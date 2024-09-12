Придерживаемся ценностей – любовный гороскоп на 13 сентября

Гороскоп на 13 сентября предлагает советы и предсказания для всех знаков зодиака.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что день создает предпосылки для ссоры. Он способен оживить негативные сценарии прошлого, которые снова коварно дадут о себе знать в давнем союзе или начнут неожиданно проявляться в новом. Риск разногласий возрастет при жизни под одной крышей или ведении общего бизнеса.
Телец
Сегодня Тельцам не грозят большие проблемы, но их могут ждать отдельные неоднозначные забавные моменты, порой задевающие за живое. В такие минуты им пригодится чувство юмора и умение не драматизировать мелочи. Хорошо, если ту же психологическую устойчивость продемонстрирует партнер.
Близнецы
Сегодня Близнецам день может приготовить те или иные двойственные ситуации в любовных отношениях. Неоднозначность событий породит неоднозначность реакций: возможны минуты веселья, раздражения или сомнений. Поскольку не все сценарии дня предсказуемы в деталях, полезно иметь небольшой запасной план.
Рак
Сегодня Ракам важно помнить, что легко внести в любовные отношения напряженность – в том числе оживить неприятные сценарии прошлого, порожденные взаимными обидами, ревностью или разницей вкусов. Формально, такие поводы будет создавать партнер, но провоцировать на это его нередко будут сами Раки.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что гладкой реализации их личных планов могут помешать обстоятельства. Особая осторожность требуется Львам, вовлеченным в роман с коллегой, подчиненным или помощником: не исключено, что сложные рабочие моменты начнут влиять на романтическую составляющую отношений.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с двойственной ситуацией в своей личной жизни, получить неоднозначную отдачу от своих слов или действий. Не исключено, что их попробуют вовлечь в игру или в коварный план запоздалой мести. Звезды советуют быть осторожнее, прикасаясь к чувствам и сюжетам прошлого.
Весы
Сегодня у Весов над любовными отношениями может начать витать тень былой напряженности, и это вряд ли приведет их в хорошее расположение духа. Даже дружные пары рискуют оказаться в одном шаге от размолвки, вызванной злопамятностью, болью от прежних обид или какими-то другими триггерами раздражения.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют быть внимательнее к подтексту своих романтических отношений и не оставлять без внимания их второй план. Велика вероятность найти погрешности в бэкграунде романа или в его прошлом. Возможно, кто-то таит обиду, плетет коварные интриги или ждет сатисфакции.
Стрелец
Сегодня Стрельцы окажутся в невыгодной для своего романа ситуации. Это день несчастливых случайностей, нежелательных недоразумений, просчетов в выборе. Даже очень хороший план может быть омрачен финансовой или иной накладкой, непредвиденной встречей, неоднозначным малоприятным моментом.
Козерог
Сегодня Козерогов звезды предупреждают о сложном характере этих суток – в том числе о вероятности возврата к отношениям прошлого и связанным с ними негативным эмоциям (обиде, ревности). Возможно, на горизонте вновь появится прежний партнер. Есть риск оказаться в неловкой двойственной ситуации.
Водолей
Сегодня Водолеям сюжеты дня явно или скрыто указывают на их любовные ошибки и могут бить в самые «больные» места, например, напоминать о вытесненной обиде или неизжитой психологической зависимости. Звезды советуют не смешивать любовное прошлое и настоящее, отложить второе и разобраться с первым.
Рыбы
Сегодня Рыбам день не обещает полной уверенности. Они могут не найти ее ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Звезды намекают, что выход из бесконечных качелей сомнений есть: отбросить чужие штампы и навязанные ритуалы, придерживаться в любви своих выстраданных планов и ценностей.