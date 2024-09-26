Кто-то может подставить – финансовый гороскоп на 27 сентября

Наш гороскоп расскажет вам, как звезды намерены вмешаться в ваши планы.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют осмотрительнее обращаться с имеющейся в вашем распоряжении техникой и инструментами. Не исключена поломка, требующая дорогостоящего ремонта или покупки замены. Наибольшую проблему может представлять срывы договоренностей и ненадежные деловые связи. Возможны рекламации и претензии заказчиков к качеству вашей работы.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют воздерживаться от решения важных вопросов, влекущих за собой необратимые последствия. Особенно это относится к повседневным плановым делам. Дело в том, что вы можете быть введены в заблуждение и допустить критически важную ошибку, исправить которую может быть нелегко. В конце рабочего дня успеха могут добиться работники сферы услуг.
Близнецы
Сегодня у Близнецов имеется ресурс недвижимой собственности и ей может быть нанесен ущерб. Желательно в это время не проводить ремонтных работ в помещениях. Также пока лучше не сдавать площадь арендаторам. Вместе с тем в конце рабочего дня ситуация улучшается. Вы сможете улучшить условия своего труда. Благоприятное время для подготовки финансового и аналитического отчета.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не заниматься сделками по купле-продаже и обмену недвижимой собственности. Подобные сделки имеют тенденцию к срыву, либо могут быть заключены с финансовыми потерями. Во второй половине дня рекомендуется проявить максимум активности при работе с информацией и поиске новых деловых связей – это наиболее удачное направление деятельности.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют воздержаться от заключения торговых сделок и особенно от покупки автомобилей. Также нежелательно делать оптовые закупки товара для его последующей реализации в розничной торговой сети. Эти сделки могут оказаться убыточными. Но во второй половине дня дела ситуация может улучшиться. При работе в сфере услуг можете рассчитывать на увеличение доходов.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется воздерживаться от проявления личных инициатив без должного согласования с начальством. Это может привести к сбоям в ритме работы из-за несогласованности действий или ошибочной информации. Зато во второй половине дня вы почувствуете прилив оптимизма и творческий настрой и сможете успешно проявить себя во многих сферах деятельности.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют держаться в тени и воздерживаться от инициативного поведения. Особое значение приобретает ваша способность доводить до логического конца ранее начатые дела. Возможно, не все запланированные дела удастся завершить. Во второй половине дня наибольших результатов добьются индивидуальные предприниматели, способные самостоятельно решать вопросы.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может пройти вполне благополучно при условии, если вы будете воздерживаться от секретной и незаконной деятельности. Вторая половина дня сложится гораздо удачнее. Многие из вас смогут добиться больших успехов, если проявят дружеское расположение к окружающим. Хорошее время для встреч, собраний, групповой работы, обсуждений, «мозговых штурмов».
Стрелец
Сегодня Стрельцам, занимающим руководящие должности, рекомендуется проявить здоровый скептицизм и перепроверять поступающую информацию на предмет ее достоверности. Возможно, потребуется внести коррективы в ранее согласованные планы. Во второй половине дня ситуация улучшается. Могут открыться новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице.
Козерог
Сегодня у Козерогов возможны нарушения в деловых контактах и в электронной переписке. Те, кто будет находиться в дальней командировке, не всегда смогут добиться поставленных целей. Гораздо лучше пойдут дела во второй половине дня. Звезды советуют в это время подумать о расширении своего бизнеса. Это возможно за счет налаживания сотрудничества с партнерами из других регионов.
Водолей
Сегодня Водолеям, имеющим свой бизнес, не рекомендуется заниматься модернизацией и техническим переоснащением производственных мощностей, поскольку вероятны технические поломки. Нежелательно в это время брать кредиты. Вторая половина дня может принести значительное улучшение во всех делах. Это хорошее время для досрочного погашения кредитов за счет ресурса свободных денег.
Рыбы
Сегодня у Рыб возможны осложнения с представителями фискальных властей. Может произойти контрольная закупка, с целью поймать вас на нарушениях. Вместе с тем, во второй половине дня все многие вопросы могут быть урегулированы и дела пойдут хорошо. Звезды советуют вам работать в составе группы, когда существует коллективная ответственность за проделанную работу.