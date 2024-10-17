Вертим в руках деньги – гороскоп на 18 октября

17 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

16-17 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Тельца обращает внимание на вопросы материального характера: заработки, покупки, налоговые и другие платежи, компенсации, нюансы питания и выбора нужных вещей.

Фото: rambler