Заходим за рамки — финансовый гороскоп на 17 марта

Используйте информацию из гороскопа, чтобы получить представление о возможных событиях в своей жизни в указанный день и принять соответствующие меры для достижения успеха и гармонии.
Овен
Сегодня у Овнов день может быть связан с удачным стечением обстоятельств и осуществлением многого из того, о чем вы мечтали. Возможно, вам предложат занять более высокую по статусу и кругу ответственности должность. И вам останется только определиться, принять это предложение или отвергнуть. Также вас могут избавить от необходимости выполнять рутинную работу.
Телец
Сегодня у Тельцов может повыситься профессиональный статус в результате прохождения переаттестации или защиты диссертации на получение ученой степени. Так или иначе, но ваша карьера может иметь прямое отношение к тому уровню профессиональных знаний, которым вы владеете. Успешно проходят служебные командировки и контакты с людьми из других стран и регионов.
Близнецы
Сегодня Близнецам в этот день рекомендуется активнее вступать в деловое взаимодействие и не бояться рисковать. Может вырасти уровень доходов тех, кто работает в сфере услуг, связан с партнерскими обязательствами или занимается финансовой деятельностью в кредитно-денежных и страховых организациях. При наличии свободных денег используйте их для досрочного погашения кредитов.
Рак
Сегодня у Раков день может быть связан с успехами в учебе и профессиональной деятельности. В плане учебы наиболее удачное время для прохождения тестирования и производственной практики на реальном производстве. Вы сможете подтвердить свой высокий профессиональный уровень. Также это хороший день для делового партнерского сотрудничества.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется делать ставку на улучшение отношений с коллегами. Даже если с кем-то из коллег вы находились в последнее время в крайне напряженных отношениях, тем не менее, это не помешает вам найти пути к примирению. Этот день может быть отмечен успешным освоением тонкостей работы с имеющейся в вашем распоряжении техники.
Дева
Сегодня Девам, возможно, удастся добиться многого в деле совершенствования стиля и методов работы. Не бойтесь экспериментировать, тестируя новые подходы. Ваша сила сейчас — в творческом подходе к любому делу и умению находить точки для усовершенствования технологических процессов. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет свободный график работы и кто сам решает, когда и что ему делать.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют руководствоваться девизом: «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Ставьте перед собой серьезные задачи на этот день с тем расчетом, чтобы успеть сегодня непременно завершить начатые дела. При необходимости можно задержаться подольше на рабочем месте. В конце дня вы можете сами удивиться, сколь много успели сделать.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов интеллект может быть особенно активным и восприимчивым. Это может способствовать умственному труду. Кроме того, вы сможете легко находить контакт с другими людьми, что положительно отразится на расширении и укреплении деловых связей. Особенно успешно поработают офисные служащие, торговцы, консультанты и водители транспорта.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, возможно, удастся приумножить свои материальные ресурсы. И главный источник этому — окружающие вас люди. Только за счет включения других людей в сферу своих экономических интересов вы можете получить прибавку к доходам и сможете успешнее решать свои профессиональные задачи. Может ускориться информационный и товарно-денежный обмен.
Козерог
Сегодня Козероги, возможно, будут отдавать себе отчет относительно последствий тех или иных своих инициатив. Вы сможете просчитать свои поступки на несколько шагов вперед. Для вас будет характерен чисто практический подход, и успех дня может оцениваться тем, сколько денег вам удастся заработать. Такая ориентация на материальные ценности позволит добиться успеха в карьере и профессии.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, предстоит работать в условиях, связанных с ограничивающими влияниями. Однако вы можете проявить гибкость и обойти эти ограничения. Проблемы могут быть связаны с ослаблением уровня энергетики и снижением уровня работоспособности. Старайтесь подходить к делам более углубленно, пытайтесь докопаться до причин тех или иных проблем.
Рыбы
Сегодня у Рыб может появиться возможность вырваться из круга ограничивающих обстоятельств и начать действовать в свободном режиме. Если раньше вы чувствовали, что вам не хватает свободы рук для проявления своих профессиональных способностей, то сейчас такая возможность может быть вам предоставлена. Например, может истечь срок действия договора, ограничивающего вашу активность.