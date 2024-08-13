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Ищем яркие впечатления – гороскоп на 14 августа

13 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

10-11 лунные сутки. Сегодня калейдоскоп событий не даст скучать.

Ищем яркие впечатления – гороскоп на 14 августа
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Стрельце будет манить к путешествию, приключению, рискованной авантюре. Пробуксовки и споры лишь подогреют деловой или спортивный азарт. Ожидаются срочные дела, разъезды. Возможны дорожные и иные инциденты из-за импульсивности, лихачества или плохой подготовки. Вероятна гиперактивность питомцев. Могут обостриться разногласия с попутчиками, приезжими, иностранцами. Побочный эффект дня – встречи из прошлого, возвраты к былым маршрутам или интересам. Хорошо тренировать ловкость, гибкость, маневренность, навыки общения, вождения, ориентирования.

Овен

Сегодня Овнам дорожные и другие приключения способны основательно потрепать нервы, но вряд ли окончательно выбьют их из колеи. Большинство представителей знака будет ловко выруливать на крутых поворотах благодаря своей находчивости, а иногда и везению. Помимо досадных помех, эти сутки принесут им интересные впечатления, послужат расширению их кругозора, наработке навыков общения или вождения.

Телец

Сегодня Тельцов звезды предупреждают, что любая активность связана для них с какими-то беспокойствами и авантюрами, а иногда и рисками, ущербом. Единственный способ избежать суеты и лишней траты ресурсов – оставаться в стороне от событий. Но если срочные дела вынудят включиться в поток, не стоит расстраиваться: побочным эффектом приключений будет полезный тренинг или дополнительная информация.

Близнецы

Сегодня Близнецам обстановка не позволит заскучать. Это информативный и динамичный день, способный оживить не только гармоничные, но и сложные стороны их отношений с людьми. Может быть дан импульс к полемике, состязанию, деловой конкуренции, возврату к какой-то спорной теме. Возрастет вероятность семейных и любовных ссор, а также разногласий с иностранцами (в чужих краях – с местными жителями).

Рак

Сегодня Раков закружит поток повседневной суеты. Ситуации дня могут потребовать разъездов и оперативной связи, стать тренировкой на ловкость и гибкость. Возможно, к решению срочных задач придется привлечь старые контакты и прежние знания. С практической точки зрения, это не самый удачный день, не стоит выбирать его для важной командировки, устройства на работу, обращения в сервисы и медучреждения.

Лев

Сегодня для Львов атмосфера суток позитивна. Несмотря на возможные разногласия и неувязки, им может понравиться общий дух юмора и приключений, динамичная информативная обстановка, возможность сделать открытие или вернуться к каким-то элементам прошлого. Не стоит выбирать этот день для важных деловых акций и спокойных личных встреч, он больше подходит для активного отдыха: туризма, занятий спортом.

Дева

Сегодня Девам стоит помнить, что это напряженный день, чреватый для них цепочкой осложнений. Как минимум, он сулит переутомление или беспокойство. В некоторых ситуациях можно рискнуть, повести себя легкомысленно или авантюрно, но лучше не испытывать судьбу, если речь идет о стратегической цели или фундаментальной основе существования (жилье, главном деле жизни, истинных ценностях, дорогих отношениях).

Весы

Сегодня Весам стоит помнить, что обстановка неспокойна и в любой момент может повернуться к ним напряженной стороной. Есть смысл сократить число дел, поездок и контактов, особенно, при недомогании. В случае срочных хлопот звезды советуют учитывать риск дорожных приключений, осложнений при взаимодействии с иностранцами, проблем с попутчиками, транспортом, техобслуживанием, информацией или связью.

Скорпион

Сегодня Скорпионам непросто вести любые дела, но особенно богатым на приключения может оказаться взаимодействие с иностранцами. Звезды советуют не ввязываться в лишние авантюры и быть «аккуратнее на поворотах»: в эти сутки легко увлечься, потерять чувство меры, оказаться на грани, потерпеть убыток. В то же время, этот день способен дать полезный опыт и важный урок через волнение, риск и кризис.

Стрелец

Сегодня Стрельцов события дня держат в напряжении, заставляют острее реагировать на вызовы словом и действием. Может активизироваться конкуренция, разгореться полемика, состояться важный раунд игры. Природный «спортивный азарт» может и принести успех, и толкнуть на превышение полномочий. В стратегических сферах стоит думать о последствиях, например, о риске скандала или разлада с нужными людьми.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что день чреват для них переутомлением, путаницей и обострением недомоганий. Полное отсутствие движения и занятий сегодня не рекомендуется, но лучше, если нагрузки будут строго дозированы. Если возникло срочное дело, не помешает сразу определить рамки необходимой активности: они станут барьером, защищающим от переработок, технических неувязок и лишних стрессов.

Водолей

Сегодня Водолеев события дня могут заставить поволноваться, но также и взбодриться, отвлечься от проблем, позитивнее взглянуть в будущее. Самое время отдать дань активному увлечению, например, связанному со спортом или туризмом: оно поможет не только «перезагрузиться», но и найти кого-то из старых друзей. Также день неплох для развития бизнеса, если динамика в нем сейчас важнее возможных рисков.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды не советуют игнорировать возможные риски: стоит учитывать их, даже если ситуация выглядит благоприятной. Не лучшей тактикой будет рассчитывать на счастливый случай, а также равняться на более ловких и удачливых людей. Там, где нельзя воздержаться от действий, необходима подстраховка. Стоит тщательнее просчитывать алгоритмы любых работ, избегать авантюризма и импульсивности.
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