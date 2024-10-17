Вертим в руках деньги – гороскоп на 18 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что ингрессия Венеры в знак Стрельца намекает, что особое место в этом списке могут занять зарубежные ценности и реалии, например, шопинг за границей или взаиморасчеты с зарубежными партнерами. Оппозиция Луны и Меркурия активизирует информационный обмен. Возможны разговоры и новости на обозначенные темы, извещения из финансовых учреждений. Может потребоваться работа с документом, проверка, запрос в архив.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют уделить больше внимания материальным аспектам своей жизни: они поднимут настроение или подскажут вектор полезных действий. Финансовые известия этого дня позволят навести больше порядка в кошельке и бюджете, например, прояснить обязательства по кредитам и взаиморасчетам. Возможны подвижки в вопросах, связанных с зарубежными активами, с оплатой путешествия или учебы.
Телец
Сегодня Тельцам день может принести небольшие перемены в настроении и личных вкусах, а также смену акцентов в зарубежных контактах и финансовых делах, в планах, связанных с оплатой услуг, договорными партнерскими обязательствами, кредитами и инвестициями. Заманчивые новые идеи в этих сферах звезды советуют «делить на два», поскольку в сложившейся ситуации полная определенность пока затруднительна.
Близнецы
Сегодня Близнецам судьба начинает готовить новые, улучшенные условия для диалога с интересующими людьми, с которыми их связывает личная симпатия, обоюдная выгода или какой-то насущный интерес (например, учеба или путешествие). Однако напрямую связаться с ними многим представителям знака будет сложно. Основной темой дня могут стать поиски полезной информации, часто материального характера.
Рак
Сегодня у Раков возрастают надежды на хорошие вести в связи с поиском работы, лечением, получением образования или помощи, содержанием домашних питомцев. Также ожидаются небольшие подвижки в планах, касающихся сотрудничества с иностранцами и путешествий. Невзяирая на неопределенность таких событий и многочисленные заминки в них, можно считать их добрым знаком: лучше мелкие шаги, чем никаких.
Лев
Сегодня Львам придется стать практичнее и проявить больше интереса к материальным деталям сложившейся ситуации. Этот день может ознаменоваться семейным или служебным совещанием, вестями относительно дома, имущества, наследства или финансов, налогов. Возможно, попутно предстоит поработать с документами. На этом фоне могут оставаться незамеченными некоторые приятные перемены, например, в любви.
Дева
Сегодня Девы не останутся без новостей, переписки, интересного разговора или полезных встреч. Возможны известия из-за рубежа, дающие ценную пищу для размышлений в связи с учебой, карьерой или путешествием. Звезды советуют обратить внимание на атмосферу в своей семье и новые нюансы в своих жилищных делах (особенно, если обустраивается дом, делаются попытки снять или сдать в аренду недвижимость).
Весы
Сегодня Весам день поможет настроиться на другой лад, например, начать уделять больше внимания зарубежным связям. Также ситуации этих суток заставят многих Весов учесть материальную грань событий. Интерес может вызвать тема взаиморасчетов, кредитов, налогов, общих активов, финансирования совместных проектов и распределения прибылей в них. С этими деталями могут быть связаны разговоры или новости.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не оставлять без внимания свои материальные дела. Могут появиться новые акценты в планах, связанных с заключенными ранее соглашениями, покупками и продажами, оплатой услуг, зарубежными сделками и валютными операциями. Увидев новые возможности, желательно не торопиться, взвесить плюсы и минусы, обсудить детали. Это подходящий момент для финансовых переговоров.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстоятельства могут намекать на важность работы и заработка, диеты и правильного питания, но не все Стрельцы будут настроены на эту волну. Многих Стрельцов будут больше волновать другие аспекты ситуации: поиск удовольствий, искусство, эстетика, любовь и романтика, траты на свой комфорт. Многие Стрельцы станут привлекательнее и (или) начнут больше заботиться о своей красоте.
Козерог
Сегодня Козероги могут рассчитывать на стабилизацию своего материального положения в целом или налаживание общего эмоционального состояния, а также на хорошие новости, на возврат к полезным идеям или контактам. Что касается конкретных деталей, новый поворот событий может вести к заминкам, тайным сомнениям и вопросам (это особенно вероятно в делах финансовых, любовных, юридических и медицинских).
Водолей
Сегодня у Водолеев день может обратить внимание на их домашние дела, на вопросы наследства, имущества или недвижимости. Возможно известие или совещание, затрагивающее эти сферы (например, семейный совет, извещение из банка или из налоговой инспекции). Не стоит демонстрировать в контактах этого дня легкомыслие и небрежность, особенно, если речь идет о погашении задолженностей или о будущих кредитах.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может принести важные новости. Звезды советуют внимательнее изучить доступную информацию, прежде всего, связанную с профессиональными и материальными вопросами, заработками и покупками: осведомленность поможет сделать выбор и принять решение. Также будет полезно иметь ориентиры в зарубежных реалиях и в идеологической подоплеке событий. Не стоит откладывать работу с документами.