Открываем душу близкому – любовный гороскоп на 1 августа

Сегодня нам стоит рассказать второй половинке свои тайны.

Этот гороскоп поможет вам понять, на что обратить внимание, чтобы максимально продуктивно провести день и сохранить гармонию в отношениях с окружающими.

Овен

Сегодня у Овнов настроение может оказаться не слишком романтичным, даже если их любовная история находится в разгаре. Яркие краски и внешние эффекты, сопровождающие роман, могут на время померкнуть, а креативные идеи споткнуться о мелкие практические детали. Возможно, захочется остаться дома.

Телец

Сегодня Тельцы получат возможность поговорить с любимым человеком в нужном им тоне. Эмоции этого дня комфортны и не мешают формулировать мысли, а обстановка становится спокойнее за счет снижения уровня внешней суеты. В такой атмосфере станет намного легче беседовать и о пустяках, и о важных вещах.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут стать чуть менее инициативными и предприимчивыми в своих любовных делах, но это не будет означать, что их чувства угасли и остыли. Скорее всего, их внимание вынужденно отвлекут какие-то насущные житейские заботы, и усмирить свой темперамент им придется именно из-за них.

Рак

Сегодня Ракам не стоит молчать о своих чувствах и скрывать от партнера свои мысли. Этот день помогает найти подходяшие слова и выбрать удачное время для разговора, даже если к общению есть много помех - достаточно лишь отрешиться на мгновение от внешней суеты и послушать свой внутренний голос.

Лев

Сегодня Львы продолжают выглядеть очень романтично и беспечно внешне, но их мысли могут вертеться вокруг бытовых тем и связанных с ними мелких деталей. Не исключено, что это скажется на манере их речи и лирическая беседа с объектом симпатий иногда будет сворачивать в житейское русло.

Дева

Сегодня Девы нуждаются в доверительном общении с любимым человеком и лишать себя такой возможности им не стоит. Но лучше воздержаться от чрезмерно пылких категоричных высказываний и смелых обещаний: чувства многих Дев сейчас неустойчивы и (или) плохо осознаваемы, подходят к моменту трансформации.

Весы

Сегодня Весы могут стать чувствительнее к отдельным сторонам личных отношений или к нюансам окружающей обстановки. Это хороший день для доверительного разговора, но не во всех случаях: если роман пока на стадии флирта или переписки, от упоминания прозаических житейских деталей лучше воздержаться.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут верить и новостям извне, и своему собственному чутью. Азарт любовной игры и ослепленность эмоциями уравновесит тонкая интуиция или наблюдательность. Если роман развивается в неподходящем направлении или заходит в тупик, Скорпионы непременно это почувствуют.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды намекают, что в общении с любимым человеком не помешает удвоить осмотрительность, осторожнее выбирать тон и тему. Вербальный контакт важен, но должен сопровождаться деликатностью. Не лучший момент для смелой инициативы и для свидания-праздника, устроенного на широкую ногу.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что любимому человеку необходим не столько зажигательный флирт или волнующий дух приключений, сколько элемент доверительного общения. Не стоит обрывать его, если он надумает в чем-то признаться, или отвергать попытки объяснений с его стороны в случае ссоры.

Водолей

Сегодня Водолеев обстоятельства вынуждают замедлить осуществление планов в личной жизни, приостановить активные маневры и поразмыслить над какими-то деталями. На те или иные мысли их может навести поведение любимого человека, но иногда причиной будут их собственные ощущения или наблюдения.

Рыбы