Показываем себя с разных сторон — гороскоп на 6 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что стоит пользоваться этим, если хочется что-то узнать или уточнить. Информация в эти сутки не всегда на виду, для полной картины может требоваться доступ к тайным каналам данных. Ценные сведения могут быть получены от инсайдеров, в ходе закрытых совещаний, из бесед в кулуарах и служебных сплетен. Хорошо работать с отчетностью и зашифрованными текстами, оформлять результаты проверок, готовить документы для передачи в архив.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют придерживаться плана, быть осмотрительнее, следовать профессиональному долгу или служебной дисциплине. Жить в режиме лихих авантюр и абсолютной свободы вряд ли получится. Эксперименты и обновления приветствуются, но в рамках правил, с определенной целью, после необходимых согласований или под тайным контролем. В течение дня может потребоваться компромисс или выбор.
Телец
Сегодня Тельцов день порадует отсутствием острых спорных ситуаций, а также возможностью пустить в ход свой природный здравый смысл, примирить веяния прогресса с традициями и «классикой». Многим Тельцам такой шанс представится в сфере профессии, карьеры, учебы или социальной деятельности. Подходящий момент для полуофициального общения с коллегами и руководством, бесед с доверенными единомышленниками.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сохранять осмотрительность, мыслить практичнее и серьезнее. Решению задач поможет порядок в документах, доступ к закрытым данным или умение хранить секреты. Также не помешает наличие связей и доверительный контакт с начальством. Может требоваться тайное совещание, посещение архива, визит в учреждение, совет друга, консультация финансового или иного специалиста.
Рак
Сегодня у Раков есть время для посещения учреждений, согласования планов, уточнения профессиональных и бюрократических вопросов, связи с международными инстанциями и зарубежными сообществами. Этот день благоприятствует и официальным, и неформальным приватным беседам. Он помогает держать контакт с покровителями и единомышленниками, находить надежных консультантов, превращать коллег в друзей.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сохранять фокус внимания на работе, карьере, финансах и профессиональных планах, на темах контроля и секретности, на целевых обновлениях и связанных с ними документах. Общение может принять полуформальный оттенок. Стоит сделать попытку, если вы хотите обсудить с коллегой или начальником нестандартный нюанс, обратиться к официальному лицу с деликатной личной просьбой.
Дева
Сегодня Девы получают поддержку по старым каналам, благодаря своим врожденным талантам и ювелирно освоенным хобби. Многие Девы найдут понимание у своих друзей по интересам, у прежних коллег, наставников и покровителей. Может сыграть положительную роль правильно заключенный профессиональный или учебный контракт. Этот день подходит для тайных встреч, приватных личных бесед и частных консультаций.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют удерживать внимание на домашних делах, семейных планах и хозяйственных вопросах, а также если необходимо, на профессиональных обязательствах и служебной рутине. Попутно, в этот день не помешает контролировать состояние здоровья, особенно при наличии хронических недугов. Не стоит выбирать эти сутки для романтики, экспериментов, творчества, отдыха и развлечений.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов обстоятельства остаются достаточно благоприятными — особенно, если они устали от новшеств или недовольны ими, мечтают взять паузу в напряженных для себя отношениях или отвлечься от сложного дела. В то же время, этот день не позволяет им погрузиться в пучину одиночества. Он дает возможность поговорить с друзьями, коллегами или обсудить деликатную тему с близким человеком.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды напоминают, что в приоритете практическая польза. Отправляясь на шопинг, стоит отдать предпочтение продуманным покупкам, назначение которых заранее известно и которые не нанесут большого урона бюджету. Если речь идет о новинках, стоит сделать акцент на тех из них, что помогут прогрессу в работе и стабильности доходов, подвижкам в домашних делах или в лечении болезней.
Козерог
Сегодня у Козерогов важной потребностью может стать дружба, доверительное общение или пища для размышлений. Это подходящий момент для приватных бесед и работы с архивами. Ход мыслей будет отчасти зависеть от текущего настроения. Стоит помнить, что этот день способен пробудить ностальгию, принести грустные вести или подарить не очень приятную встречу, добавить депрессивных или скептичных ноток.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды дают дополнительный день для уединенных размышлений, работы с архивами или дневниками. Также эти сутки подходят для любых спокойных дел, которые вы хотите оставить в секрете от посторонних глаз. Можно побыть дома или на закрытой территории, поработать в отдельном кабинете, поговорить приватно с коллегой или близким другом. Не помешает контроль бюджета и самочувствия.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды посылают много плюшек – судьбоносные встречи и крутые обстоятельства будут вас радовать. Только не стоит во всем полагаться на везение – к чему-то придется приложить все свои усилия. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует не рисковать в этот день – любой эксперимент может обернуться непросто проблемой, решить которую будет ну очень сложно.