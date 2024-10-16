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Помехи съедят время – финансовый гороскоп на 17 октября

16 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня будет много проблем, требующих силы и внимания.

Помехи съедят время – финансовый гороскоп на 17 октября
Фото: Image by KamranAydinov on Freepik

Наш гороскоп поможет вам лучше понять, какие возможности и вызовы ожидают вас в этот день

Овен

Сегодня Овны, имеющие свой бизнес, могут столкнуться с нехваткой оборотных средств для поддержания инвестиционных проектов. Дело в том, что потребность в расходах может возрастать, а доходы если и поступают, то нестабильно и с большими задержками. Звезды не советуют вам вообще сегодня тратить деньги и особенно вкладывать их в закупку оптовых партий товара.

Телец

Сегодня у Тельцов возросшая эмоциональность может негативно отразиться на деловых качествах. Для вас может быть характерно импульсивное и непоследовательное поведение. Из-за этого Вы можете быть склонны часто менять мнения и намерения, а это признак ненадежности в глазах деловых партнеров. Если ваш бизнес плотно завязан на партнерское сотрудничество, могут быть осложнения.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут находиться в том состоянии, которое не даст свободно проявить свои намерения. Вашу активность могут ограничить внешние обстоятельства или конкретные люди. В трудовом коллективе вы можете оказаться в изоляции, что также будет оказывать на вас психологическое давление. Хотя не исключено, что вы сами будете искать уединения.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют заниматься долгосрочным планированием бизнеса. В коллективной работе может царить непонимание и неразбериха. Вам может быть сложно объединить усилия и интересы разных людей вокруг общего дела, а обсуждение вопросов может перерасти в бесплодный конфликт. Рекомендуется ограничить проектно-конструкторские работы и составление бизнес-плана.

Лев

Сегодня Львам, возможно, придется столкнуться с осложнениями. Это неблагоприятный день для руководящих работников, ведущих менеджеров и учредителей фирм. Что бы вы ни делали, но в течение дня можете ощущать некий тормоз, который мешает вашему движению вперед и вверх. Вы вряд ли сможете принять верные управленческие решения, поскольку может поступать ложная информация.

Дева

Сегодня у Дев наиболее проблемным может стать вопрос о транспорте и деловых связях. Короткие и дальние деловые поездки могут срываться либо откладываются на неопределенный срок по независящим от Вас причинам. То же самое происходит с деловыми контактами. Наибольшие сложности могут затронуть тех, чей бизнес имеет отношение к внешней торговле.

Весы

Сегодня для Весов, специализирующихся на банковской или финансовой деятельности, этот день может сложиться неблагоприятно. Вы можете столкнуться с нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Возможно, это будет связано с задержкой поступления финансовых средств на ваши банковские счета от деловых партнеров. Не торопитесь делать крупные покупки в кредит.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов основной проблемной темой может стать усиление разногласий с деловым партнером. Постарайтесь найти с ним компромиссное решение или отложите принципиальный разговор на другое время. Сходные проблемы могут у вас возникнуть с заказчиками, если вы выполняете клиентские услуги. Старайтесь не затягивать сроки выполнения работы по заказам.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. В любой момент может вспыхнуть конфликт по самому незначительному поводу. Старайтесь вести себя сдержаннее при общении с коллегами. Не следует делать критические замечания в адрес коллег, даже если Вы правы – не нужно будоражить пространство и поднимать волну ответной критики.

Козерог

Сегодня у Козерогов может усилиться дух авантюризма и желания получить доход путем финансовых спекуляций, не прилагая к этому особых усилий. Однако именно эти виды деятельности находятся сейчас в зоне повышенного риска и могут привести к убыткам. Также возможны осложнения в деятельности тех, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений, спорта и отдыха.

Водолей

Сегодня у Водолеев может сложиться неблагоприятный день для регистрации объектов недвижимой собственности и заключения договоров на аренду помещений. Также могут возникнуть непредвиденные осложнения при оформлении наследства. Работы в коммунальном хозяйстве и в строительстве могут пойти с тенденцией к ухудшению показателей.

Рыбы

Сегодня Рыбы, чья работа может быть связана с частыми поездками и оформлением деловых бумаг, могут столкнуться с множеством мелких, но досадных препятствий, отнимающих много рабочего времени. Может быть затруднена работа с информацией – вам может быть сложно привести в систему поступающие сведения и принять верные решения. Деловые встречи могут проходить по невыгодному сценарию.
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