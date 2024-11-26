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Соглашаемся с условиями – гороскоп на 27 ноября

26 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах поощряет стремление к равновесию интересов и приветствует компромиссы.

Соглашаемся с условиями – гороскоп на 27 ноября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что полная гармония не всегда достижима, но важно к ней стремиться – лучше мягким дипломатичным путем, через уступки и соблюдение ритуалов. О многом, включая потакание специфическим вкусам и капризам, сейчас можно договориться, но не стоит забывать, что многие договоренности пока предварительны. Еще потребуют доработки маршруты, идеи, знания, навыки общения и средства связи, финансовые, эстетические и правовые нюансы. Значимые встречи, поездки, учебные занятия и переговоры лучше перенести на утро.

Овен

Сегодня у Овнов есть время для возврата к вчерашним переговорам. Важно помнить, что многие детали сейчас требуют времени для обдумывания, что подразумевает повторный диалог на те же темы в обозримом будущем. Это особенно вероятно, если речь идет о получении образования, путешествии или зарубежном проекте. Возможна минута непонимания или недовольства при общении с женщиной или с партнером по браку.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют быть внимательнее к эстетическим, юридическим и финансовым деталям своего общения с окружающими. Не стоит оставлять без внимания случаи невольного или намеренного ущемления своих прав или вкусов. Не помешает внимательность при покупке лекарств и косметических средств. Нежелательно выбирать этот день для подписания договора, посещения салона красоты, визита к врачу.

Близнецы

Сегодня Близнецам день оставит возможность содержательного диалога, но в течение суток он будет становиться все менее продуктивным. Причиной может быть неопределенность идей или мнений, потребность в паузе для размышлений, оформления документов или пополнения знаний. Также хороший настрой дня способны подпортить эстетические, юридические или финансовые детали. Важные встречи предпочтительнее утром.

Рак

Сегодня для Раков сохраняется вероятность психологического и бытового дискомфорта. Даже в своем доме, в семье и браке возможны отдельные триггеры раздражения и недовольства: разное представление о комфорте или справедливости, несовпадение эстетических или гастрономических предпочтений. В такие моменты пригодится чувство юмора и переключение внимания на мелочи (например, на забавные игры питомца).

Лев

Сегодня у Львов энтузиазм остается прежним, а вот поощрение со стороны обстановки они начнут получать реже. Возможны моменты недопонимания в общении, признаки охлаждения чувств или минуты дискомфорта в дороге. Тем не менее, общий фон дня благоприятен и важно использовать его доступные опции – прежде всего, опцию общения. Значимые шаги, целевые поездки и контакты желательно не откладывать на вечер.

Дева

Сегодня Девам стоит использовать для поддержки связей и поиска информации, но не с целью быстрых выводов и немедленных действий: многие темы сейчас требуют обдумывания, изучения и сравнения вариантов. Выполняя свои договорные финансовые условия, лучше воздержаться от необязательных трат: такие покупки могут оказаться неразумными с точки зрения бюджета и не очень удачными с эстетической позиции.

Весы

Сегодня Весам стоит быть готовыми к тому, что для них продлится полоса неудобств, ошибок или затруднений. Возможны недомогания, небольшие недоразумения в быту, неудачные финансовые и эстетические выборы, вынужденные компромиссы, помехи к семейной и брачной гармонии, признаки недостаточной лояльности коллег или подчиненных. Часть проблем может быть вызвана собственными специфическими запросами.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов остаются актуальными проявления умеренности и осмотрительности. Им не стоит попирать нормы этикета и правила игры, забывать про закон и договор, вызывающе хвастаться своими достижениями, слишком ярко демонстрировать свою конкурентоспособность и потенциал. Важно уметь вовремя пойти на компромисс или на шаг отступить в тень, знать меру в выражении своих вкусов и симпатий.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют следить за новостями, поддерживать контакт с друзьями или собратьями по социальной страте. Это поможет им уловить связь своих персональных текущих затруднений с коллективными процессами, осознать их побочные эффекты и возможные выгоды. Нежелательно заниматься в этот день финансовой частью дел, в том числе, делать взносы, брать взаймы и покупать что-то вскладчину.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют уравновешивать свою целеустремленность чувством меры, например, сдерживая свои запросы. Важно соблюдать баланс интересов в нужных отношениях и быть готовыми в них на разумные уступки (эстетические, юридические или финансовые). При этом не стоит драматизировать положение, поддаваясь по инерции страхам прошлого: проблемы не так масштабны и критичны, как раньше.

Водолей

Сегодня для Водолеев в ситуациях этого дня преобладают гармоничные ноты. Он поддерживает полезные для будущего идеи, даже если они еще сыроваты и ждут доработки. Могут получить развитие вчерашние темы и найтись лишние факты для раздумий. К условно негативной части дня можно отнести заминки юридического и финансового свойства, мелкие эстетические и любовные затруднения, отсрочки поездок и учебных занятий.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют минимизировать свое участие в чужих делах. Любые попытки партнерства или обращения за услугами в этот день чреваты подвохом. Они могут спровоцировать двойственную ситуацию, завести в тупик и оставить в душе неприятный осадок. Лучшее подспорье сегодня, информированность, а финансовые, любовные, правовые и другие мелкие приключения – средство расширения кругозора.
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