Звезды подогреют эмоции – гороскоп на 17 сентября 2024 года

16 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня близкое Полнолуние склоняет к всплеску эмоций, а сближение Луны и Сатурна вынуждает их контролировать или подавлять.

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Гороскоп на сегодня говорит, что день может напомнить о прошлом, подчеркнуть слабости и уязвимости, высветить пороки и недочеты. Он укажет на погрешности в документах и диагностике болезней, на системные профессиональные заблуждения или духовные иллюзии, на хронические недуги и скрытые психологические зависимости. Может быть затруднен доступ к полной и точной информации, к архивам. В эти сутки лучше избегать начинаний, заниматься работой над ошибками, искать корни проблем и отделять истину от лжи. Овен Сегодня Овны могут попасть в зависимость от неудачного стечения обстоятельств. Трудности этого дня могут быть вызваны нехваткой данных, плохой связью, некачественным сервисом, недоверием и сомнениями, ложными надеждами, духовными иллюзиями, профессиональными заблуждениями, ошибкой прошлого, состоянием здоровья. Также возможны бюрократические неувязки, проблемы с документами и доступом к архивам. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют придерживаться составленных ранее планов, стараться иметь дело с проверенными коллегами и старыми друзьями. В большинстве ситуаций этого дня будет работать «правило черепахи»: медленное и осторожное продвижение знакомым маршрутом в конечном итоге даст более надежный результат, чем попытка схитрить или срезать путь. Важно отбрасывать лишнюю и ложную информацию. Близнецы Сегодня Близнецам лучше не допускать ошибок – особенно, если их ждет собеседование, заполнение документа или контакт с официальной инстанцией. От корректного мышления и поведения может зависеть карьера, жилищная ситуация, решение важного вопроса, характер отношений с родителями, учителями, начальством. Возможна проверка на духовную стойкость, зрелость, реализм или профессиональную компетентность. Рак Сегодня Раки могут рассчитывать на успех даже в условиях плохой связи, бюрократических помех или нехватки точных данных. Главный секрет удачи будет заключаться для них в умении следовать своим идеалам, планам, принципам, профессиональным обязанностям или этическим ориентирам. Позволив людям или обстоятельствам сбить себя с пути и навязать себе ложные ценности, они лишь сами усложнят себе задачу. Лев Сегодня Львам звезды советуют быть реалистами и стараться избавляться от «розовых очков», планируя будущее. В то же время, стоит бороться с излишним пессимизмом: не поддаваться слепо страхам, навеянным аналогиями с прошлым, проверять подозрения, поднимать архивы, искать подтверждающие или опровергающие факты. Это особенно важно, если корректируются планы или идет проверка, например, налоговая. Дева Сегодня Дев звезды предупреждают о затруднениях в общении: те или иные помехи могут иметь место и при попытке диалога с отдельными собеседниками, и при обращении в учреждения. Возрастает вероятность столкнуться с непониманием, дистанцией, молчанием, отказом, паузой, суровой проверкой, отсутствием нужных людей, закрытыми дверями. Это не лучший день для просьб, переговоров и подачи документов. Весы Сегодня Весы – пленники обстоятельств. Многим Весам придется соблюдать тайну, режим или регламент, подстраиваться под чужие нужды. Возможно, придется заняться уточнением данных или проверкой документов, преодолеть бюрокрактические или иные препятствия к отправке в путь, продолжению учебы, прохождению лечения или оформлению на работу. Не исключены ситуации некомпетентности, пропажи, задержки. Скорпион Сегодня Скорпионам день поможет избежать лишней суеты, но он не годится для полного отдыха: в покое могут одолеть неприятные эмоции. Звезды советуют использовать его для плановых работ или углубленных исследований. Подходящий момент для серьезного разговора, который поможет уточнить планы, уменьшить число иллюзий и прояснить детали будущего. Возможен медитативный настрой со склонностью к уединению. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют поставить на первое место домашние дела или семейный долг, но не забывать и о других важных планах в своей жизни, например, профессиональных и карьерных. Возрастает вероятность важного совещания, проверки прав и компетенций. Может вскрыться обман. Возможны неприятности, если не хватает системообразующих знаний или не оформлены должным образом ключевые документы. Козерог Сегодня Козерогам стоит иметь в виду вероятность заминок в пути и в общении. Если на этот день планируются поездки, целевые прогулки и важные контакты, не помешает выделить на них чуть больше времени. В течение дня может плохо идти учеба, исследование, лечение, уточнение данных. Вечером не стоит поддаваться искушению свернуть с пути или добавить в программу новые пункты: лучшее – враг хорошего. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют придерживаться режима разумной экономии, если дело касается денег, вещей или ключевых ресурсов. Это не лучший день для излишеств и спонтанных трат, он больше подходит для контроля, аудита и уточнения данных. Нужна внимательность при проведении расчетов и оформлении финансовых документов. Не помешает проверить на достоверность информацию медицинского характера. Рыбы Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что это не лучший день для собеседований, консультаций и налаживания обратной связи. Мешать диалогу могут не только внешние, но и личные причины: недомогание, неуверенность. Это неудачный момент для контактов с начальством, аудиторией, клиентами, партнерами, представителями учреждений. В обязательных разговорах важно вести себя конструктивно, не говорить лишнего.