Соглашаемся с условиями – гороскоп на 27 ноября

26 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах поощряет стремление к равновесию интересов и приветствует компромиссы.

Фото: rambler