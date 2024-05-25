Импровизируем больше — гороскоп на 26 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что это день практичных мыслей, полезных новостей и целевого общения, но он также способен принести спешку и суету, создать противоречивую острую ситуацию, толкнуть на риск или на ловкий маневр ради скорейшего достижения цели. Гармоничный аспект Луны к Меркурию поможет проводить совещания на финансовые и другие практические темы, работать с документами, планами и отчетами, но лишь пока нет помех или срочных дел. Глобальный фон этих суток определит ингрессия Юпитера в знак Близнецов, сулящая немало приятных новых возможностей.
Овен
Сегодня у Овнов не всегда есть время наслаждаться приятными новыми тенденциями в своем окружении, так как часть их энергии отнимают насущные дела. На первое место может выйти карьера, профессиональный долг, срочная работа, ловкий деловой маневр. Одной из тем дня может стать финансовая новость или совещание на материальные темы. В течение дня возможны противоречия и минуты раздражительности.
Телец
Сегодня Тельцам день поможет окончательно перейти к другому стилю жизни. Примирить с новой действительностью их может материальная выгода (например, щедрый аванс), добрая весть или другой приятный момент. Многим Тельцам поможет природный реализм и практичность, а также дальновидность: подстраиваясь под новые веяния, они и не подумают отречься от самых важных из своих идеалов, планов и ценностей.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют стать чуть серьезнее и практичнее, отвлечься на время от новых приятных реалий своей жизни и обратить внимание на ее потенциально проблемные стороны. День подходит для приватных совещаний и работы с документами, для общения с проверяющей инстанцией, налоговым инспектором, страховым агентом. В критичной ситуации обещает успех быстрый и ловкий маневр с долей риска.
Рак
Сегодня Ракам придется аккуратнее выбирать тактику, если они хотят поддерживать целевое сотрудничество или надеются минимизировать остроту конкуренции. В этот день легко найти общий язык на уровне слов и формальностей, но трудно прийти к слаженности и гармонии на деле. Несмотря на имеющиеся договоренности, при тесном контакте могут вспыхивать ссоры с друзьями, партнерами, коллегами и начальством.
Лев
Сегодня у Львов внимания ждет служебная или иная рутина. Возможно, она заставит отложить приятные планы (гостевой визит, романтическое свидание). Выполнение задач может требовать не только профессионального мастерства, но и ловкости, быстрой реакции, умения «срезать путь» или соединить несоединимое. Возможны совещания, срочные хлопоты, моменты суеты, короткие ссоры в процессе проведения работ.
Дева
Сегодня Дев выручит природный прагматизм и реализм, запас свежих новых знаний или полезных связей. Также им может пригодиться профессионализм, приобретенный в ходе долгих плотных занятий каким-то хобби. Благодаря этому многие Девы будут успешно вести плановые совещания и поддерживать целевые отношения, а в случае необходимости они уверенно пойдут на оправданный рискованный ход.
Весы
Сегодня Весам хочется быть романтиками, гражданами мира или успешными открывателями новых горизонтов, но их внимания может требовать дом, семья, офисная или бытовая рутина, беседа на материально-имущественные или хозяйственные темы. Также на повестку дня могут выйти некоторые неоднозначные аспекты брачных и деловых отношений. Возможны противоречивые ситуации с забавным или конфликтным оттенком.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов обстоятельства вокруг выполняют для них стабилизирующую роль, когда речь идет о поиске полезной информации, о профессиональных контактах или финансовых переговорах. Возможны интересные предложения, совещания в полуформальной обстановке. Добавить напряженности способны срочные хлопоты и короткие командировки. Возможны забавные или нервирующие приключения на работе и в дороге.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют обращать внимание на материальные аспекты ситуации. День подходит для изучения финансовых новостей, для обсуждения вопросов оплаты работ и услуг, для составления списка покупок первой необходимости, включая лекарства, продукты и бытовые мелочи. Стоит быть аккуратнее в моменты платежей и сделок, особенно быстрых: не исключены смешные или досадные недоразумения.
Козерог
Сегодня у Козерогов сильные стороны — мышление или общение, работа с документами или информацией. Они легко найдут нужные слова, даже если ограничены в выборе лексики или формата связи. Возможны полезные новости. Напряженная сторона этого дня заключается в нервирующих противоречиях, срочных хлопотах, риске коротких ссор и авралов. В связи с домашним или иным делом может наметиться беспокойная ночь.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют мыслить практичнее, заняться своим бюджетом и бытом. Приятные новшества требуют смены финансовых и житейских приоритетов. Возможно, пора меньше тратить на прежние нужды и больше на отдых, детей, развлечения, личную жизнь. Актуальны совещания в связи с профессиональным доходом, ведением хозяйства, распоряжением ресурсами. Возможны вынужденные хлопоты, доля суеты.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что это подходящий день для профессиональных контактов и общения с официальными инстанциями, а также работы с планами, отчетами и финансовыми документами. Могут вызвать интерес новости, связанные с обустройством домашнего офиса, получением образования, повышением квалификации. От общения и расчетов могут отвлекать моменты деловой или житейской суеты, недоразумения.