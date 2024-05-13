Распахиваем душу — гороскоп на 14 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что возможна склонность к самолюбованию и показным внешним эффектам. День хорош для занятий спортом, рекламных акций, эпатажных шоу, вечеринок, модных мероприятий. Могут привлечь внимание «звездные» персоны, эксклюзивные образы, современные произведения искусства, престижные места, необычные увлечения, подарки, призы и сюрпризы. Хороший день для работы с фото- и видеоматериалами. Важно обеспечить игровое пространство детям.
Овен
Сегодня в Овнах день поддержит энергию и творческую искру. Его первая половина больше подходит для игр, занятий спортом, активным хобби или креативной частью бизнеса, а вторая — для развлечений, свиданий и культурного досуга. Подходящие сутки для работы с фото- и видеоматериалами, дошлифовки плодов литературного творчества, интенсивного вовлечения в жизнь детей. Не исключены дополнительные расходы.
Телец
Сегодня Тельцов день может побудить к повышенной эмоциональности и щедрости, усилить их интерес к праздникам, творчеству, любви, развлечениям, добавить им гурманства и эстетства. Двери их дома будут открыты для любимых, детей, друзей, дорогих почетных гостей. Многие Тельцы будут неравнодушны к славе, престижу, похвале, вниманию, мероприятия на широкую ногу могут быть для них свидетельством успеха.
Близнецы
Сегодня у Близнецов обстановка вокруг побуждает к позитивному восприятию ситуации и активном образу жизни, вносит в их жизнь больше ярких красок, элементов игры, творчества, веселья или романтики. В хорошем настроении бодрее пойдет любое дело, удастся найти время и для работы, и для развлечений. Звезды советуют не тянуть с завершением важного разговора, не откладывать целевую короткую поездку.
Рак
Сегодня у Раков день может изменить бюджет или их финансовые планы. Он способен принести подарок, заработок, творческий гонорар, удачную находку, выигрыш или приятный сюрприз, но также побудить к внеплановым тратам: приобретению экстравагантных модных новинок, дополнительным расходам на нужды детей, отдых или развлечения, взносам в коллективные проекты, вложениям в расширение бизнеса или в будущее.
Лев
Сегодня для Львов это важный и не совсем обычный день. Он может стать для них пиком успеха или апофеозом исполнения желаний, принести им незабываемый миг в любви или творческой карьере, ознаменоваться неожиданным и щедрым даром. Многие Львы попадут в центр внимания, получат приз, переживут момент приятного волнения. Подходящий момент для особого мероприятия с неформальным оттенком, праздника, торжества.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют отложить рутинные хлопоты и повременить с дальнейшими начинаниями. День подходит для активного отдыха, развлечений, романтики и свободного творчества. Если дела не ждут, лучше заняться их креативной или рекламной частью. Мысли и новости этих суток помогут положить конец полосе напряженных раздумий, сравнений, колебаний или определенному стилю контактов с людьми.
Весы
Сегодня Весов может манить атмосфера свободы, неформального общения, веселья, дружбы, любви, авантюр или творчества. День хорош для вечеринок, свиданий и развлечений, но он также помогает развитию творческого партнерства и делового сотрудничества (особенно при наличии общего хобби). Возможны взносы в личный или коллективный экспериментальный проект. Может появиться шанс отдохнуть за чужой счет.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов есть шанс продвинуться на пути к цели, проявив креативный подход и ловкость. Даже в условиях сильной конкуренции не стоит отказываться от возможности дать рекламу своим навыкам и талантам, продемонстрировать нужным людям свое мастерство, инструментальную или клиентскую базу. Не исключено, что таким образом будет сделан шаг к личной карьере, получению работы или нужных услуг.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день напоминает, что их базовая «огненная» природа побуждает их быть оптимистами и открывателями новых горизонтов. События этих суток способны добавить им авантюрного позитивного настроя, стать для них источником творческого вдохновения или дополнительной мотивации. Не унывайте, если реализация некоторых идей покажется вам сложной: вскоре появятся друзья, ученики или сподвижники.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что возрастает тяга к удовольствиям, развлечениям и экспериментам, а они могут быть финансово и энергетически затратными. И для реализации своих собственных капризов, и для исполнения чужих желаний потребуются силы и средства. Лучше не забывать об этом, отправляясь на мероприятие, балуя детей, планируя свидание, втягиваясь в игру, работу или творческий процесс.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют использовать возможности для делового и творческого сотрудничества, не отказываться от романтических и развлекательных мероприятий, от шанса сделать шаг к известности и популярности, но рекомендуют знать меру в демонстрации своей оригинальности (нестандартных взглядов, экстравагантных вкусов). В этот день желательно избегать столкновения самолюбий и амбиций.
Рыбы
Сегодня Рыбам ситуации не сулят полного комфорта и гармонии, даже если вокруг царит атмосфера отдыха, веселья, игры и праздника. Многим Рыбам придется работать и творить одновременно, сочетая креатив и рутину. Мотивировать может перспектива дополнительного заработка или надежда сделать покупку. Также побудить к активности и изобретательности сегодня может забота о здоровье или любовь к детям.