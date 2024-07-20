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Придется вложить все силы – финансовый гороскоп на 21 июля

20 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

В этот выходной нам стоит хорошенько поработать.

Придется вложить все силы – финансовый гороскоп на 21 июля
Фото: Image by freepik
Гороскоп помогает читателям подготовиться к предстоящему дню и принять обоснованные решения, учитывая астрологические влияния.

Овен

Сегодня Овнам, которые в своем бизнесе опираются на поддержку родственников и семьи, рекомендуется проявить повышенную ответственность при выполнении своих обязательств. Старайтесь согласовывать принятие важных решений с мнением членов семьи. Во второй половине дня трудовом коллективе может сложиться неблагоприятная психологическая атмосфера.

Телец

Сегодня Тельцам, возможно, не стоит рассчитывать на надежность и поддержку со стороны друзей. Не рекомендуется совершать короткие поездки и заводить новые деловые связи. В целом это время может быть связано с неприятностями при использовании недостоверной информации. В конце дня могут возникнуть сложности при работе в составе группы единомышленников.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют по мере возможности максимально дистанцироваться от начальства. Дело в том, что начальство может быть настроено к вам критически. Поэтому не рекомендуется заниматься вопросами продвижения карьеры. Что бы вы ни делали, но в течение дня будете ощущать некий тормоз, который мешает вашему движению вперед.

Рак

Сегодня Раков могут пытаться отвлечь от работы телефонными звонками и предложениями деловой встречи. Не теряйте время понапрасну и откажитесь от любых новых контактов с незнакомыми людьми. Больше всего этот день может затронуть своим негативным влиянием тех, кто имеет отношение к торговле, транспорту, социальным службам, консультациям.

Лев

Сегодня Львам звезды настоятельно рекомендуют не вступать в контакты с представителями теневого бизнеса. От сомнительных и незаконных финансовых сделок откажитесь вне зависимости от того, насколько они выгодными покажутся вам вначале. Старайтесь своевременно оплачивать счета. Может повыситься вероятность проверок и обвинений со стороны правоохранительных органов.

Дева

Сегодня Девам звезды не советуют обсуждать принципиальные вопросы с деловыми партнерами. В это время может усилиться вероятность разногласий, когда вместо совместной работы вы будете вынуждены проводить время в спорах. При работе в составе группы также нет ясности и взаимопонимания. Во второй половине дня вашему партнеру может понадобиться помощь.

Весы

Сегодня у Весов может складываться эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. Неопределенная позиция со стороны руководства может только усилить напряжение. Особенно это может затронуть распределение обязанностей между сотрудниками. В конце рабочего дня усиливается невнимательность, вы можете начать допускать ошибки.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов творческих профессий середина дня может быть отмечена множеством мелких неурядиц. Некоторые направления в бизнесе могут приводить к неприятностям. Особенно это относится к тем, кто связан с рекламным и туристическим бизнесом, индустрией развлечений, моды, шоу-бизнеса, торговлей антиквариатом и ювелирными украшениями. Старайтесь не откладывать текущие дела.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не рекомендуют заниматься регистрацией документов, имеющих отношение к недвижимости. Нежелательно собирать и подготавливать пакет документов для того, чтобы открыть фирму или акционерное общество. То же самое относится к ипотечному кредитованию и к открытию кредитной линии в банке. В семейном бизнесе в конце рабочего дня усилятся разногласия.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют проявить повышенную осмотрительность при установлении новых деловых контактов. Есть риск знакомства с нечестными людьми. Вас могут обмануть при заключении посреднических и торгово-закупочных сделок. Обязательно проверяйте и перепроверяйте поступающую вам информацию. Спешка в делах и нетерпение могут спровоцировать конфликт.

Водолей

Сегодня Водолеи могут поссориться с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Причиной может стать вопрос о справедливом распределении работы между сотрудниками в сравнении с уровнем зарплаты каждого. Однако ссора может отнять у вас много рабочего времени, которое вы могли бы потратить с большей пользой. Во второй половине дня может остро встанет вопрос нехватке денег.

Рыбы

Сегодня Рыбам, которые в своей профессии имеют отношение к творчеству и искусству, может быть сложно собраться с мыслями и приступить к продуктивной работе. Творческие замыслы не всегда поддаются четкому осознанию и оформлению. Отчасти это время можно обозначить как творческий кризис. Чем меньше инициативы вы проявите, тем меньше может быть ущерба.
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