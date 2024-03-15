Идем навстречу счастью — гороскоп на 16 марта

15 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах поддерживает интерес к общению и сохраняет подходящие условия для коротких поездок.

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Гороскоп на сегодня говорит, что также она предлагает не увлекаться пребыванием в помещениях и пассивной мечтательностью, советует находить время для разминки, тренировки, прогулки. Сложная грань дня заключается в возможном обмане, мнительности, внушении, соблазне, рассеянности или впадении в иллюзии. Искажения могут исходить от конкретного человека извне или быть порождены собственными фантазиями. Общение, разминка или прогулка в этом случае помогут отвлечься от фантома, перезагрузить мозг и вернуться в реальность. Овен Сегодня Овнам звезды советуют активнее работать с интересующей информацией, извлекать пользу из связей и не упускать возможность совершить короткую командировку. Не стоит откладывать разговоры с друзьями — особенно, если завершается фаза проб, обновлений и экспериментов, идет к концу работа в команде. Старайтесь не тратить время на ненадежных людей, выбирая их на роль собеседников или попутчиков. Телец Сегодня Тельцам не стоит откладывать нужные им по ситуации деловые контакты, короткие командировки и работу с текущей документацией. Общительность и подвижность, легкость на подъем и готовность оставаться на связи вплоть до ночи останутся ключевыми качествами, без которых будет трудно добиться успеха. С долгосрочными планами в этот день лучше не работать: в них возможны заблуждения и просчеты. Близнецы Сегодня Близнецам день позволяет оставаться общительными и подвижными, пускать в ход свое остроумие или связи, применять свою ловкость, деловитость или находчивость. Однако в некоторых ситуациях им придется надевать маску мнимого смирения, молчания и серьезности, например, в присутствии начальника. Иногда они могут терять темп действий и легкость мысли, блуждая в тумане иллюзий или предрассудков. Рак Сегодня Раки могут стать жертвой иллюзии или оптического обмана, остаться незамеченными и непонятыми. Стоит помнить, что в эти сутки мало толку от пассивного ожидания, красивых фантазий и абстрактных идеалов. Найти друзей, помощников, попутчиков проще в динамике и конкретике. Этот день подходит для поездок и обмена мыслями, может помочь в хитроумных маневрах, в освоении приемов общения, вождения. Лев Сегодня Львам звезды советуют не закрываться от контактов, но и не откровенничать сверх меры. В этот день можно обсуждать многое, но не свои личные тайны, чувства и слабости. В приоритете приятельское или деловое общение с нейтральным оттенком. Стоит повременить с поиском близких по духу друзей и доверенных лиц, а также со сближением на романтической почве: возможны иллюзии и повторение ошибок. Дева Сегодня Девам стоит помнить о возможном персональном недопонимании. Обман, искажение истины или скрытая зависть могут присутствовать в отношениях с партнером, работодателем или клиентом, юристом или представителем нужной инстанции. Общение и сотрудничество будут идти лучше с друзьями или подчиненными, именно с ними стоит решать в этот день все текущие задачи и обмениваться актуальной информацией. Весы Сегодня Весам звезды напоминают, что сохраняются хорошие предпосылки для интересного общения, и советуют поддерживать те контакты, к которым есть доступ. Не стоит упускать возможности поездок, переговоров, сотрудничества. В то же время, необходимо учитывать создаваемые ситуацией ограничения. Желательно избегать информационных и физических перегрузок, если они вредят режиму работы или лечения. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют сохранять бдительность, чтобы не впасть в забуждение или не стать жертвой обмана. Главным условием успеха вплоть до ночи может оставаться налаженная связь с домочадцами, помощниками или сервисами. Также важным условием может стать мобильность. День подходит для выполнения сложных, но уже знакомых работ, оттачивания мастерства и тренировки в полезных навыках. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды напоминают, что это хороший день для общения, но в любом диалоге есть подводные камни и скрытые течения. Лучше использовать эти сутки для полуформальных «облегченных» переговоров и быстрого сотрудничества, как базы вероятного расширения партнерства в будущем. Стоит воздержаться от подписания фундаментальных долгосрочных контрактов, посвящения собеседников в свои планы и секреты. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что этот день чреват ошибками и недоразумениями, способными свести к нулю результаты суеты. Интеллектуальную или физическую активность желательно сочетать с контролем за чужой работой и самопроверками. В эти сутки может иметь место невнимательность, забывчивость, ошибка в расчетах или медицинской диагностике. Могут отсутствовать нужные люди, подводить помощники и соседи. Водолей Сегодня Водолеям важно не останавливаться в своих занятиях, особенно, если до завершения дела осталось совсем немного. Энергии, которая им в данный момент сопутствует, с каждым днем будет становиться меньше. Не стоит откладывать необходимые контакты и короткие поездки, решение интеллектуальных и инженерно-технических задач. По возможности, в эти сутки лучше не заниматься финансовыми вопросами. Рыбы Сегодня Рыбам стоит помнить, что в этот день они подвержены своим старинным иллюзиям, из-за которых могут оказаться в ложном положении, например, остаться не поняты коллегами или домочадцами. Также в эти сутки их может подвести рассеянность, нежелание воспринимать информацию, вредная привычка или хроническое недомогание, мешающее сосредоточиться. Возможен хаос в доме или обман со стороны близких.