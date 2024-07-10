Энергия будет разрывать изнутри – гороскоп на 11 июля

10 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня в приоритете работа, здоровье, получение помощи и услуг, рутинная часть бизнеса, хозяйственные хлопоты, практические тренинги.

Фото: rambler