительно своих дальнейших планов в бизнесе. Кроме того, вас могут попросить выполнить какую-то работу на общественных началах. Однако и то и другое может привести лишь к пустой потере времени и не даст вам ничего позитивного. Старайтесь больше внимания уделять практике.
Близнецы
Сегодня Близнецам, занимающим подчиненное положение, звезды советуют по мере возможности дистанцироваться от начальства. Дело в том, что настроение у начальства будет подвержено частым переменам, и вы ненароком можете попасть под его «горячую» руку. Относительно успешно могут пойти дела у строителей, коммунальщиков и тех, кто занимается подготовкой отчетной документации. Обязательно прислушивайтесь к мнению своих родителей и членов семьи.
Рак
Сегодня Раки могут быть настроены на решение деловых вопросов в поездках и контактах, но вы можете столкнуться с достаточно серьезными препятствиями. Это особенно относится к торговцам и водителям транспорта. Наиболее сложной проблемой может стать выстраивание логистики поставок товара от производителя до его розничной продажи.
Лев
Сегодня для Львов день может быть связан с повышенными финансовыми рисками. Бизнесменам не рекомендуется делать капиталовложения в закупку производственной техники, станков и оборудования. Неблагоприятное время для инвестиций в коллективные проекты. Нежелательно сегодня открывать банковские счета и делать перечисления платежей по безналичным расчетам.
Дева
Сегодня у Львов могут осложниться отношения в деловом партнерстве. Легкомысленное и неоднозначное, на ваш взгляд, поведение партнера, может поставить под вопрос соблюдение договорных обязательств. Звезды советуют воздерживаться от принятия ответственных решений и приостановить любой переговорный процесс. Будьте предельно внимательными при индивидуальном обслуживании клиентов.
Весы
Сегодня у Весов в делах может царить хаос. Собраться и привести дела в порядок вам будет затруднительно, поскольку вы можете быть склонны распылять свои усилия сразу в нескольких направлениях. Подспудно могут появляться другие посторонние дела, которые могут уводить ваше внимание и время от насущных вопросов. Постарайтесь сосредоточиться на одном главном деле.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не строить себе дальних планов, поскольку предугадать ход событий даже на ближайшее время будет весьма проблематично. Внешние обстоятельства могут стремительно меняться, и вам не всегда удастся успевать реагировать на перемены. Не следует витать в облаках в оценке происходящего — это может привести к отрыву от реальности и финансовым убыткам.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут вызвать затруднения вопросы заключения сделок с недвижимостью и оформления права собственности на квартиру или офис. Те, кто приехал на временную работу в другой город, но не успел пройти регистрацию по месту жительства, сегодня могут столкнуться с претензиями со стороны представителей власти. При работе на вахте не забывайте о дисциплите труда.
Козерог
Сегодня Козероги могут быть лишены правильного видения перспектив и могут предпринять ошибочные решения, понеся при этом убытки. Очень насыщенный день в плане поступления информации и деловых контактов. Однако есть большой риск распылить свои силы сразу по множеству направлений и в итоге не добиться нигде конкретного результата.
Водолей
Сегодня Водолеев, имеющих свой бизнес, могут волновать деньги и движимая собственность. Дело в том, что вы можете почувствовать тенденцию к убыткам. Могут быть неудачные покупки, инвестиции. Поэтому основной вашей задачей является не столько приумножение материальных ресурсов, сколько их сохранение. Пустые траты могут стать причиной финансовых затруднений в дальнейшем.
Рыбы
Сегодня Рыбам повышенный эмоциональный тонус может помешать сосредоточить внимание на решении серьезных вопросов. Звезды предостерегают вас от принятия поспешных решений. Ваши конкуренты не дремлют и могут попытаться направить ваши усилия по ложному пути. Поэтому руководствуйтесь принципом — семь раз отмерь и один раз отрежь. Проявляйте гибкости при работе с клиентами.