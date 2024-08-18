Ищем гармонию во всем – гороскоп на 19 августа

18 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее поддержит командный дух и интерес к коллективным делам.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что возможен повышенный интерес к изобретениям, электронике, средствам коммуникаций, компьютерам и программному обеспечению. Пик энергии и везения придется на первую половину дня, именно в это время бодрее пойдут все энергоемкие работы. Полнолуние с участием Меркурия добавит общительности. Фоном дня станут оживленные дискуссии на актуальные темы. Внимание может привлечь новость или чье-то заявление. Могут активно обсуждаться по горячим следам плоды усилий. Ход полемики будет непредсказуемым, а итог не окончательным. Овен Сегодня Овнам звезды рекомендуют не откладывать на вечер нужные дела, разъезды и контакты, так как максимум энергии и предприимчивости ожидается в первой половине дня. Приоритет лучше отдать работе на будущее, внедрению прогрессивных новшеств и развитию коллективных проектов. Вечером на первый план может выйти общение, вероятна оживленная захватывающая дискуссия по поводу всего происходящего. Телец Сегодня Тельцам ситуации вряд ли позволят расслабиться. Если накануне они были втянуты в какие-то дела или приключения, им придется быть в тонусе до их окончания. Тельцов, которым вчера удалось остаться в стороне от бурных событий, сегодня может ждать сюрприз: им станет ясно, что положение дел касается и их тоже. Мероприятия и совещания дня могут закончиться неожиданно. Возможна важная новость. Близнецы Сегодня Близнецам круто: удача остается на их стороне, особенно в первой половине суток. Чем шире их запросы и выше амбиции, тем больше у них поводов использовать ее максимально активно. Это подходящее время для путешествий, приключений, тренировок, марш-бросков, острой полемики на актуальные темы, интенсивного развития бизнеса за рубежом. Вечером лучше сбавить темп и целиком переключиться в режим общения. Рак Сегодня Ракам звезды советуют не терять связь с коллективом, следить за событиями в своей группе или социуме в целом. В течение дня могут обсуждаться злободневные темы, связанные с важными новшествами, экспериментами или общей безопасностью. Начинания в эти сутки нежелательны, но и полная пассивность не всегда уместна. Не стоит сидеть сложа руки в критичной ситуации, когда требуются срочные меры. Лев Сегодня Львы играют заметную роль в коллективных проектах и в горячих дискуссиях. Может иметь значение их ответное мнение, личное присутствие, моральный или технический вклад в общее дело. Многим Львам, особенно рожденным в середине августа, предстоит полемика. Стоит помнить в ней об азах дипломатии: то, что простится сейчас, может негативно отразиться на нужных отношениях и репутации в будущем. Дева Сегодня Девам звезды советуют сохранять фокус внимания на деле – особенно, если ведутся важные обновления, имеет место аврал или нештатная ситуация. Вплоть до ночи стоит иметь в виду вероятность сюрпризов, особенно в связи со здоровьем и в ходе производственных работ. Может требоваться постоянная связь с нужными людьми, вынужденное креативное мышление или внеурочное совещание в необычном стиле. Весы Сегодня Весам важно не отказываться от общения, поддерживать контакты со своими друзьями, детьми, соратниками по увлечению. Не стоит откладывать на завтра интересные беседы, участие в дискуссиях. Также рекомендуется следить за новостями, быть в курсе социальных событий и творческих трендов. Весы, отрезанные от мира в связи с болезнью или иным обстоятельством, таким образом смогут победить скуку. Скорпион Сегодня Скорпионам не стоит оставлять без внимания контакты и новости. Для них может иметь особое значение резонансная новость, семейное совещание, родительский или дружеский разговор. Возможны важные известия о жилье или о нуждах детей. Для Скорпионов, строящих карьеру в творческой или другой области, окажутся информативными отзывы на их работы, личные контакты с заказчиками или руководством. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не откладывать важные разговоры и встречи, поспешить выразить свое личное мнение или услышать мнение авторитетных для себя лиц. Полезно следить за идущими вокруг разговорами и новостями издалека, за программными обновлениями. Не стоит медлить до вечера, если в планах напряженная дискуссия с элементами спора, конкретная совместная акция или целевая командировка. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют продолжать работу над обновлениями, или убедиться, что в этом направлении есть успехи. Стоит помнить, что пока рано говорить об окончательном результате: могут ждать доработки идеи, задерживаться известия, некоторые процессы могут все еще находиться в стадии эксперимента. Лучше не спешить со сдачей работ, выбором средств связи, важными покупками и сделками. Водолей Сегодня Водолеям день способен преподнести сюрприз извне, но их собственное настроение и поведение тоже не всегда будет ровным, например, они могут отреагировать непредсказуемо на чужие речи. Темой дня для многих Водолеев станет диалог со значимым для них человеком (не исключено, что они спровоцируют его сами). Им придется прислушаться к словам собеседника, даже если они окажутся неожиданными. Рыбы Сегодня для Рыб может представить интерес общение с друзьями, изучение новостей или поиск дополнительных данных из неформальных независимых источников. Особое внимание при этом могут привлечь темы, связанные с выполнением сложных технических работ, средствами связи, компьютерными обеспечением и поддержкой здоровья. Также могут интересовать резонансные события и нюансы социальных контактов.