Составляем план работ на день — финансовый гороскоп на 18 марта

Читатели могут использовать гороскоп для лучшего понимания своего эмоционального и энергетического состояния в соответствии с астрологическими факторами.
Овен
Сегодня у Овнов авторитет и деловая репутация могут заметно укрепиться в профессиональной среде. Возможно, вам потребуется применить свои знания на более глубоком уровне, чем это обычно бывает, и вы сумеете прекрасно справиться с поставленной задачей. Используйте этот день для личностного развития и обмена опытом с коллегами из других стран и регионов.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться благоприятное время для согласования с членами семьи и родственниками вопросов, связанных с наследством. Это удачный день для оформления документов на наследование, а также для подписания договора на страхование недвижимого имущества. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, удастся значительно укрепить и расширить свои деловые связи. Все сложные вопросы в отношениях с деловыми партнерами и клиентами можно спокойно урегулировать в ходе заинтересованного диалога. Это один из лучших дней у тех, кто связан с консультациями, торговлей. Успешно могут пойти переговоры. Удачно могут проходить короткие деловые поездки.
Рак
Сегодня у Раков уровень работоспособности может возрасти. Вы сможете в течение длительного времени выдерживать высокие физические нагрузки. Рост производительности труда во многом может быть обеспечен не только за счет интенсификации, но и за счет конструктивного сотрудничества с коллегами и подчиненными.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют прежде всего полагаться на себя. Вы можете добиться успеха в тех делах, которые происходят по вашей личной инициативе и требуют проявления творчества. Вы способны неплохо сориентироваться в незнакомой ситуации. Можно пробовать себя в новом деле. Не сомневайтесь в успехе, действуйте смело и решительно. В этом случае ваши инициативы найдут понимание и поддержку.
Дева
Сегодня Дев день располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Очень важно создать вокруг себя соответствующие условия. Удачно поработают все те, кто имеет несколько источников дохода помимо основной работы. Вам могут предложить временную подработку на полставки или попросят выйти поработать во внеурочное время на подмену заболевшего коллеги.
Весы
Сегодня Весы могут проявить удивительную сообразительность в решении сложных вопросов, связанных с коллективным сотрудничеством. Вы сможете очень хорошо улавливать общие настроения в коллективе и найдете, что предложить ему для улучшения работы. Поэтому работа в составе небольшого коллектива, группы может пойти быстрым темпом и вы сможете решить свои вопросы.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, ориентированных на карьерный рост, этот день может сложиться продуктивно. Рекомендуется отдавать предпочтение тем делам, которыми вы занимались в течение длительного времени и которые являются вашей стратегической целью. Только те, кто умеет последовательно добиваться своей цели, сумеют сегодня пожать плоды усилий.
Стрелец
Сегодня Стрельцам оптимизм и уверенность в себе помогут преуспеть в любых делах. Рекомендуется ставить перед собой масштабные задачи и не сомневаться в успехе начинаний. Хорошо проявят себя бизнесмены, ориентированные на расширение географии бизнеса. Вокруг вас может возникнуть благоприятное информационное поле и невозможное станет возможным.
Козерог
Сегодня Козерогам, которые имеют возможность получать доход от частной и любой иной подработки, день больше подойдет. Успешно пойдет работа с ненормированным рабочим днем, когда не требуется строго придерживаться графика. У бизнесменов это хорошее время для инвестиций. При наличии свободных денег используйте этот день для досрочного погашения кредитов.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, будет выгоднее действовать открыто и активно сотрудничать с деловыми партнерами — в этом случае вы можете пользоваться большим доверием. Если вы организуете встречу с основным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более дружеским и прочным.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут находиться в прекрасной физической форме, что позволит существенно повысить уровень работоспособности. В трудовом коллективе ваши инициативы могут найти одобрение и поддержку. Начальство также может быть склонно советоваться и прислушиваться к вашему мнению. Если вы заранее составите план работ, то этот день может сложиться еще более удачно.