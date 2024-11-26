Вспыхнет конфликт – финансовый гороскоп на 27 ноября

Наш гороскоп вдохновит на маленькие, но важные шаги к цели.
Овен
Сегодня у Овнов может усилиться желание добиться большей популярности для себя лично и для своей фирмы. При этом необходимо иметь в виду, что если вы склонны делать масштабные и далеко идущие планы на будущее, то есть риск оторваться от реальности в этом и стать на ложный путь. Наиболее проблемной темой дня могут стать проверки со стороны представителей фискальных властей.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не советуют совершать финансовые операции по обмену валют, переводить деньги за границу, а также снимать проценты с депозитных вкладов в банке. Весьма рискованная тема, по которой у вас могут возникнуть проблемы – внешнеторговая деятельность. Грузы, отправленные за границу или из-за границы, могут быть повреждены в дороге либо задержаны на посту таможенного досмотра.
Близнецы
Сегодня у Близнецов материальное благополучие может находиться в большой зависимости от состояния дел вашего основного делового партнера. А дела у него могут пойти с осложнениями. Постарайтесь удержать его от инвестиций в рискованные проекты, иначе вы можете понести материальные убытки. Сейчас неблагоприятный день для переговоров о сотрудничестве. Воздержитесь от публичных заявлений.
Рак
Сегодня у Раков наибольшую проблему в деловой жизни могут представлять срывы договоренностей и ненадежные деловые связи. Данные Вам обещания могут оказаться не выполненными. Бизнесменам не рекомендуется принимать на работу новых сотрудников. Немало хлопот может быть у работников службы занятости, отделов по работе с персоналом. Текучесть кадров может усилится.
Лев
Сегодня Львы, склонные к творческой деятельности, могут оказаться недовольны своим графиком работы. Желание добиться для себя более свободного графика работы может привести к конфликту интересов с коллегами по трудовому коллективу. Работодатель может усилить требовательность к соблюдению дисциплины. Ваше опоздание на работу не останется незамеченным и может привести к разбирательству.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться очень ответственный день. Ваши дела и проекты могут подойти к своему завершению. Перед тем как сдавать отчеты проверьте еще раз, нет ли там ошибок. Бизнесменам рекомендуется проанализировать состояние финансового баланса на своей фирме – возможно, вы найдете излишне затратные и неоправданные статьи расходов. Этот день неблагоприятен для заключения договора аренды.
Весы
Сегодня у Весов, занятых торгово-закупочной деятельностью положение в делах может сложиться не лучшим образом. Деловые поездки могут не принести ожидаемого результата, а товар может не пользоваться спросом у покупателей. Постарайтесь не заключать никаких предварительных договоренностей и не давайте никому обещаний – велика вероятность того, что вы не сможете их выполнить.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, занятых в торговле, этот день может сложиться неудачно. Объемы продаж могут снизиться, из-за снижения спроса на товары. Звезды не рекомендуют вам делать закупки оптовых партий товара с целью перепродажи. Вы рискуете купить неликвидный товар, и вложенные деньги могут зависнуть. Запланированные на сегодня деловые встречи могут сорваться.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, решивших проявить инициативу в бизнесе, этот день может сложиться неблагоприятно. Звезды не рекомендуют вам предпринимать попытки начать что-то новое в бизнесе, поскольку у вас сейчас может не быть правильного понимания об экономической выгоде тех или иных шагов. Желание действовать у вас может быть проявлено, однако много усилий могут быть потрачены вами впустую.
Козерог
Сегодня Козероги могут чувствовать себя так, будто попали в изоляцию, и нет никакой возможности действовать в свободном режиме. Ограничения, с которыми вы можете столкнуться, во многом могут быть связаны с вашим состоянием здоровья. Ухудшение самочувствия может привести к спаду уровня энергетики организма и снижению работоспособности. Также Вас может притормаживать внутренняя неуверенность.
Водолей
Сегодня Водолеям может быть нелегко вписать свое поведение в общепринятые рамки. Характерная для этого дня склонность к экстравагантным поступкам и частая смена настроения могут пойти не на пользу вашей деловой репутации. Звезды советуют ограничить до необходимого минимума контакты с друзьями и единомышленниками – в их среде вы можете не найти поддержки и понимания. Воздержитесь от составления бизнес-плана.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности, может сложиться ответственный день. Если в вашей карьере в последнее время сгущались тучи, то сегодня потенциально назревающий конфликт может открыто проявиться. Звезды не советуют вам заниматься планированием на длительную перспективу. Расчеты бизнесменов на содействие со стороны влиятельных покровителей могут не оправдаться.