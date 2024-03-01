Рискуем вляпаться в непростую историю — гороскоп на 2 марта

1 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Основная часть этого дня провоцирует действия по инерции и зацикленность на определенных переживаниях, не всегда приятных.

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Гороскоп на сегодня говорит, что такое упорство будет оправдано, если направление выбрано верно, но оно чревато проблемами, если негативные эмоции, тяга к риску и авантюризм взяли верх на разумом. Сменить метод действий или угол зрения поможет вечерняя ингрессия Луны в знак Стрельца, но стоит помнить, что идеальных решений сейчас нет. Принимаясь в конце дня за дело, желательно начать с оценки «подводных камней», чтобы не тратить энергию и ресурсы в заведомо бесперспективном или устаревшем направлении. Овен Сегодня для Овнов основная часть дня пройдет под впечатлением недавних событий и связанных с ними эмоций. Вплоть до вечера возможна зацикленность на тех или иных критичных моментах, например, перспективах будущего, ресурсах или отношениях с единомышленниками. Если дело зашло в тупик, звезды рекомендуют дождаться вечера: к концу дня изменится угол зрения на ситуацию и могут появиться новые идеи. Телец Сегодня Тельцам нелегко успокоиться, если они вовлечены в целевую совместную деятельность или важные для себя личные отношения. Те или иные признаки дисгармонии могут витать в воздухе до ночи. Это может быть еще не остывший дух соперничества, период адаптации к новому или отзвук ссоры. Вечером настроение отчасти изменится и может появиться смутная тревога за будущее (возможно, беспочвенная). Близнецы Сегодня Близнецам ситуации мешают быть свободными в своем выборе. Многие из них будут заняты хлопотами, связанными с преодолением трудностей или освоением новых методик. Фоном событий может быть хаос в делах или быту, недомогание или нервозность. К вечеру обстановка изменится. Может подойти фаза отчета перед руководством, появиться потребность в совещании, консультации или коррекции планов. Рак Сегодня Ракам не стоит откладывать на вечер дело, которое им нравится и было начато на удачной волне, даже если это рискованный эксперимент. Утром будет лучше работать чутье, сохранится информационная или духовная поддержка. В конце дня настанет время проб и ошибок, может стать хуже связь, опаснее работа, уязвимее психика или здоровье. В это время стоит избегать начинаний на регулярной основе. Лев Сегодня Львам стоит контролировать свои порывы утром и днем, так как в это время лишняя активность им не на пользу. Пока не настал вечер, сохраняется риск поддаться собственному импульсу или провокации извне, усложнив тем самым свое положение. Вечером сложатся более удачные условия для взаимодействия с нужными людьми, но могут также усилиться тайные сомнения, ложные или обоснованные подозрения. Дева Сегодня Девам звезды советуют действовать по ситуации, не ждать стабильности и не сбрасывать со счетов вероятность очередного сюрприза. Не стоит браться в это время за новые задачи и отправляться в целевые командировки. В конце дня может появиться новое поле для работы дома или на производстве. Не исключено, что придется действовать без поддержки, на фоне чужой критики или скепсиса. Весы Сегодня Весам не стоит рассчитывать на полностью открытые пути и исполнение всех желаний. Пока не настал вечер, возможны заминки и сюрпризы в материальных делах, личной жизни или бизнесе. В это время нежелательно делать покупки, лучше отложить сделки и платежи. Вечером появятся новые поводы и стимулы для активности, но стоит учитывать вероятность помех, например, опозданий или задержки сообщений. Скорпион Сегодня Скорпионам не помешает уделить время своим собственным нуждам. Если утрачено душевное равновесие, звезды советуют постараться вновь его обрести — в противном случае, не сброшенное вовремя напряжение начнет копиться, переходя в повышенную раздражительность и затрудняя адаптацию к новым жизненным обстоятельствам. Вечером стоит подойти серьезнее к ведению бизнеса, финансовым делам и покупкам. Стрелец Сегодня Стрельцам лучше провести день в режиме уединения, расслабления или выжидания. Если вечером друзья начнут настойчиво приглашать вас к действию, постарайтесь найти баланс между своими желаниями и возможностями. Проявляя дружелюбие и не отвергая перспективные идеи, помните о существующих в вашей жизни (в данный момент) ограничениях и не берите на себя пока лишние обязательства. Козерог Сегодня Козерогам лучше жить в режиме эксперимента, отложив рутинные дела и плановые акции. Стоит повременить с поиском новых друзей, открытием бизнеса, крупной покупкой, заключением долгосрочной сделки. Если вечером появятся новые интересные возможности, помните о сопутствующих им помехах. Возможно, в данный момент не налажена связь, закрыт путь или вы не владеете всей информацией. Водолей Сегодня Водолеям звезды не советуют поддаваться импульсу, поскольку последствия могут быть разрушительными или неоднозначными. Не стоит давать волю своему темпераменту, проявлять инициативу, спешить реагировать на вызов. Лучшее решение — проявить выдержку и дождаться вечера. В конце дня сложатся более подходящие условия для активности, особенно для групповых действий и внедрения новшеств. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не откладывать начатые дела на вечер. В утренние и дневные часы можно рассчитывать на знакомые ориентиры или на свою тонкую интуицию. Сохранится возможность следовать собственноручно проложенным курсом или получать информационную поддержку из проверенного источника. Вечером лучше не поддаваться импульсу, сверять любые идеи со своими планами или «внутренним компасом».