Проявляем таланты — финансовый гороскоп на 13 февраля

Наш гороскоп поможет лучше понять текущие тенденции, избежать лишних сложностей и использовать возможности по максимуму.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться благоприятно в деле приобретения и укрепления деловых связей. Обращайте внимание на людей, появляющихся в поле вашего зрения. Вам могут предложить выгодное деловое сотрудничество, которое в перспективе может перейти в стабильное деловое партнерство. Хорошо покупать транспортные средства и электронную технику для фирмы. У торговцев может ускориться товарно-денежный оборот.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется заниматься решением текущих вопросов. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются конструктивные и основываются на взаимной поддержке. Уровень работоспособности может повыситься, что может положительно отразится на объеме выполненной работы и на уровне доходов. Обращайте внимание на соблюдение сроков выполнения работы.
Близнецы
Сегодня Близнецам важно иметь высокую самооценку. Оптимизм и уверенность в своих силах благоприятно отразятся на результатах труда. Помните, что сегодня вам лучше действовать инициативнее и смелее. В этом случае вы получите не только поддержку своим начинаниям, но и повысите авторитет в профессиональных кругах. Особенно удачен этот день для творческих видов деятельности и учебы.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется заниматься хозяйственными и бытовыми вопросами, выполнять все работы, которые требуются в семье. Также успешно поработают строители, надомники, работники семейного бизнеса и агентств по сделкам с недвижимостью. Вообще, любые дела, касающиеся недвижимости, могут пойти у вас успешно. Можете рассчитывать на варианты, связанные с дополнительной подработкой.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют искать варианты для реализации, связанные преимущественно с интеллектуальными видами деятельности. Вы сможете увеличить свое влияние в мире бизнеса за счет расширения деловых связей. Не отказывайтесь от участия в совещаниях, собраниях, разного рода коллективных мероприятиях. Переговоры лучше вести в неформальной обстановке — это будет способствовать нужным вам соглашениям.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют ориентироваться на достижение поставленных целей и интенсивно работать в этом направлении. Вам удается быстро и очень эффективно решать множество текущих вопросов. Главное — не отвлекаться на посторонние темы. Конструктивная работа может быть замечена и поддержана вышестоящим руководством. Особенно успешно поработают руководители, управленцы и ведущие менеджеры.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться удачный день для повышения уровня своего профессионального образования. Студенты вузов без особых проблем сдадут зачетные и контрольные работы. Можно защищать диссертацию, начинать изучение сложных дисциплин. Успешно развиваются рекламные агентства, туристические бюро, а также модные бутики. Отличный день для подготовки и утверждения перспективных проектов.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может возрасти значимость дел, связанных с кредитно-денежными отношениями. Возможно, к вам обратятся с просьбой одолжить деньги, либо неожиданно вернут старый долг, о котором вы успели подзабыть. В целом это неплохое вредя для того, чтобы делать финансовые заимствования на непродолжительный срок. Не исключено, что вам могут предложить дополнительную подработку.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют активнее идти на сотрудничество с другими людьми и всячески развивать деловое партнерство. Только во взаимодействии с окружающими Вы сможете максимально придвинуться к поставленным целям. Вы можете преуспеть в ведении переговоров и сможете сыграть роль миротворца в конфликтных ситуациях. Ускоряются все информационные процессы, обмен товаров и услуг, движение деловых бумаг, контакты.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сосредоточиться на выполнении текущих обязанностей. Просчитывайте свои шаги с тем, чтобы четко представлять себе последствия от тех или иных действий. Рекомендуется навести порядок на рабочем месте и все тщательно спланировать. Можете рассчитывать на понимание и поддержку со стороны начальства. Также это хороший день для руководителей фирм и ведущих менеджеров.
Водолей
Сегодня Водолеям, имеющим свой бизнес, возможно, удастся значительно повысить его популярность перед потенциальными клиентами. Звезды советуют принимать участие в любых конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях, на которых можно проявить свои таланты и способности. Вы сможете быстро ориентироваться в незнакомой обстановке и в конкурентных видах деятельности.
Рыбы
Сегодня для Рыб, которые работают удаленно на дому или вместе с членами семьи, успешно может сложиться этот день. Рекомендовано заниматься решением хозяйственных и бытовых вопросов, благоустраивать имеющуюся у вас территорию и помещения. Быстрыми темпами могут пойти строительные, ремонтные и отделочные работы. Преуспевают работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства.