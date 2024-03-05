Показываем себя с разных сторон — гороскоп на 6 марта

5 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге не располагает к лишней откровенности, но ее аспект к Меркурию дает шанс на полезное профессиональное или дружеское общение с оттенком приватности.

Фото: rambler