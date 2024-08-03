Тонем в мире фантазий – гороскоп на 4 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что он может побудить к самопрезентации, к попытке раскрыть личный талант или развить творческие задатки ребенка. Близкое Новолуние приглашает подвести итог отпуска или романа, помогает (если необходимо) отбросить несостоятельные образы или отпустить отгоревшие чувства. Что касается планов на ближайшие недели, в них стоит учитывать неясность некоторых деталей. В частности, лучше не спешить с выбором питания и лекарств, устройством на работу.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют извлекать пользу из бонусов обстановки как можно раньше – особенно, если у них намечена поездка, деловая акция, интенсивная тренировка или иной энергозатратный маневр. Этот день станет вехой для Овнов, занятых спортом, творческой самореализацией или развитием своего бизнеса, активно вовлеченных в дела своих детей или заинтригованных дальнейшей судьбой своего романа.
Телец
Сегодня для Тельцов день может ознаменоваться важным моментом в их доме или в семье, в творческой биографии или в любви. Ключевую роль может сыграть их личное решение или позиция другого значимого лица, например, ребенка или одного из родителей. Стоит учесть, что многие детали (особенно виды на отпуск, новые нюансы в личной жизни и в делах детей) нуждаются в дополнительном обсуждении и осмыслении.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют искать применение своей энергии с утра. Общий фон этого дня позволяет сохранить курс на творчество, деловой энтузиазм, игры и приключения, но с каждым часом может снижаться запас сил или сужаться число возможностей. Выиграют Близнецы, рядом с которыми есть верный друг и соратник. Стоит обратить внимание на домашние дела: возможно, в них появляются новые нюансы.
Рак
Сегодня для Раков день может стать важным, если их интересует материальная сторона момента. Например, их волнует состояние бюджета, целевое приобретение, доход от творчества, оплата отпуска, долгов или нужд детей. События этого дня намекают на мелкие перемены, но не обещают быстрого решения. Вероятно, еще потребуются уточнения насчет покупки, подарка, кредита, общения с покупателем или продавцом.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что этот день важен для их самоосознания, причем не только на глобальном уровне. Может требоваться переоценка чувств или образа, уточнение личного бюджета или стиля питания. Потребность привлекать к себе взгляды может соседствовать с интуитивной потребностью в уединении. Стоит дальновиднее выбирать себе имидж, если это день вашей самопрезентации с прицелом на будущее.
Дева
Сегодня для Дев этот день важен, если они хотят разобраться в себе: в своей роли, потребностях, мыслях, симпатиях и эмоциях. Не помешает обратить внимание на свое самочувствие, а также на свои скрытые таланты и подавленные личные амбиции. Не все ответы сейчас лежат на поверхности и находятся сразу – для прояснения многих вопросов требуется время, серия дополнительных бесед, размышлений или исследований.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют подводить итоги недавних событий и не бояться заглянуть в будущее: даже если пока неясны его детали, можно уловить общие позитивные тенденции. Временный уход в тень (например, для поправки здоровья) не отменяет хороших перспектив. Этот день помогает выбрать образ или ориентир на будущее, закрепить отношения с другом, партнером, ребенком, учителем, единомышленником.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов события дня способны повлиять на цель или на способ ее достижения. Они усиливают их творческие, профессиональные, родительские, любовные и иные амбиции. Для них может стать ориентиром некая роль или образ, личная позиция начальника, партнера, соперника, ребенка или любимого человека. Пора обратить внимание на детали: возможно, для продвижения к цели выбраны не самые удачные пути.
Стрелец
Сегодня Стрельцам события дня указывают путь к успеху, самореализации или духовному росту – либо подтверждают, что они уже нашли этот путь и с него им не стоит сворачивать. Особое значение для представителей этого знака может приобрести персона партнера-иностранца, далекого друга, учителя или образца для подражания. Однако ситуация не стоит на месте, ее акценты меняются и важно их не пропускать.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не торопить события, поддаваясь азарту игры, эмоциям страсти или порыву спонтанного творчества. И в мелких, и в глобальных вопросах сейчас лучше повременить – в зависимости от нюансов, выдержав один день или несколько недель. Стоит дать себе время на проверку информации, прояснение всех деталей и оценку рисков, на уточнение реальной пользы от креативной идеи.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют слишком явно продвигать свои интересы. Важным ориентиром сегодня остается поведение отдельных людей, личность и мнение которых имеют значение и с которыми хочется сохранять отношения. Это может быть партнер, конкурент или близкий человек, с самолюбием и нуждами которого необходимо считаться. Возможно, такой человек вынашивает вопросы и вскоре их задаст.
Рыбы
Сегодня для Рыб может решаться вопрос о работе, здоровье, услугах, помощнике, питомце или о детских нуждах. Могут быть затронуты темы рутинного труда или тонкости творчества. Не все нюансы будут ясны, для уточнения некоторых деталей придется провести переговоры или исследования. Даже если ситуация кажется понятной, звезды советуют не торопиться с заключением соглашений и подписанием документов.