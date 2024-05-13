Распахиваем душу — гороскоп на 14 мая

13 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве добавит творческой энергии, делового энтузиазма и игрового азарта, побудит к демонстрации чувств, талантов и успехов, к развлечениям или расточительности.

Фото: rambler